La Louvière, en Belgique, le 4 juillet 2026. Sous la douceur de l’été, deux chemins venus d’Afrique se rejoignent pour une même promesse. Issa, originaire du Niger, et Emy, Camerounaise, se disent oui. Autour d’eux, les proches partagent les sourires, les larmes et cette émotion particulière des bonheurs que l’on sait longtemps espérés.

Pour comprendre la profondeur de cette union, il faut remonter le fil de leur histoire. Bien avant ce jour de fête, leur amour s’est construit dans les gestes du quotidien, puis affermi au fil des épreuves.

Emy quitte son Cameroun natal en 2003 pour la Belgique. Issa quitte le Niger en 2022 et passe par l’Allemagne. Ils vivent alors chacun leur histoire, sans imaginer qu’un jour leurs vies n’en formeront plus qu’une.

Novembre 2022. À Charleroi, le jour même de son arrivée en Belgique, Issa se trouve dans une maison où Emy vient assister à une réunion. Une rencontre fortuite, dans un lieu ordinaire. Mais dans le souvenir d’Issa, cet instant garde la force d’une évidence : il vient de rencontrer celle qu’il souhaite épouser.

Emy, elle aussi, se souvient de ce premier regard et de cette pensée qui l’avait traversée : elle pourrait changer la vie de cet homme. Elle découvrira bientôt combien sa présence allait compter dans la sienne.

Elle est infirmière. Il est chauffeur. Leur rapprochement prend le rythme de la vie quotidienne. Issa l’accompagne au travail, revient la chercher, se rend disponible. Il est là lorsque les journées pèsent et que les mots manquent.

Un jour, il lui confie :

« Tout ce que je veux, c’est être là pour toi. »

Emy accueille d’abord cette déclaration avec réserve. Une promesse demande du temps pour devenir une certitude. Alors Issa lui donne ce temps, et surtout des raisons de croire en lui.

« Je ne le croyais pas au départ, mais avec le temps, je confirme tous ses mots », témoigne-t-elle.

Puis viennent les jours difficiles. En septembre 2023, Emy perd son père. En avril 2025, sa petite sœur disparaît à son tour. À la douleur des deuils s’ajoutent les difficultés financières, les privations, les inquiétudes matérielles. Le couple raconte avoir même craint de ne plus pouvoir conserver son moyen de transport.

Ils se serrent la ceinture. Ils cherchent des solutions ensemble. Et dans cette traversée, chacun découvre la solidité de l’autre. Leur amour grandit au contact d’une réalité parfois rude, nourri par cette volonté commune de tenir.

Dès juillet 2023, Issa avait posé les mots de son engagement :

« Tu sais, chérie, je suis entré dans ta vie pour ne plus en ressortir. »

Emy s’en étonne encore. Lui maintient sa promesse. Peu à peu, le mariage devient un projet, puis un horizon partagé.

Mais unir deux personnes, c’est aussi faire se rencontrer des histoires familiales, des langues et des traditions. Leurs différences culturelles suscitent des incompréhensions et compliquent les préparatifs. Il leur faut dialoguer, patienter et défendre leur choix.

En juillet 2025, le « toquer-porte » marque une étape heureuse. Le 3 juillet 2026, la cérémonie de la dot se déroule dans la sobriété, sur fond de divergences familiales. Une étape délicate que le couple franchit avec la même détermination : poursuivre ensemble le chemin choisi.

Puis arrive ce 4 juillet, à La Louvière.

Au milieu des proches, la joie prend toute sa place. Des larmes coulent, les regards se cherchent, les sourires se répondent. Entre Issa et Emy, la complicité raconte déjà beaucoup : les trajets partagés, les absences redoutées, les mains tendues dans les moments de peine, les projets maintenus malgré les obstacles.

Ce jour-là, ils peuvent enfin célébrer tout ce qu’ils ont réussi à préserver.

Le Niger et le Cameroun se rencontrent dans leur union, en terre belge. Deux parcours d’exil trouvent une adresse commune. Et la promesse autrefois accueillie avec prudence prend désormais la forme d’un engagement pour la vie.

Issa avait dit qu’il resterait. Emy a appris à le croire. À La Louvière, entourés de ceux qui leur sont chers, ils donnent un avenir à ces mots.

Pour le meilleur, disent-ils. Et pour ce meilleur qu’ils continueront de construire, ensemble.