À quelques mois des élections législatives et municipales de 2027, l'opposition tente de s'organiser. L'Union Démocratique du Cameroun (UDC) annonce la présentation officielle de sa plateforme d'union : Le Contrat Républicain.

L'initiative est portée par la présidente Nationale de l'UDC et maire de Foumban, Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya. Dans un communiqué, elle indique que son parti rendra publique sa Proposition de Mutualisation des Forces Politiques dans la perspective des élections au Cameroun.

Rendez-vous le 5 novembre à Douala

Le document descriptif intitulé LE CONTRAT RÉPUBLICAIN sera présenté le jeudi 05 novembre 2026 à 13h au Kristal Hôtel Palace de Douala.

Selon l'UDC, cette plateforme se veut le socle d'une dynamique gagnante pour les forces du changement. L'objectif : dépasser les candidatures isolées pour bâtir une stratégie commune en vue des scrutins de 2027, qui ouvriront le cycle électoral devant conduire à la présidentielle.

Une invitation large

Pour ce lancement, l'UDC dit vouloir ratisser large. Sont conviés :

Les leaders politiques, les partis de l'opposition parlementaire, les partis historiques ayant des élus, les leaders de la société civile, les leaders des médias, ainsi que les personnalités politiquement engagées ou non, contribuant au débat citoyen.

Une manière pour l'UDC, parti historique implanté notamment dans le Noun, de se positionner en facilitateur d'un rassemblement qui peine à se concrétiser depuis plusieurs cycles électoraux.

Reste à savoir si l'appel de Foumban sera entendu à Yaoundé et dans les états-majors de l'opposition. Réponse jeudi à Douala