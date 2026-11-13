Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) entre officiellement en campagne interne. Dans un communiqué de presse signé ce 13 novembre 2026 par le secrétaire général du Comité central, Jean NKUETE, le parti au pouvoir annonce le lancement des opérations d'investiture de ses candidats aux élections législatives et municipales du 7 février 2027.

Selon le document, le président national du RDPC, Paul Biya, a signé le 11 novembre 2026 deux circulaires relatives à ces opérations d'investiture.

Les textes déjà publiés

Les deux circulaires du Président National, ainsi que la note d'application subséquente du secrétaire général du Comité central, font l'objet d'une publication en anglais et en français.

Elles sont disponibles sur le site internet du RDPC et dans l'édition spéciale du journal L'Action de ce vendredi 13 novembre 2026.

Le parti veut ainsi mettre à la disposition de tous ses militants et de tous les aspirants candidats, les règles du jeu, les conditions à remplir et le calendrier à respecter pour espérer porter les couleurs du RDPC lors du double scrutin de février prochain.

Une grande réunion ce vendredi à 14 heures au Palais des Congrès

Pour expliquer et encadrer le processus, une séance de travail est prévue ce vendredi 13 novembre 2026 à 14 heures, au Palais des Congrès de Yaoundé.

Elle regroupera :

- Les Membres et les Responsables du Secrétariat Général du Comité Central ;

- Les Chefs, les Membres et Chargés de Mission des Délégations Permanentes Régionales et Départementales du Comité Central ;

- Les Responsables et Membres des Bureaux des Sections du Parti présents à Yaoundé ;

- Les Parlementaires et les Maires présents à Yaoundé.

Autrement dit, c'est tout l'appareil du parti, du sommet à la base présente dans la capitale, qui est convoqué pour prendre connaissance des directives du président national et des modalités pratiques d'application.

Ce qu'il faut retenir

À moins de trois mois des élections législatives et municipales, le RDPC donne le coup d'envoi de sa machine d'investiture. Le message est clair : discipline, respect des textes et mobilisation totale.

La bataille pour les listes du RDPC, dans les communes et dans les circonscriptions législatives, est désormais ouverte.