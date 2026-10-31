Un échange placé sous le signe de la solidarité, prélude à un grand rendez-vous à Douala pour clore l'année.

Yaoundé, Hilton Hôtel. Entretien de haut niveau entre S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et Mme Françoise ETOA, présidente de l'association Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, ambassadrice Afrique des Jeux Éducatifs Vocabulon de la Maison Megableu et fondatrice de la Maison de la Francophonie de Bata (Guinée équatoriale).

Au cœur de l'entretien : l'humanitaire.

Mme Françoise ETOA a présenté au Souverain les missions de son association, qui fait de la défense de la langue française un levier d'éducation, de citoyenneté et de solidarité.

Elle a souhaité la bienvenue au Prince en terre camerounaise et a tenu à saluer l'action exemplaire et pérenne de la Fondation Princesse Grace de Monaco.

Une rencontre qui s'inscrit dans la continuité d'un engagement de terrain. L'association rappelle qu'elle s'est déjà déployée à travers des actions de dons dans les zones rurales, au plus près des populations vulnérables, ainsi qu'à l'Hôpital Général de Yaoundé.

Douala pour clore l'année

Pour clore l'année en beauté, le Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française met le cap sur Douala, capitale économique du Cameroun.

En prélude au 95e anniversaire de l'Hôpital Laquintinie de Douala, l'association organisera le 30 novembre 2026 un événement solidaire exceptionnel, placé sous le thème : « Un événement haut en couleur, Noël avant Noël ».

Par souci de préserver l'effet de surprise, le contenu des dons ne sera dévoilé que le jour J.

L'événement bénéficie du soutien de ses sponsors officiels : Razel Cameroun, Dangote, Megableu et Paintcam Industries S.A. – Ensemble, construisons demain.

Rendez-vous est pris à Douala, le 30 novembre prochain.