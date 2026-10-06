Plus de 500 candidatures pour seulement 33 participants. À Douala, CANAL+ University a organisé cinq jours de formation consacrés au journalisme sportif. Aux commandes, Vincent Radureau, 34 ans d’expérience, venu partager ses méthodes et inviter les professionnels camerounais à questionner leurs pratiques.

Pendant cinq jours, l’immeuble Elites Office de Douala n’a pas seulement abrité des bureaux. Il est devenu un espace de transmission et de remise en question. Devant les caméras, derrière les micros ou autour des exercices pratiques, 33 journalistes camerounais ont été invités à sortir de leurs habitudes pour regarder autrement leur métier.

L’initiative est portée par CANAL+ Cameroun à travers CANAL+ University. Son succès s’est d’abord mesuré au nombre de candidatures : plus de 500 professionnels et passionnés de journalisme ont manifesté leur intérêt. À l’arrivée, seuls 33 ont été retenus, principalement issus de la presse sportive.

Un engouement qui traduit, selon les organisateurs, un besoin réel de formation dans un secteur où les exigences évoluent au même rythme que les supports et les habitudes de consommation de l’information.

« Cette initiative est née d’un besoin de formation qui nous a été soumis au début de cette année. La presse sportive réclame des formations dans son domaine », explique Jeannette Ndje, responsable de la communication à CANAL+ Cameroun. Pour répondre à cette demande, le choix s’est porté sur un professionnel capable de transmettre une expérience construite sur plusieurs décennies.

34 ans de métier à transmettre

Vincent Radureau connaît les exigences du journalisme sportif. Fort de 34 années d’expérience, le journaliste du groupe CANAL+ a consacré ces cinq jours à partager ses méthodes avec les participants.

De la préparation d’une interview à la présentation d’une émission, en passant par le commentaire de match, la rédaction et la présence à l’antenne, les différents aspects du métier ont été passés au crible.

L’objectif n’était toutefois pas de distribuer une méthode toute faite.

« Je dis juste : voilà comment je fais. Si cela peut aider les uns ou les autres, c’est tant mieux », précise Vincent Radureau.

Une philosophie qui a donné à la formation une dimension particulièrement pratique. Les participants ont été placés dans des situations proches de celles qu’ils rencontrent quotidiennement dans leurs rédactions et sur le terrain.

Regarder son propre métier autrement

Au-delà des techniques, la formation a surtout suscité une réflexion sur les pratiques professionnelles.

Pour Yvan Ango, journaliste et patron de Radio Sport Info, cette expérience a permis de prendre de la hauteur.

« C’est une bonne initiative. Nous en avions besoin. Cela nous a permis d’avoir un autre regard sur le métier que nous pratiquons et surtout d’avoir l’humilité de se remettre en question pour être meilleur », témoigne-t-il.

Une démarche également saluée par Aimée Catherine Moukouri, promotrice de SCN. Dans un environnement médiatique en pleine mutation, elle estime que les journalistes doivent constamment actualiser leurs connaissances.

« La formation continue n’est plus une option, mais une nécessité absolue », affirme-t-elle.

Elle retient notamment la capacité de Vincent Radureau à transmettre son expérience sans posture de donneur de leçons.

« Au-delà de son expertise pointue, il a fait preuve d’une immense bienveillance et d’une grande humilité dans sa manière de transmettre son savoir », souligne-t-elle.

La formation comme outil de transformation

Cette session aura également permis de rapprocher des professionnels issus de rédactions différentes. Pendant cinq jours, les expériences se sont croisées, les méthodes confrontées et les regards enrichis.

Une dynamique qui correspond à la philosophie de CANAL+ University, dont les programmes de formation sont déployés dans plusieurs filiales africaines autour de différents univers professionnels : journalisme, sport, cinéma ou encore art.

À Douala, le pari était donc plus large qu’une simple session de perfectionnement. Il s’agissait de créer un cadre où les professionnels peuvent apprendre, échanger et surtout interroger leurs certitudes.

Au terme des cinq jours, les 33 participants repartent avec de nouvelles techniques, mais aussi avec une autre manière d’appréhender leur profession.

Car dans un métier où l’information va toujours plus vite, l’expérience ne vaut que si elle continue à se transmettre.