Le ministre chargé de mission à la présidence de la République et président national de l'Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) s'est éteint ce mercredi 11 novembre 2026 dans sa résidence du quartier Odza, à Yaoundé, des suites d'une longue maladie. Il n'aura survécu qu'un peu plus d'un mois à son retour d'évacuation sanitaire.

Le gouvernement camerounais est en deuil. Hamadou Moustapha est mort aux premières heures de ce mercredi 11 novembre 2026, à son domicile d'Odza, à Yaoundé, des suites d'une longue maladie. Il avait 81 ans.

Selon un communiqué de l'ANDP publié ce mercredi, il s'est éteint à Yaoundé des suites d'une longue maladie. Il avait été réélu à la tête du parti lors du congrès de 2023, sans opposition interne.

Un retour qui n'aura duré qu'un mois

Évacué à l'étranger en mai 2026 pour recevoir des soins intensifs, le leader politique était finalement revenu au Cameroun le 3 octobre dernier, après une longue hospitalisation.

« Il était rentré guéri le 3 octobre. Hamadou Moustapha est mort ce mercredi 11 novembre 2026, à 81 ans. Le ministre chargé de mission à la Présidence de la République n'aura donc profité de son retour au pays que pendant un peu plus d'un mois ».

Plus de cinquante ans au sommet de l'État

Figure politique de premier plan du Septentrion et président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (ANDP), il aura traversé plus de cinquante ans de vie publique au service de l'État.

Né le 11 mai 1945 à Maroua, dans le Diamaré, Hamadou Moustapha a gravi tous les échelons de la fonction publique. ad16

Il effectue ses études primaires à Maroua de 1953 à 1958, puis secondaires au lycée de Garoua. En 1962, il réussit le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), avec pour spécialité Administration civile. 2859

Il commence sa carrière professionnelle le 23 avril 1969, comme administrateur civil stagiaire.

Il passe par l'Inspection fédérale d'administration du Nord-Cameroun à Garoua, devient secrétaire général par intérim de cette inspection le 14 novembre 1969, puis premier adjoint préfectoral à Yagoua de janvier 1970 à avril 1972.

L'homme des deux présidents

Le 5 avril 1972, sous la présidence d'Ahmadou Ahidjo, il devient chargé de mission à la Présidence de la République. Trois années plus tard, le 30 juin 1975, il devient vice-ministre des Finances. 2859

Du 8 novembre 1979 au 18 juin 1983, il exerce la fonction de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il quitte le gouvernement en juin 1983, au moment où Paul Biya, arrivé au pouvoir en novembre 1982, se sépare des hommes de son prédécesseur. 2859

Il connaîtra alors une traversée du désert de près d'une décennie, avant le retour du multipartisme.

De l'UNDP à l'ANDP : la rupture de 1992

Lorsque le multipartisme est introduit en 1990, Hamadou Moustapha est membre fondateur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), parti d'opposition, dont il devient vice-président national.

Il est élu député à l'Assemblée nationale lors des élections législatives du 1er mars 1992, dans le Diamaré.

Après la victoire de Paul Biya à la présidentielle d'octobre 1992, il est nommé au gouvernement comme vice-Premier ministre chargé de l'urbanisme et de l'habitat, le 27 novembre 1992. Son entrée au gouvernement lui vaut une exclusion définitive de l'UNDP.

Avec Issa Tchiroma Bakary, lui aussi exclu, il fonde alors un nouveau parti : l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (ANDP). Le parti est légalement reconnu le 31 août 1995 et Hamadou Moustapha en devient le président national, fonction qu'il conservera jusqu'à sa mort.

Il reste vice-Premier ministre jusqu'en décembre 1997, date à laquelle il est écarté du gouvernement par Paul Biya.

Le fidèle allié du RDPC

L'ANDP est alliée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) depuis sa formation, et elle soutient Paul Biya à la présidentielle d'octobre 1997.

Le 8 décembre 2004, il revient au gouvernement comme ministre chargé de mission à la Présidence de la République, poste qu'il occupera pendant près de 22 ans, jusqu'à sa mort. Lors du remaniement du 2 octobre 2015, il est confirmé dans cette fonction.

Discret, il n'accordait presque jamais d'interview. Mais politiquement, il servait de relais du pouvoir dans l'Extrême-Nord, une région stratégique.

En 2025, il avait officiellement réitéré le soutien indéfectible de son parti à une future candidature de Paul Biya.

Ce que sa disparition change

L'ANDP perd son président historique. Ce petit parti, allié indéfectible du RDPC, servait de relais politique dans l'Extrême-Nord, une région stratégique à l'approche des législatives et municipales de février 2027.

Son décès intervient alors que le Cameroun attend toujours la formation du nouveau gouvernement, promis « dans les prochains jours » le 31 décembre 2025.