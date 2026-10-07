Présidente par intérim du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) et candidate à la présidence de cette formation politique lors de la convention extraordinaire prévue pour le 17 octobre 2026 à Yaoundé, cette militante pour l’alternance au sommet de l’Etat, a été suspendue lors de sa prise de parole par l’adjoint au sous-préfet de cet arrondissement, exigeant une déclaration de manifestation publique.

La nuit tombe à Bafang, chef-lieu du département du Haut-Nkam , ce dimanche 04 octobre 2026. Il est plus de 21 heures, la ville reste bouillante à certains endroits au lieu-dit Carrefour Patchi », non loin de l’hôtel de ville de Banka. Les espaces de divertissement nocturne grouillent de monde et des bruits des sonorités d’ici et d’ailleurs. Pareillement, de nombreux clients de ces débits de boissons s’arrosent la gorge avec des rasades de bière.

Pour le respect des Droits humains et de la démocratie

Non loin de là, une autre ambiance s’inscrit dans le décor. De nombreux militants et cadres du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), attendent Tiriane Balbine Noah, présidente par intérim de cette formation politique depuis la démission du Pr Maurice Kamto de sa tête le 08 septembre 2026 suivi de celle de son premier vice-président Mamadou Mota. Et cette attente qui dure depuis cinq heures de temps traduit le caractère résilient des militants assoiffés de la liberté d’expression, du droit à l’information et qui veulent échanger avec la nouvelle dirigeante de leur parti, car ils rêvent d’un Etat véritablement démocratique et économiquement prospère au Cameroun. Contrairement à l’adjoint au sous-préfet de Kouoptamo, dans le département du Noun, Molemb Le Patient, venu en compagnie des gendarmes en violation des exigences de l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuple et l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, suspendre Tiriane Noah lorsqu’elle s’exprimait le samedi 03 octobre devant les militants du Mrc dans cette localité.

« L’audace de la continuité réinventée »

Image forte et positive. Au rang des militants du Mrc du département du Haut-Nkam, il y a un jeune artiste, véritable chantre de la liberté d’expression, qui retient l’attention. Au rythme du Rap, il chante et balance une formule choc que nous parodions en ces termes : « Nous sommes l’espoir de ce pays. Nous sommes l’avenir du Cameroun… » Une expression reprise par Tiriane Balbine Noah pour inviter les militants de la fédération départementale du Mrc dans le Haut-Nkam à rester unis, solidaires et déterminés dans leur engagement pour un Cameroun nouveau à travers l’alternance au sommet de l’Etat. Cet objectif passe, selon la dirigeante du Mrc, par le succès des listes Mrc aux prochaines élections municipales et législatives dans toutes les circonscriptions électorales au Cameroun. Dotés de nombreux élus, le Mrc pourra alors investir le Pr Maurice Kamto-devenu simple militant après sa démission de la tête du parti-comme le candidat de cette formation politique lors de la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et pour assurer cette investiture de l’agrégé de droit public, l’oratrice a engagé, dans la même logique que Me André Marie Tassa, secrétaire de la fédération régionale du Mrc à l’Ouest et tous les membres de son équipe (Me Emmanuel Simh, Elie Ngompé Fotso, Dr Kagaïma, madame Assaïtou, Me Christopher Ndong, Dr Apollinaire Oko), tous les militants du Haut-Nkam dont Gabin Njimgou, Hortense Kamanké et bien d’autres à respecter leur serment de fidélité et de loyauté envers le Mrc et son leader, le Pr Maurice Kamto. Elle invite les uns et les autres à voter pour elle et son équipe lors de la convention du 17 octobre 2026 à Yaoundé, car elle incarne « l’audace de la continuité réinventée ». Elle sera face à Pierre Emmanuel Binyam qui conduit une équipe dans laquelle se trouve le Dr Bouché, secrétaire du bureau de la fédération régionale du Mrc à Maroua.

Un Cameroun à construire

Quelques heures avant, elle tenait un discours similaire à Baham et à Bandjoun. Au siège de la fédération départementale du Koung-Khi, devant une foule nombreuse et enthousiaste, elle a rappelé son lien de cœur avec ce département. « En retour, le Koung-Khi m'a donné un amour inconditionnel. Des chants de femmes qui m'ont émue aux larmes, et un engagement collectif à se mobiliser pour 100 % des voix le 17 octobre. Je reçois cet engagement comme une confiance qu'il me faudra mériter. Merci à Fokam Alain Désiré, Secrétaire de la fédération départementale du Koung-Khi, à son équipe, aux femmes et à chaque militante et militant présent. Un clin d'œil au secrétaire national Dr Fokam Kamga Paul Denis et au secrétaire de la fédération communale de Pete-Bandjoun, Professeur Fautso Kuiate Gaëtan. Rendez-vous le 17 octobre. Nous avons une Nation à bâtir et un Cameroun à construire », réagit-t-elle sur sa page Facebook après ce passage mémorable à Bandjoun.

Dans le département de la Mifi, Tiriane Balbine Noah est allé se ressourcer auprès de deux autorités traditionnelles. Il s’agit de leur Majesté Fotso Moumbé de Bamougoum et Njitack Ngompé de Bafoussam. Avant le chef-lieu de la région de l’Ouest, la candidate à la présidence du Mrc s’est rendue à Mbouda et à Dschang. Tout comme la veille, elle a rencontré les militants de Tonga, ceux de Bangangté, de Foumbot, de Kouoptamo et de Foumban pour plaider en faveur de la continuité de « l’héritage de Pr Maurice Kamto », loin des tiraillements et des sirènes de la distraction.

Une logique soutenue par Serge Branko Nana, point focal de l’équipe de campagne de Tiriane Balbine Noah. Venu de Bangangté en compagnie de Solange Nono Njimegni, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé et de l’un de ses proches le nommé Tchakounté, il a rendu opérationnel tout le dispositif de communication hors médias pour vendre l’image de la candidate de « l’audace de la continuité réinventée », Parce que, pour la candidate, il est clair et constant que le Mrc est un parti organisé et structuré. « C’est ça qui fait des jaloux partout. Rien ne va nous perturber. Rien ne va nous distraire », a articulé Tiriane Blabine Noah.