L’Entreprise spécialisée dans l'outsourcing célèbre ses dix d’implantation au Cameroun. La cérémonie a eu lieu à Douala, capitale économique du pays et siège de Intelcia Cameroun.

En présence des partenaires collaborateurs et autres autorités administratives, la filiale Camerounaise a exposé son expertise et son know how avec un engagement fondamental, se consolider sur un marché devenu de plus en plus concurrentiel.

Au sortir des fonts baptismaux en 2015 au Cameroun, l’Entreprise a progressivement imprimé ses marques dans son activité principale : Gestion de la relation client, centre d'appels (hotline), support technique et externalisation des processus métiers (BPO). Nous étions dans la période de gloire et on se souvient « Chez Intelcia, nous sommes partenaires pour redéfinir l'excellence dans l'outsourcing, en combinant notre expertise mondiale et un engagement profond envers » ... Douala s’était alors et progressivement identifiée comme la plaque tournante dans un univers, celui de « l’externalisation de la relation client et les services informatiques »

Step by step, l’Entreprise a tissé sa toile avec un partenaire de taille comme SFR et des autres de plus en plus nombreux. On confesse dans le staff dirigeant que « Les prestations couvrent notamment la gestion de l’expérience client, le BPO commercial, le support technique et la transformation digitale. La filiale a également accompagné SFR dans son parcours ayant conduit à sa distinction de Meilleur Service Client en 2023 et 2024 »

Ce déploiement technologique avec émulation professionnelle se sont illustrés dans le capital humain en ébullition Pour Jean-Yves Kotto, Chairman Afrique subsaharienne « le bilan de ces dix années dépasse la seule dimension commerciale. L’entreprise a accueilli plus de 4 000 personnes depuis son installation et contribué à développer un savoir-faire local dans les métiers de la relation client. Aujourd’hui, environ 90 % des managers de la filiale sont camerounais, un résultat qui illustre la montée en puissance des ressources humaines nationales ». Aussi bien que La DRH, Paola Jombi Edimo qui a précisé « l’importance de la formation continue et de la promotion interne. Plus de 75 % des managers sont issus de cette politique d’évolution professionnelle. À travers son dispositif « STARS », Intelcia entend également renforcer la reconnaissance et l’engagement de ses collaborateurs ».

Au finish et en perspective Jean-Yves Kotto a fait appel aux nouvelles technologies qui viennent renforcer les capacités humaines. Avec un programme bien établi « L’entreprise prévoit également d’élargir ses activités BPO et IT, notamment dans l’ingénierie informatique et la gestion des données, de renforcer ses engagements en matière de responsabilité sociétale et de consolider le rôle régional du site de Douala ».