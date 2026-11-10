Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2026, un nouveau-né a été découvert dans un caniveau du quartier Beedi, à Douala 5e. Sa mère a pris la fuite. Les riverains l’ont conduit à l’hôpital. Le reste l’âge, l’état de santé, les circonstances reste à établir.

Ce que les riverains racontent, et ce que personne ne confirme

L’information est arrivée par des messages vocaux, partagés sur WhatsApp dans la nuit. Un bébé. Un caniveau. Le quartier Beedi, Douala 5e. Une femme qui s’en va.

Ce que nous pouvons dire, avec prudence : selon plusieurs messages de riverains recoupés entre eux, un nouveau-né a été retrouvé dans une rigole du quartier Beedi dans la nuit du 8 au 9 novembre 2026. Une femme l’aurait abandonné là avant de prendre la fuite. Des habitants l’auraient sorti du caniveau et conduit à l’hôpital.

Ce sont des témoignages concordants. Ce ne sont pas des faits établis.

Beedi, ou l’histoire d’un quartier qui connaît déjà ça

Beedi n’est pas un nom inconnu des archives.

En juillet 2020, un bébé de deux jours avait été retrouvé mort dans une rigole du même quartier. Le caniveau, à Beedi, n’est pas un décor abstrait : c’est un lieu de passage, un dépotoir parfois, et, pour les plus fragiles, un endroit où l’on disparaît sans laisser de trace.

Le quartier est logé dans le 5e arrondissement de Douala, entre Logpom et Malanguè. Les projets de drainage y sont régulièrement annoncés, documentés, planifiés. Mais entre un plan et un caniveau qui déborde, il y a la vie quotidienne.

Ce que l’on sait des abandons à Douala

L’abandon de nouveau-nés à Douala n’est pas un fait divers isolé. C’est une série.

Le 12 août 2026, un nouveau-né a été découvert sur un dépotoir de la ville, sous une pluie battante. Le 20 mai 2026, un autre a été retrouvé dans un comptoir de beignets au PK14. En mars 2025, à Bessengue, des mototaxis ont découvert un bébé dans un sac plastique au bord de la route. En septembre 2023, à Bepanda-Bonabo, un nouveau-né avait été jeté dans une canalisation et sauvé par un passant qui avait entendu ses cris.

Ces cas ne sont pas tous identiques. Certains bébés sont morts. D’autres ont survécu. Mais ils dessinent une constante : il existe, à Douala, des femmes qui accouchent dans des conditions telles qu’elles ne trouvent pas d’autre issue que de se séparer de l’enfant dans l’urgence, sans que personne, autour d’elles, n’ait pu ou voulu intervenir.

Les statistiques officielles disponibles sont anciennes. L’Annuaire statistique du ministère des Affaires sociales, produit en juin 2012, recensait 1 326 enfants abandonnés encadrés dans les dix régions du Cameroun en 2010. Ce chiffre ne dit pas combien sont des nouveau-nés, ni combien sont morts avant d’être retrouvés. Il dit seulement qu’un dispositif existe, et qu’il compte.

L’hôpital, la suite, et le silence

Si les faits rapportés à Beedi sont confirmés, l’enfant a été transporté à l’hôpital. Nous n’avons pas pu vérifier lequel, ni dans quel état il se trouve. L’hôpital Laquintinie de Douala est l’établissement de référence pour ce type de prise en charge dans la ville. En avril 2025, un nouveau-né abandonné dans un sac plastique y avait été admis, et le personnel du service de néonatologie l’avait pris en charge. En septembre 2025, un bébé prématuré y avait été abandonné par sa mère, et l’hôpital avait lancé un appel à témoins pour retrouver la famille.

La procédure, dans ces cas, est rodée. L’enfant est soigné. Les services sociaux sont saisis. Si les parents ne sont pas retrouvés dans un délai de 30 jours, l’enfant peut être proposé à l’adoption, comme l’expliquait en 2025 le directeur de Laquintinie. Mais la procédure peut prendre des mois.

Le droit, et ce qu’il prévoit

Le Code pénal camerounais punit l’abandon de famille. L’article 358 vise le père ou la mère qui abandonne sans motif grave son foyer pendant plus de deux mois. Les peines encourues vont de trois mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende de 5 000 à 500 000 francs CFA.

Ce texte ne vise pas spécifiquement l’abandon d’un nouveau-né dans un caniveau. Il vise l’abandon du foyer. Mais il dit quelque chose : le droit camerounais considère que la séparation d’un parent et de son enfant, lorsqu’elle est fautive, est une infraction.

Reste à savoir si, dans le cas de Beedi, une infraction sera caractérisée. Sans identification de la mère, sans témoignage direct, sans certificat médical établissant l’état de l’enfant, l’enquête si enquête il y a part de loin.

La question que personne ne pose

On parle de la mère. On parle du bébé. On parle du caniveau.

On parle moins de ce qui, à Douala, pousse une femme à accoucher seule, sans sage-femme, sans structure, sans un proche à appeler. Les associations qui travaillent sur le terrain le disent depuis des années : l’abandon est souvent le dernier acte d’une série de défaillances. Grossesse non suivie, précarité, rupture familiale, stigmatisation.

Ce n’est pas une excuse. C’est un contexte.

Et tant que ce contexte ne sera pas documenté, chiffré, pris en charge, les caniveaux de Douala continueront de recevoir ce que la ville ne veut pas voir.

C’est arrivé où exactement ?

À Beedi, un quartier de Douala 5e. C’est entre Logpom et Malanguè. Le caniveau en question, on ne sait pas encore lequel précisément les messages des riverains ne donnent pas d’adresse exacte.

Le bébé est vivant ?

C’est ce que disent les riverains qui l’ont transporté. Mais nous n’avons pas de confirmation médicale. On ne sait pas dans quel état il était en arrivant à l’hôpital, ni comment il va aujourd’hui.

Qui a appelé les secours ?

Les riverains eux-mêmes, selon leurs messages. Ils ont sorti l’enfant du caniveau et l’ont conduit à l’hôpital. On ne sait pas s’ils ont d’abord alerté la police ou les pompiers.

La mère, on sait qui c’est ?

Non. Elle a pris la fuite, selon les témoignages. Aucune identification n’a été rendue publique.

Est-ce que la police enquête ?

Nous n’avons pas obtenu de confirmation. Si une plainte a été déposée ou si une enquête a été ouverte, elle n’a pas été rendue publique à notre connaissance.

Qu’est-ce qui attend la mère si elle est retrouvée ?

Le Code pénal prévoit des peines pour l’abandon de famille. Mais dans les faits, les poursuites sont rares, et les tribunaux font souvent preuve de clémence quand la mère est en situation de détresse. Ce n’est pas une règle écrite, c’est ce que disent les avocats qui plaident ces dossiers.

Le bébé peut être adopté ?

Si les parents ne sont pas retrouvés dans les 30 jours, l’enfant peut être proposé à l’adoption. Mais la procédure prend des mois, et elle est encadrée par les services sociaux.

Pourquoi on en parle autant ?

Parce que ça touche quelque chose d’universel. Un bébé dans un caniveau, ce n’est pas un fait divers comme un autre. C’est une image qui reste.