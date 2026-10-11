MIMI VOLPONE : DE L'ENTREPRENEURIAT À LA CULTURE, LE PARCOURS REMARQUABLE D'UNE FEMME DE CONVICTION AU CŒUR DE LA DIASPORA AFRICAINE EN BELGIQUE

BRUXELLES – PORTRAIT D'UNE FEMME D'ACTION, D'UNE BATTANTE ET D'UNE AMBASSADRICE DE LA CULTURE AFRICAINE.

Il y'a des femmes dont le parcours force l'admiration. Des femmes qui, loin des projecteurs et des discours de circonstance, ont choisi de construire leur destin à la force du poignet, avec pour seules armes le courage, la détermination et cette irrépressible volonté de réussir. Madame NGOMSI, épouse NANKO Mélanie, plus connue sous le nom de MIMI VOLPONE, appartient incontestablement à cette catégorie de femmes qui ne se contentent pas de rêver leur vie, mais qui se donnent les moyens de transformer leurs rêves en réalité.

Son histoire est celle d'une Africaine partie à la conquête d'un avenir meilleur, devenue au fil des années une figure familière de l'entrepreneuriat et de la promotion culturelle africaine en Belgique.

2006 : LE DÉBUT D'UNE AVENTURE HUMAINE ET ENTREPRENEURIALE

Lorsque MIMI VOLPONE pose ses valises en Belgique, aux alentours de l'année 2006, elle nourrit les mêmes ambitions que des milliers d'Africains ayant choisi le chemin de l'immigration : trouver de meilleures conditions de vie, bâtir un avenir solide et offrir à sa famille des perspectives plus prometteuses.

Mais entre le rêve européen et la réalité du terrain, le chemin est parfois long, semé d'incertitudes, de sacrifices et d'épreuves.

Il fallait s'adapter, comprendre les réalités de la société d'accueil, trouver sa place et surtout ne jamais renoncer.

Près de vingt années plus tard, le bilan de cette aventure parle de lui-même. Une famille construite, cinq enfants, quatre petits-fils et un parcours entrepreneurial qui témoigne d'une remarquable capacité de résilience.

Car derrière la femme d'affaires se trouve également une mère, une grand-mère, une femme de famille qui a su conjuguer les exigences de la vie professionnelle avec les responsabilités familiales.

Une réussite qui mérite d'être saluée à sa juste valeur.

DE MOLENBEEK À ANDERLECHT : L'ASCENSION D'UNE FEMME QUI A SU SE RÉINVENTER

Qui, dans la communauté africaine de Bruxelles, n'a jamais entendu parler de cette adresse devenue familière à toute une génération de consommateurs ?

Le 195, rue Heyvaert, à Molenbeek.

C'est notamment à cette adresse que MIMI VOLPONE s'est fait connaître dans le commerce des produits alimentaires et des vivres frais exotiques venus d'Afrique.

Un univers commercial qui dépasse largement la simple vente de marchandises.

Car derrière ces étals de produits africains se raconte aussi une histoire : celle de nos origines, de nos traditions culinaires, de nos habitudes alimentaires et de ce lien affectif que les Africains de la diaspora entretiennent avec leur terre natale.

MIMI VOLPONE l'a compris très tôt. Entreprendre, ce n'est pas seulement vendre. C'est aussi répondre à un besoin, créer du lien et préserver une part de notre identité collective.

Aujourd'hui, une nouvelle page de son histoire s'écrit au 24, rue de l'Autonomie, à Anderlecht, 1070 Bruxelles.

Depuis 2022, elle y développe son activité de prêt-à-porter, dans un univers où l'élégance, le style et la présentation de soi occupent une place essentielle.

Des produits alimentaires à la mode, le changement pourrait surprendre. Mais il révèle surtout une qualité fondamentale chez cette entrepreneure : sa capacité à sentir les opportunités, à anticiper les attentes de sa clientèle et à se renouveler sans jamais perdre son identité.

Chez MIMI VOLPONE, le vêtement n'est pas un simple accessoire. Il devient une expression de la personnalité, un symbole d'assurance, une manière d'affirmer sa présence et son élégance.

Elle ne se contente pas d'habiller les hommes et les femmes. Elle contribue à révéler leur allure, à sublimer leur image et à leur donner cette confiance qui fait parfois toute la différence.

MIMI VOLPONE : QUAND LA PASSION DES AFFAIRES RENCONTRE CELLE DE LA CULTURE

Mais réduire MIMI VOLPONE à sa seule réussite commerciale serait passer à côté d'une autre dimension essentielle de sa personnalité.

Car cette femme au tempérament affirmé, dotée d'un charisme naturel et d'une énergie communicative, porte également en elle une passion profonde pour la culture africaine.

Une passion qui, au fil des années, l'a conduite à investir un univers particulièrement exigeant : celui de la production et de la promotion des spectacles.

Et dans ce domaine, elle n'a pas choisi la facilité.

Faire venir des artistes africains en Europe, mobiliser un public, réunir des partenaires, gérer les contraintes logistiques et financières, assurer la réussite d'un événement : autant de défis que seuls les véritables passionnés acceptent de relever.

C'est ainsi que MIMI VOLPONE a contribué à faire vibrer le public belge en produisant plusieurs figures de la scène musicale africaine.

DJ KEROZEN, MINS, LADY PONCE, CHANTAL AYISSI, pour ne citer que ces artistes, figurent parmi les talents qu'elle a accueillis et produits sur le sol belge.

