Le ministère de l’Administration territoriale cultive le doute sur la légitimité des instances du MRC issues de la convention du 17 octobre 2026. Objectif présumé : attendre l’ouverture du dépôt des candidatures pour invalider les listes du principal parti d’opposition, sans jamais prononcer de dissolution.

Un parti élu, une direction ignorée

Le 17 octobre 2026, au siège du MRC à Odza, Yaoundé, Tiriane Balbine Noah est élue présidente du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le score est sans ambiguïté : 96,89 % des suffrages exprimés. Elle succède à Maurice Kamto, démissionnaire le 8 septembre.

Sur le papier, le MRC a une présidente, une convention, un mandat. Sur le terrain administratif, rien n’est moins sûr.

Le ministère de l’Administration territoriale, dirigé par Paul Atanga Nji, n’a pas publié de communiqué reconnaissant les instances issues de cette convention.

Ce silence n’est pas un détail. Dans le calendrier électoral camerounais, la reconnaissance administrative des organes dirigeants d’un parti conditionne la capacité de ce parti à déposer ses listes. Un parti dont la direction n’est pas « prise acte » peut voir ses dossiers rejetés pour vice de forme, sans qu’aucune décision de dissolution ne soit jamais signée.

Le précédent Kamto, ou la répétition d’un schéma

Ce n’est pas la première fois que le MINAT utilise cette arme.

Le 19 août 2026, une correspondance du ministère adressée à Joseph Thierry Okala Ebodé indique que le ministère « n’a pas jugé opportun de prendre acte » des travaux de la convention du MRC du 21 décembre 2025, qui avait reconduit Maurice Kamto à la tête du parti.

Maurice Kamto a démissionné le 8 septembre. Tiriane Balbine Noah a été élue le 17 octobre. Mais la question posée par l’administration reste la même, transposée à la nouvelle direction : cette convention sera-t-elle « prise en acte » ?

Personne, à ce jour, ne le sait publiquement.

Le calendrier, cette arme silencieuse

La stratégie prêtée au ministère est décrite par plusieurs observateurs comme un « pourrissement institutionnel » : laisser le flou s’installer jusqu’à l’ouverture du dépôt des candidatures, puis signifier à ce moment-là que les instances du MRC ne sont pas reconnues.

Le timing est tout. Trop tôt, la décision serait contestée devant les juridictions, avec le temps de recours que cela suppose. Au moment du dépôt, le parti n’a plus le temps de reconstituer ses dossiers, de convoquer une nouvelle convention, de refaire tamponner des listes. Il est neutralisé.

Ce mode opératoire n’est pas documenté par une circulaire officielle que nous aurions pu consulter. Il est décrit par des sources politiques et repris par plusieurs médias camerounais. Le MINAT n’a pas répondu à nos questions sur ce point. Nous le rapportons donc comme une hypothèse crédible, pas comme un fait établi.

Le FSNC, ou la démonstration par l’exemple

Si le doute subsiste sur la méthode appliquée au MRC, il n’y en a plus sur le précédent immédiat.

Le 27 octobre 2026, Paul Atanga Nji suspend le Front de Salut National du Cameroun (FSNC) d’Issa Tchiroma Bakary pour trois mois, invoquant « incitation à l’insurrection » et « troubles graves à l’ordre public ». La suspension court jusqu’à fin janvier 2027. Le scrutin est prévu début février.

Le FSNC dispose de deux sièges au Parlement. Il est dirigé par un ancien ministre, en exil en Gambie. Et il est écarté de la compétition électorale quelques semaines avant le vote, par une décision administrative, sans dissolution.

Pour les partis d’opposition, la démonstration est claire. Ils dénoncent une « manœuvre politiquement motivée » visant à réduire l’espace démocratique avant les élections.

Le gouvernement, lui, n’a pas commenté ces accusations au-delà de son communiqué initial.

Ce que le MRC représente encore

Il serait tentant de réduire le MRC à la trajectoire de son fondateur. Ce serait une erreur.

Le parti a boycotté les municipales de 2020, une décision qui l’a privé de représentation locale et, selon plusieurs analystes, d’une base électorale structurée pour la présidentielle de 2025. Mais il reste, dans le paysage politique camerounais, l’une des rares formations capables de mobiliser au-delà des clivages régionaux et ethniques. Sa base militante existe. Elle a voté le 17 octobre, massivement.

