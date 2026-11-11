Une transmission, un long cheminement coutumier et une vocation sociale. Le parcours de Patricia Magne Mapwa, connue sous le nom de Maffo Djoka, relie les traditions de l’Ouest camerounais à un engagement auprès des enfants et des personnes vulnérables, porté depuis la diaspora.

Son histoire commence en 1986, à Batoula, dans le groupement Bansoa. Désignée pour succéder à sa grand-mère Mǒǒ Djoka, elle entre dans un processus de transmission qui engage autant une personne qu’une lignée. Selon le récit qu’elle livre, cette désignation s’accompagne d’une initiation au Messǒ, confrérie féminine associée à la notabilité traditionnelle.

En 1996, elle accepte officiellement la charge héritée de son aïeule. Puis, en 2012, son intronisation par la confrérie du Messǒ, à la chefferie Batoula, consacre son titre de Ndi Maffo Djoka dans le regroupement Batoula, et de Maffo Djoka au-delà.

Une reconnaissance prolongée dans la diaspora

En 2018, cette histoire prend une dimension européenne. Au Luxembourg, son lieu de résidence, une grande cérémonie de présentation réunit notamment des reines mères de plusieurs villages de l’Ouest camerounais établies dans la diaspora. Un nouveau couronnement vient prolonger la reconnaissance coutumière acquise au Cameroun.

Pour Maffo Djoka, cette célébration inscrit sa responsabilité traditionnelle dans son environnement quotidien. Elle témoigne aussi de la place que les communautés de la diaspora continuent d’accorder à leurs héritages, même loin des concessions familiales et des cours royales.

Cet attachement trouve un prolongement dans l’action associative. Avec Cri du Cœur Monde ASBL, elle s’investit dans l’accompagnement des personnes vulnérables et l’organisation d’activités ludiques, éducatives et culturelles au Cameroun, particulièrement à Bansoa.

En 2023, lors de la cérémonie de l’Excellence culturelle, cet engagement lui vaut, selon les éléments de son parcours, une reconnaissance exprimée par les notables et portée par la voix du roi de Bansoa : « Maffo Djoka, la reine des tout-petits ». Une distinction accompagnée d’un accès direct à la cour royale.

Le 25 juillet 2026, une consécration publique

Le 25 juillet 2026 marque une nouvelle étape. La célébration se déroule en deux temps : le couronnement par le roi de Bansoa lui-même, devant les autorités traditionnelles et la population, puis l’accompagnement et l’installation de la reine par ses consœurs, les notables et la communauté.

Dans le cheminement coutumier qu’elle décrit, ces deux séquences consacrent la reconnaissance publique du titre et l’aboutissement de son anoblissement.

Son témoignage rappelle toutefois que les titres de Maffo, Maffeu ou Manwen s’inscrivent dans des usages dont les appellations et les modalités varient selon les villages. Elle distingue notamment la succession, la reconnaissance familiale liée à la cérémonie de la chaise à trois pieds et la distinction accordée pour service rendu. Des voies différentes, dont la portée dépend des étapes coutumières accomplies et des autorités qui les reconnaissent.

Chez NDI Maffo Djoka La Reine des Enfants, l’héritage reçu rencontre désormais une cause : celle des tout-petits. À travers ce parcours, la dignité traditionnelle prend une dimension concrète, faite de transmission, de présence et de solidarité.

Un titre porté avec la responsabilité de servir.