Le corps électoral est convoqué, le Cameroun retourne aux urnes. Le décret est tombé. Et il est tombé à temps.

Ce lundi 9 novembre 2026, le Président de la République, Paul Biya, a signé le décret convoquant le corps électoral pour le dimanche 7 février 2027.

Les Camerounais sont appelés à élire, le même jour, leurs députés et leurs conseillers municipaux.

Un double scrutin. Une même date. Un même rendez-vous démocratique.

Un délai respecté à la lettre

Ce n'était pas une date choisie au hasard.

Selon l'article 86, alinéa 2 du Code électoral, il faut au moins 90 jours entre la publication du décret de convocation et la date du scrutin.

Pour voter le 7 février 2027, le décret devait être signé au plus tard ce 9 novembre. C'est fait.

Le calendrier électoral est respecté. Le processus est légal. Le compte à rebours est lancé.

Des mandats qui avaient déjà été prorogés deux fois

Les élus actuels sont en place depuis le double scrutin de février 2020.

Depuis, leurs mandats ont été prorogés à deux reprises

Les députés jusqu'au 20 décembre 2026.

Les conseillers municipaux jusqu'au 28 février 2027.

Les prorogations avaient été actées par une loi adoptée par le Parlement en mars 2026 pour les députés, et par un décret présidentiel du 4 mai 2026 pour les conseillers municipaux.

Cette fois, il n'y aura pas de nouvelle prorogation. La page se tourne.

Un fichier électoral de plus de 8,2 millions d'inscrits

ELECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections, dispose d'une base provisoire de 8 238 778 inscrits.

Parmi eux, 252 830 nouveaux électeurs, enregistrés lors de la révision annuelle close le 31 août 2026.

Le mandat des membres d'ELECAM a d'ailleurs été prolongé pour conduire ce processus jusqu'au bout.

Le deuxième rendez-vous du septennat

Après la présidentielle d'octobre 2025, c'est le deuxième grand rendez-vous électoral du septennat.

Dans les prochains jours, les campagnes vont s'intensifier dans les 360 communes et les 58 départements du pays.

Le RDPC arrive avec 152 députés sortants et entend conserver sa majorité, en misant sur son organisation de terrain et sur les divisions de l'opposition.

L'opposition, elle, devra prouver qu'elle peut transformer la contestation en victoires locales.

Rendez-vous le 7 février 2027

Législatives et municipales, le même jour. Comme en 2020. Mais dans un contexte nouveau.

Le Cameroun a 90 jours devant lui pour choisir ses 180 députés et ses conseillers municipaux.

90 jours pour débattre, pour convaincre, pour mobiliser.

Le 7 février 2027, c'est le peuple qui décidera. À condition que ce peuple soit conscient de l'impérieuse nécessité de véritablement prendre son destin en main.