Le chef de l’État a convoqué le corps électoral pour le 7 février 2027. Mais entre un fichier électoral contesté, une opposition fragilisée et des parrainages qui s’annoncent périlleux, la bataille des urnes pourrait se jouer avant même le premier vote.

Un décret, une date, et une confiance qui reste à bâtir

Le chef de l’État a signé. Le corps électoral est convoqué pour le 7 février 2027. Législatives et municipales dans la foulée, comme le prévoit le Code électoral lorsqu’il fixe la convocation au moins 90 jours avant le scrutin.

Sur le papier, la mécanique est propre. Dans les faits, elle arrive après des mois de flottement. Les mandats des députés et des conseillers municipaux ont été prolongés à plusieurs reprises, une situation qui a fini par installer l’idée, dans une partie de l’opinion, que le calendrier électoral se décide ailleurs que dans les textes.

À Yaoundé, la nouvelle a été accueillie sans effervescence. Les états-majors politiques, eux, comptaient les jours.

Ce silence, à 90 jours d’un double scrutin, n’est pas anodin.

Le MRC face au mur des parrainages

C’est la question qui fâche, et elle tient en une phrase : pour déposer un dossier de candidature, encore faut-il que des officiels acceptent de signer les pièces qui le composent.

Le Code électoral camerounais encadre strictement la constitution des dossiers. Investitures internes, attestations : chaque étape suppose une signature, un tampon, un numéro d’enregistrement. Pour un parti solidement implanté, la formalité passe. Pour une formation en crise de direction, elle devient un obstacle.

Le fichier électoral, ce caillou dans la chaussure

Elecam publie des listes. Les électeurs peuvent vérifier leur inscription. Sur le principe, le dispositif existe.

Le problème n’est pas le principe. C’est la confiance.

Depuis plusieurs scrutins, les chiffres du fichier électoral font l’objet de contestations récurrentes : écarts entre les annonces de l’organe électoral et les données retenues par les institutions en charge des contentieux, difficultés d’inscription dans les zones reculées, listes tardives. Nous n’avons pas pu vérifier, à ce stade, l’état consolidé du fichier pour 2027. Elecam n’a pas répondu à nos questions.

Cette opacité a un effet mesurable : elle alimente la défiance. Un électeur qui doute de la fiabilité de la liste sur laquelle il figure doute aussi du résultat qu’on lui annoncera. Et ce doute, une fois installé, ne se lève pas avec un communiqué.

Ce que le 7 février 2027 change pour les communes

On parle beaucoup du Parlement. On parle moins des mairies.

Le double scrutin du 7 février concerne pourtant directement la vie quotidienne : voiries, marchés, gestion des déchets, actes d’état civil, fiscalité locale. Les conseils municipaux issus de ce vote auront la charge de ces compétences pendant tout le mandat.

Dans un pays où les collectivités territoriales attendent depuis des années un transfert effectif de ressources, l’élection des exécutifs municipaux n’est pas un détail administratif. C’est la question de savoir qui décidera, demain, de l’argent des communes.

Les candidats locaux le savent. Sur le terrain, des coalitions se dessinent déjà, des maires sortants sont contestés dans leur propre camp, des figures nouvelles se déclarent. La campagne n’a pas officiellement commencé. Elle a déjà commencé.

Et si le vrai scrutin se jouait avant le vote ?

Une élection se gagne le jour du vote. Une élection se perd souvent avant.

Entre la composition des dossiers, la validation des listes, la publication du fichier et la logistique du scrutin, chaque étape est une occasion de contestation. Un dossier rejeté pour une signature manquante, une liste écartée pour un vice de forme, et c’est un candidat qui disparaît de la compétition sans qu’un seul bulletin ait été glissé dans une urne.

La question posée par de nombreux Camerounais n’est donc pas seulement de savoir si le 7 février 2027 se tiendra. Elle est de savoir si les résultats proclamés correspondront à ce que les électeurs auront mis dans les urnes. C’est une autre affaire. Et elle dépend moins du décret que de la manière dont l’administration traitera, dans les 90 prochains jours, les dossiers de ceux qui ne sont pas au pouvoir.

Est-ce que le 7 février 2027, c’est confirmé ?

Oui. Le chef de l’État a signé la convocation du corps électoral. C’est cette date qui figure dans le décret. Après, une date peut toujours bouger par un nouveau texte. Mais pour l’instant, c’est le 7 février 2027.

Pourquoi les élections ont-elles été repoussées plusieurs fois ?

Les raisons officielles tournent autour de la logistique et du fichier électoral. Les raisons officieuses, elles, font débat : crise sécuritaire dans certaines régions, recomposition politique, calculs électoraux. Sur ce point précis, nous n’avons pas de document permettant de trancher.

Qui peut être candidat aux législatives et aux municipales ?

Les candidats investis par un parti, et les candidats indépendants sous conditions. Ces conditions incluent des parrainages de personnalités. Le seuil exact et les modalités sont fixés par le Code électoral ; nous vous recommandons de vérifier le texte en vigueur auprès d’Elecam ou du ministère de l’Administration territoriale, car c’est là que se jouent la plupart des contentieux.

Pourquoi on parle de problèmes de signatures pour le MRC ?

Parce que le parti traverse une crise de direction. Pour déposer un dossier, il faut des responsables habilités à signer. Si la légitimité de ces responsables est contestée en interne, l’administration peut bloquer ou retarder le dossier. Ce n’est pas une hypothèse en l’air : c’est un risque juridique réel, que le MRC n’a pas publiquement clarifié.

Le fichier électoral, c’est quoi le problème exactement ?

Le principe est simple : chaque électeur doit être inscrit sur une liste fiable. Le problème, c’est la confiance dans les chiffres publiés et dans la mise à jour des listes. Quand les chiffres varient d’un scrutin à l’autre sans explication claire, les contestations arrivent. Et un contentieux post-électoral peut basculer sur cette question.

Mon nom peut-il manquer sur les listes ?

Oui, ça arrive retards d’inscription, doublons supprimés, erreurs de saisie. Le réflexe : vérifier votre inscription dès que les listes sont publiées, et garder une preuve de votre démarche. Ne pas attendre la veille du vote.

Quand commence la campagne officielle ?

Elle est encadrée par le Code électoral et démarre à une date fixée après la convocation. Nous n’avons pas obtenu la date exacte avant publication. Ce qui est sûr, c’est que la campagne informelle, elle, a déjà démarré dans les circonscriptions.

L’opposition peut-elle boycotter le scrutin ?

Juridiquement, oui. Politiquement, c’est plus compliqué : un boycott laisse le champ libre aux autres et prive les électeurs d’une alternative. C’est un débat ouvert dans les états-majors. Nous n’avons pas de position officielle des partis concernés à ce stade.

Que se passe-t-il si les résultats sont contestés ?

Le contentieux électoral passe par les juridictions compétentes, avec des délais encadrés. C’est là que la fiabilité du fichier et la régularité des dossiers deviennent décisives. Une élection contestée n’est pas une élection annulée mais elle peut l’être.