Il y a des célébrations qui passent. Et il y a celles qui marquent.

À Yaoundé VI, le 44e anniversaire de l'accession du Président Paul Biya à la Magistrature Suprême n'a pas été une simple cérémonie protocolaire. Il a été une démonstration de force, d'organisation et de leadership.

Et au cœur de cette démonstration, une femme : Ngah Virginie Simone, Présidente de la Section OFRDPC du Mfoundi VI.

Une mobilisation qui ne doit rien au hasard

Dès les premières heures, le Mfoundi VI était en ordre de marche.

Militantes, militants, jeunes de l'OJRDPC, responsables de base, autorités administratives et traditionnelles : tout le monde était là. Pas une mobilisation de façade. Une mobilisation structurée, disciplinée, visible.

C'est la marque de Ngah Virginie Simone : elle ne mobilise pas pour un jour, elle mobilise en permanence.

En recevant André Mama Fouda, Représentant du Chef de la Délégation Permanente Départementale du Comité Central, le Sous-Préfet de Yaoundé VIe, le Président de la Section RDPC et Maire de Yaoundé VIe, ainsi que le Président de l'OJRDPC, elle a montré ce qu'est un leadership de rassemblement.

À Yaoundé VI, on ne se contente pas d'appeler. On organise. On encadre. On fait venir.

Un discours de fond, pas de circonstance

Dans son discours, Ngah Virginie Simone n'a pas fait dans la figuration. Elle a parlé avec émotion, mais aussi avec vision.

« C'est avec un immense plaisir, une profonde émotion et un sentiment renouvelé de fierté patriotique que je prends la parole en cette journée mémorable... »

Elle a rappelé que célébrer 44 ans de Paul Biya, ce n'est pas célébrer un chiffre. C'est renouveler un engagement. C'est donner « un contenu concret à notre fidélité ».

Et elle a défini la ligne du Mfoundi VI en trois mots devenus sa signature politique

1. Mobilisation permanente

Faire du Mfoundi VI « un espace de militantisme responsable, de cohésion, de discipline et de mobilisation permanente ».

2. Performance

« Faire rayonner notre Section par la qualité de son organisation, la pertinence de ses initiatives et la proximité de ses militantes avec les populations. »

3. Efficacité

Transformer la fidélité en résultats. Transformer les discours en actions. Transformer la présence sur le terrain en victoires politiques.

La femme, au centre du projet

Le moment le plus fort de son discours, c'est quand elle a parlé des femmes.

« La femme camerounaise est une force vive, une bâtisseuse silencieuse et souvent infatigable. »

Elle ne parlait pas en théorie. Elle parlait de ce qu'elle incarne elle-même : une femme qui bâtit, sans bruit, mais avec constance. Une femme qui tient une section, qui tient ses militantes, qui tient sa parole.

Sous sa présidence, l'OFRDPC du Mfoundi VI n'est plus une simple structure d'appoint. C'est devenue une machine politique, une force de proposition, une force de terrain.

Un hommage qui engage

En conclusion, elle a rendu un hommage appuyé au Président Paul Biya :

« L'Homme du Renouveau, L'Homme de la Démocratie, L'Homme Lion, The Best Choice, L'Homme des Grandes Ambitions, L'Homme des Grandes Réalisations, La Force de l'Expérience, L'Homme de la Grandeur et de l'Espérance... »

Mais cet hommage n'était pas une fin. C'était un engagement.

Engagement à continuer. Engagement à travailler « dans la complémentarité et le respect mutuel ». Engagement à faire « de la solidarité notre force, de la discipline notre méthode, de la paix notre engagement et du développement notre ambition ».

Pourquoi Yaoundé VI compte

Le 6 novembre 2026 a confirmé une évidence politique à Yaoundé : le Mfoundi VI est devenu une section de référence.

Et cette référence a un nom : Ngah Virginie Simone.

Pas parce qu'elle parle fort. Mais parce qu'elle organise bien. Pas parce qu'elle promet. Mais parce qu'elle livre.

Mobilisation. Performance. Efficacité.

Trois mots. Une méthode. Une femme.

À Yaoundé VI, l'An 44 n'a pas seulement été célébré. Il a été démontré.