La nouvelle présidente, Tiriane Balbine Noah, a annoncé le retour du MRC dans le jeu institutionnel. Dans son discours d’investiture, elle a revendiqué « la continuité » et « la fidélité » à Maurice Kamto. Mais elle a aussi posé un acte : le MRC veut se présenter.

L’administration, elle, n’a pas encore dit si elle voulait le laisser faire.

La question qui fâche

Derrière les arguties juridiques, il y a une question simple, que pose une partie de l’électorat camerounais : le RDPC a-t-il peur du MRC ?

La réponse officielle est non, évidemment. Le parti au pouvoir a remporté toutes les élections depuis 1992. Il contrôle l’Assemblée nationale, le Sénat, les conseils municipaux, les conseils régionaux. Il n’a aucune raison de craindre un parti qui a boycotté le dernier scrutin local et dont le fondateur a démissionné.

Sauf que.

Sauf que le MRC est le seul parti d’opposition qui, en 2025, a revendiqué la victoire présidentielle et a réussi à maintenir la contestation dans la rue pendant plusieurs semaines. Sauf que sa base est jeune, urbaine, connectée, et qu’elle ne vote pas pour le RDPC. Sauf que chaque élection depuis 2018 a été marquée par des contestations de résultats, et que l’administration électorale a systématiquement été accusée de partialité.

Le RDPC n’a peut-être pas peur de perdre. Mais il n’a pas envie de compter.

Ce qui se joue dans les 90 prochains jours

Le décret convoquant le corps électoral pour le 7 février 2027 a été signé. Les délais courent. Les partis doivent investir leurs candidats, constituer leurs dossiers, déposer leurs listes. Chaque étape est un filtre. Chaque filtre peut être actionné.

La question n’est pas de savoir si le MRC sera dissous. Il ne le sera probablement pas. La question est de savoir si, au moment du dépôt, ses listes seront jugées recevables. Et si elles ne le sont pas, si les électeurs qui comptaient voter pour ce parti accepteront ce qu’on leur dira.

Le MRC peut-il vraiment être exclu des élections ?

Juridiquement, oui. Pas par une dissolution, mais par un refus de reconnaissance des organes dirigeants. Si l’administration estime que la convention du 17 octobre n’est pas valide, elle peut considérer que les personnes qui signent les dossiers de candidature n’ont pas qualité pour le faire. Les listes sont alors irrecevables.

Pourquoi le ministère n’a-t-il pas simplement dissous le MRC ?

Parce qu’une dissolution est un acte lourd, contestable devant les juridictions, et politiquement coûteux. Le flou administratif est plus difficile à attaquer : il n’y a pas de décision à contester, juste une absence de reconnaissance.

Qu’est-ce que ça change, la convention du 17 octobre ?

Elle donne au MRC une présidente élue et des instances renouvelées. Si l’administration ne la reconnaît pas, le parti n’a pas d’interlocuteur officiel pour déposer ses dossiers. C’est le nœud du problème.

Le FSNC, c’est la même chose ?

Non, le FSNC a été suspendu. C’est une décision explicite, avec un motif officiel. Le MRC, lui, n’a fait l’objet d’aucune suspension. Il est dans une zone grise : ni reconnu, ni interdit. C’est précisément ce qui rend la situation plus difficile à contester.

Le RDPC a-t-il peur du MRC ?

Officiellement, non. Mais le MRC est le seul parti d’opposition qui a contesté la présidentielle de 2025 dans la rue, et sa base est jeune et urbaine. Le RDPC n’a peut-être pas peur de perdre, mais il préfère ne pas avoir à compter les voix.

Que peut faire le MRC ?

Contester toute décision implicite ou explicite devant le juge administratif. Mais les délais sont courts, et un recours ne suspend pas automatiquement la décision. Le MRC peut aussi convoquer une nouvelle convention pour lever toute ambiguïté, mais cela prend du temps et le temps est précisément ce que l’administration semble vouloir lui retirer.

Les électeurs du MRC ont-ils encore une chance de voter pour ce parti ?

C’est la question. Si les listes sont invalidées, les électeurs qui comptaient voter MRC se retrouveront face à un bulletin sans leur parti. Ils pourront voter pour un autre, s’abstenir, ou contester. Mais leur choix initial aura disparu de l’offre électorale.