Derrière chacun de ces rendez-vous culturels se cachent des semaines de préparation, des nuits parfois écourtées, des investissements, des inquiétudes, mais surtout cette satisfaction incomparable de voir une salle vibrer au rythme des sonorités africaines.

À travers ses initiatives, MIMI VOLPONE participe à sa manière au rayonnement du patrimoine musical africain au-delà de ses frontières naturelles.

Elle fait partie de ces promoteurs culturels de la diaspora qui ont compris que notre musique n'est pas seulement un divertissement : elle est aussi un instrument de transmission, un vecteur d'identité et un puissant facteur de rassemblement.

UNE FEMME QUI SE LÈVE TÔT ET QUI REFUSE LA CULTURE DE LA FACILITÉ

Dans une époque où les réseaux sociaux donnent parfois l'illusion que la réussite se construit à coups de publications, de mises en scène et de popularité instantanée, le parcours de MIMI VOLPONE rappelle une vérité fondamentale : aucune réussite durable ne se construit sans travail, sans discipline et sans persévérance.

Elle appartient à cette génération d'entrepreneurs africains qui ont appris à compter d'abord sur leurs efforts.

Ces hommes et ces femmes qui se lèvent tôt, qui prennent des risques, qui affrontent les difficultés et qui, malgré les obstacles, continuent d'avancer.

Ce qui caractérise MIMI VOLPONE, c'est précisément cette volonté de ne jamais rester prisonnière d'une seule réussite.

Hier dans le commerce alimentaire, aujourd'hui dans le prêt-à-porter, parallèlement engagée dans la promotion culturelle, elle incarne cette polyvalence entrepreneuriale qui constitue l'une des grandes forces de la diaspora africaine.

Elle ne cherche pas uniquement à briller. Elle veut également faire briller les autres.

Et c'est peut-être là que réside l'une des dimensions les plus inspirantes de son parcours.

TRANSMETTRE AUX JEUNES GÉNÉRATIONS : LE PROCHAIN GRAND DÉFI

Si MIMI VOLPONE n'a pas encore officiellement tourné la page de ses activités culturelles, elle envisage néanmoins, à terme, de prendre du recul.

Mais chez une femme aussi passionnée, se retirer de la scène ne signifie pas nécessairement abandonner le combat.

Bien au contraire.

Son ambition est aussi de montrer la voie aux nouvelles générations d'hommes et de femmes désireux de porter plus haut les couleurs de la culture africaine.

Car l'expérience acquise pendant des années constitue un patrimoine précieux qu'il serait dommage de ne pas transmettre.

Les jeunes promoteurs culturels ont besoin de modèles, de conseils, de références et surtout de témoignages authentiques sur les réalités de ce métier.

MIMI VOLPONE possède cette expérience du terrain, cette connaissance des publics et cette capacité de mobilisation qui peuvent servir d'inspiration à celles et ceux qui souhaitent prendre la relève.

La véritable grandeur d'un parcours ne se mesure pas uniquement à ce que l'on a réussi à construire pour soi, mais également à ce que l'on laisse aux générations qui viennent après nous.

MIMI VOLPONE, BIEN PLUS QU'UN NOM : UNE SIGNATURE, UN ÉTAT D'ESPRIT

Aujourd'hui, au 24, rue de l'Autonomie à Anderlecht, MIMI VOLPONE poursuit son aventure entrepreneuriale avec la même énergie.

Son espace de prêt-à-porter se veut une adresse pour celles et ceux qui aiment l'élégance, recherchent l'originalité et accordent une attention particulière à leur apparence.

Mais au-delà des vêtements, des affaires et des événements culturels, c'est avant tout une trajectoire humaine qui mérite d'être racontée.

Celle d'une femme arrivée en Belgique avec ses ambitions, qui a progressivement construit sa place, élevé sa famille, développé ses activités et contribué à faire vivre la culture africaine en terre européenne.

Une femme qui démontre que l'immigration peut aussi être une formidable école de courage, de créativité et de dépassement de soi.

MIMI VOLPONE, C'EST CETTE AFRIQUE ENTREPRENANTE QUI REFUSE DE SUBIR SON DESTIN. CETTE AFRIQUE QUI TRAVAILLE, QUI OSE, QUI INVESTIT, QUI CRÉE ET QUI TRANSMET.

À travers son parcours, c'est aussi un hommage que nous rendons à toutes ces femmes africaines de la diaspora qui, dans la discrétion de leur quotidien, portent des familles, font vivre des commerces, soutiennent des initiatives et participent activement à la vitalité économique et culturelle de leurs pays d'accueil.

Car derrière chaque grande aventure entrepreneuriale se trouve d'abord une conviction : celle que rien n'est définitivement impossible à qui refuse d'abandonner.

Et si le succès d'une femme se mesurait aussi au nombre de portes qu'elle contribue à ouvrir aux autres, alors le parcours de MIMI VOLPONE mérite assurément d'être raconté, valorisé et transmis.

De Molenbeek à Anderlecht, du commerce des produits exotiques aux lumières des scènes culturelles, MIMI VOLPONE poursuit sa route.

Avec son caractère, son audace, son énergie et cette passion de vivre qui caractérise les véritables battantes.

MIMI VOLPONE : UNE FEMME, PLUSIEURS COMBATS, UNE SEULE PHILOSOPHIE : ENTREPRENDRE, RAYONNER ET FAIRE GRANDIR LES AUTRES.

Un portrait signé Hilaire SOPIE

Éditions SOPIEPROD Paris – La Voix de la Diaspora.