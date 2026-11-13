Le président de la COMICODI et du MPDR salue la mise en service d’une unité industrielle nationale de fabrication de chaussures militaires dans une correspondance adressée ce 13 novembre 2026 au Ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense.

L'intégralité de sa lettre en dessous



Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR)

Yaoundé, le 13 novembre 2026

Monsieur le Ministre délégué Chargé de la défense Présidence de la République

A PROPOS DE L’USINE DE PRODUCTION DES RANGERS MILITAIRES SUR LE SOL CAMEROUNAIS PAR NOS PROPRES MOYENS,NOS RESSOURCES HUMAINES ET TECHNIQUES, NOTRE PLANIFICATION

Félicitations

Pour la vision, la conception, la maturation et la réalisation concrète de projet qui participe d’une excellente appropriation nationale de l’intelligence économique.

Monsieur le Ministre,

J’ai suivi avec beaucoup de satisfaction et d’émotion, votre visite sur le site de l’unité industriel de production des chaussures militaires couramment appelées RANGERS. Il me souvient que jadis, la plupart des équipements militaires vestimentaires, chaussures et tenues étaient produits sur le sol national par des entreprises locales suffisamment outillées. Hélas en l’espace de trois décennies, nous nous sommes retrouvés, sans explication ni motif plausible, dans la situation d’importation totale, donnant libre cours à des pratiques violentes de marchés douteux suivis de fuite des capitaux et des contentieux interminables en conséquence.

Mon émotion traduit mon empressement, et mieux, un souhait ardent de tous nos compatriotes, de voir le pays entrer dans la compétition économique mondiale, avec une stratégie d’intelligence économique profondément, concrètement et catégoriquement nationaliste. L’évolution actuelle qui se situe dans la volonté du chef de l’Etat de moderniser les moyens à la fois logistiques, humains et éthiques de nos forces de défense et de sécurité, est hautement salutaire. En mettant sur pied cette unité, vous avez, nous avons accompli un travail de grande importance stratégique, économique et politique. C’est un petit rien, mais c’est un message sublime.

Je veux ici formuler le vœux, monsieur le Ministre, de voir tous les démembrements de l’Etat ayant recours à des équipements de même nature, rabattre leurs commandes vers cette unité industrielle qui doit grandir, s’étendre et satisfaire toutes les demandes nationales. Je veux citer notamment la police, les eaux et forêts, l’administration pénitentiaire, la douane. Et tant que les intérêts nationaux parlent, nous pourrions inciter les sociétés de gardiennage dont certaines engrangent d’énormes bénéfices contractuels avec l’Etat, de se joindre au mouvement.

Nous y gagnerons en emplois, en rétentions de nos capitaux au pays, en investissements supplémentaires, en réputation sous régionale et même régionale. Dans une perspective de développement qualitatif, nous pourrons attirer les commandes des FDS des pays de la sous-région, une très bonne chose.

En vous renouvelant mes sentiments patriotiques, j’élève encore et pus fort, ma voix pour dire non seulement mes félicitations, mais amplement merci, avec ma fraternelle considération./.

Copie : PM ; SG/PR ; DGSN ; MINFORET ; MINFI