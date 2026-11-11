Réélu le 5 novembre 2026 à Douala pour un mandat de trois ans, le président de Socarto, Samuel Njanga Kondo Ngande, entend donner une nouvelle dimension au Syndicat des industriels du Cameroun (Syndustricam). Renforcement du dialogue avec les pouvoirs publics, promotion de l’import-substitution et accompagnement des petites et moyennes industries constituent les principaux axes de sa feuille de route.

Samuel Njanga Kondo Ngande conserve les commandes du Syndicat des industriels du Cameroun. À l’issue de l’assemblée générale élective organisée le jeudi 5 novembre à Douala, le président sortant a été reconduit à la tête de cette organisation patronale pour les trois prochaines années. Sa liste, baptisée « CAP Industrie 2029 », a ainsi obtenu la confiance des membres pour poursuivre et approfondir les actions engagées au cours du précédent mandat.

Cette reconduction intervient dans un environnement économique international marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes commerciales. Des facteurs qui ont pesé sur le bilan du bureau sortant et qui imposent, selon les nouvelles orientations annoncées, une représentation plus forte des intérêts industriels dans les politiques économiques nationales.

Pour ce nouveau cycle, le patron de Socarto a défini une ligne directrice articulée autour de trois engagements : « consolider les acquis, élargir notre influence, servir chaque industriel ». Une ambition qui passe notamment par le renforcement du plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Le président réélu souhaite faire du Syndustricam « l’interlocuteur de référence sur les questions industrielles ».

Concrètement, l’organisation entend mieux faire valoir les préoccupations de ses membres dans les espaces de concertation entre l'État et le secteur privé. Elle siège actuellement dans 16 instances de dialogue public-privé et souhaite y renforcer son rôle. Le nouveau bureau prévoit, à cet effet, un suivi plus systématique des propositions soumises au gouvernement, une consultation régulière des entreprises membres avant les grandes concertations ainsi qu'une veille permanente sur les textes réglementaires susceptibles d'affecter leurs activités.

L’import-substitution au cœur des priorités

La transformation de l’industrie locale demeure également un axe central de cette nouvelle mandature. Le Syndustricam entend intensifier son engagement en faveur de la politique d’import-substitution, avec pour leviers l’investissement productif, la compétitivité des entreprises et le développement des capacités de production nationales.

Dans cette perspective, plusieurs préoccupations sectorielles seront placées au premier plan : l’approvisionnement en énergie, l’accès au financement, la disponibilité du foncier industriel, la commande publique, la normalisation et la logistique. Sur ce dernier point, le syndicat a matérialisé sa volonté de renforcer les synergies avec les acteurs du transport par la signature d’un accord de partenariat avec le Groupement des transporteurs terrestres du Cameroun (GTTC).

Les PMI au centre du dispositif

Le nouveau bureau entend également accorder une attention particulière aux petites et moyennes industries, dont les difficultés d’accès aux financements, aux marchés et aux équipements constituent encore des freins à leur développement.

Pour rapprocher ces structures des grandes entreprises, le Syndustricam prévoit de lancer les « Syndustricam Supplier Days ». Cette initiative devra faciliter les rencontres entre grandes industries, PMI, fournisseurs et prestataires, tout en favorisant les opportunités de sous-traitance et de partenariats commerciaux.

Au-delà de la mise en relation, l'organisation promet un accompagnement dans la recherche de financements, l'obtention des certifications et l'accès aux marchés. La modernisation des équipements de production et l'exploitation des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) figurent également parmi les perspectives retenues.

La composition du nouveau bureau reflète cette volonté d'intégrer les différentes sensibilités du secteur industriel. Ébénézérine Moudio, de Cimencam, occupe le poste de première vice-présidente, tandis que Tagne Tapia, de Sodipec, assure la deuxième vice-présidence. Zakiatou Dalil, d'Azur SA, est chargée des finances et de l'audit. Alain Blaise Batongue, de MSMI, représente les intérêts des petites et moyennes industries.

D'autres acteurs du secteur, notamment Angèle Modi Koko (Alucam), Jean-François Canavaggia (MIA Cameroun) et Ekoegbe Achuo (MPL), figurent également dans cette nouvelle équipe.

Sur le plan organisationnel, Samuel Njanga Kondo entend enfin renforcer les mécanismes de gouvernance du syndicat. La diversification des ressources financières, la transparence dans la gestion et l'évaluation des engagements constituent les principaux chantiers internes. Chaque action devra être assortie d'un responsable, d'un calendrier d'exécution et de résultats mesurables. Un bilan annuel sera présenté aux membres lors de l'assemblée générale.

À travers cette feuille de route, le Syndustricam veut consolider sa représentativité et s'imposer davantage comme un acteur incontournable des discussions sur l'avenir industriel du Cameroun. Un défi de taille pour Samuel Njanga Kondo et son équipe, désormais attendus sur la traduction concrète de ces engagements.