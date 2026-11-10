Le maire sortant de Yaoundé VI, Jacques Yoki Onana, s’est vu refuser la signature du sous-préfet sur son certificat de domicile, une pièce exigée pour déposer sa candidature aux municipales du 7 février 2027. L’incident, encore non commenté par l’administration, relance le débat sur la neutralité des services de l’État en période préélectorale.

Un document, un refus, et une élection qui approche

C’est une histoire de papier. De tampon. De signature. Mais dans le Cameroun de 2026, à trois mois d’un double scrutin, un papier peut valoir une candidature.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias locaux et des messages circulant dans les groupes WhatsApp de Yaoundé, Jacques Yoki Onana, maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé VI, s’est vu refuser la signature du sous-préfet sur un certificat de domicile. Ce document, délivré par l’autorité administrative compétente, est l’une des pièces obligatoires pour déposer un dossier de candidature aux élections municipales.

Ce que nous pouvons dire, avec prudence : l’information circule, elle est concordante, mais elle n’a pas été confirmée par une source administrative. Elle n’a pas non plus été démentie.

Yoki Onana, un maire au bilan et à l’ambition

Jacques Yoki Onana n’est pas un novice. Membre du RDPC, il dirige la commune de Yaoundé VI depuis 2017. Il a été installé par le préfet du Mfoundi, Jean-Claude Tsila, après une élection interne contestée. Il a depuis lors imprimé sa marque : des projets d’adduction d’eau, des campagnes de salubrité, des visites de rentrée scolaire, des partenariats avec la CAMWATER.

Il est aussi, et c’est là que le bât blesse peut-être, un élu sortant dans une commune où le RDPC est solidement implanté. Sa réélection, en 2027, ne fait pas de doute pour beaucoup d’observateurs. Mais elle suppose qu’il puisse déposer sa candidature. Et pour cela, il lui faut un certificat de domicile.

Pourquoi ce papier est indispensable

Le Code électoral camerounais est formel. Pour être candidat aux municipales, il faut, entre autres pièces, « une attestation de domicile ou de résidence dans la commune concernée délivrée par l’autorité administrative compétente ». C’est l’article 182.

Cette attestation ne s’improvise pas. Elle est délivrée par le sous-préfet, après vérification. Elle atteste que le demandeur réside bien dans la commune où il se présente. Sans elle, le dossier est incomplet. Et un dossier incomplet est irrecevable.

Le refus de signature n’est donc pas un détail. C’est un blocage potentiel. Si Yoki Onana ne peut pas obtenir ce document, il ne peut pas déposer sa candidature. Et s’il ne peut pas déposer sa candidature, il ne peut pas être réélu.

Le sous-préfet, cet acteur clé

Le sous-préfet de Yaoundé VI s’appelle Joseph Alain Etoundi. Il est en poste depuis 2019. Il n’a pas commenté l’affaire. Mais son rôle, dans le processus électoral, est central.

C’est lui qui délivre les attestations de domicile. C’est lui qui vérifie les dossiers. C’est lui qui, en dernière instance, autorise ou bloque une candidature au niveau local. Ce pouvoir, en période préélectorale, devient stratégique. Un sous-préfet peut accélérer un dossier. Il peut aussi le ralentir. Ou le refuser.

Ce que le refus dit de la bataille de 2027

L’incident de Yaoundé VI n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un contexte où les obstacles administratifs se multiplient à l’approche du scrutin.

En octobre 2026, le ministère de l’Administration territoriale n’avait pas reconnu les instances du MRC issues de la convention de l'année dernière. En novembre, le FSNC d’Issa Tchiroma Bakary était suspendu pour trois mois, jusqu’à fin janvier 2027. Et voilà que, dans la commune de Yaoundé VI, un maire sortant se voit refuser un document que tout citoyen peut demander.

Le parallèle n’est pas parfait. Yoki Onana n’est pas un opposant. Il est membre du RDPC. Mais le fait qu’un maire du parti au pouvoir soit lui-même confronté à un blocage administratif dit quelque chose : la bataille de 2027 ne se jouera pas seulement dans les urnes. Elle se jouera aussi dans les bureaux.

Les questions qui restent ouvertes

Pourquoi le sous-préfet a-t-il refusé ? Y a-t-il eu une demande officielle, un dossier, une procédure ? Le maire a-t-il fourni les justificatifs nécessaires ? L’administration a-t-elle donné une raison écrite ? Le refus est-il temporaire ou définitif ?

À toutes ces questions, nous n’avons pas de réponse. Ce qui est certain, c’est que l’affaire est déjà politique. Elle circulait dans les rédactions avant même d’être confirmée. Elle alimente les conversations dans les taxis, les marchés, les bureaux. Et elle pose une question simple : dans un pays qui organise des élections, qui contrôle vraiment l’accès au bulletin ?

Qu’est-ce qui s’est passé exactement ?

Selon les informations qui circulent, le sous-préfet de Yaoundé VI aurait refusé de signer le certificat de domicile demandé par le maire Jacques Yoki Onana. Ce document lui serait nécessaire pour déposer sa candidature aux municipales de 2027.

Pourquoi le sous-préfet a-t-il refusé ?

On ne sait pas. Aucune raison officielle n’a été communiquée. Il peut y avoir plusieurs explications : dossier incomplet, justificatifs insuffisants, ou décision politique. Nous n’avons pas obtenu de réponse de la sous-préfecture.

Le maire ne peut-il pas se présenter sans ce papier ?

Non. Le Code électoral exige une attestation de domicile ou de résidence délivrée par l’autorité administrative compétente. Sans elle, le dossier est incomplet et la candidature irrecevable.

Le maire a-t-il réagi ?

Nous n’avons pas obtenu de réaction officielle. Il n’a pas publié de communiqué à notre connaissance.

C’est légal, ce refus ?

Le sous-préfet a le pouvoir de délivrer ou de refuser l’attestation. Mais il doit le faire dans le cadre de la loi, en vérifiant que les conditions sont remplies. Si le refus est arbitraire, il peut être contesté devant le juge administratif.

Quel est l’impact sur l’élection ?

Si le refus est maintenu et que le maire ne peut pas obtenir le document, il ne pourra pas se présenter. Cela pourrait profiter à un autre candidat, ou créer une situation de vide à la tête de la commune.

Y a-t-il d’autres cas similaires ?

Nous n’avons pas connaissance d’autres cas documentés à Yaoundé VI. Mais dans le contexte préélectoral, les obstacles administratifs se multiplient, notamment pour les partis d’opposition.