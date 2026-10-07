Le samedi 03 octobre 2026, Pierre Emmanuel Binyam rencontré des militants de cette formation politique au siège régional à Bafoussam. Et appelle à voter pour lui…

Avocat bien connu à dans la région de l’Ouest et cadre du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) à la fédération communale de Bafoussam Ier, Me Jean Jacques Kengné fait partie des soutiens affichés et affirmés de Pierre Emmanuel Binyam, secrétaire général adjoint n°2 de cette chapelle politique et candidat au poste de président national lors de la convention extraordinaire prévue le 17 octobre 2026 à Yaoundé.

C’est ainsi que le samedi 03 octobre dernier, le candidat Pierre Emmanuel Binyam qui va s’opposer à Tiriane Noah, s’est rendu au siège régional du Mrc à l’Ouest. Il s’est entretenu avec de nombreux militants. Il a attiré leur attention sur le respect des textes internes au parti naguère dirigé par le Pr Maurice Kamto. « Le Mrc n’est rien sans vous.

Actuellement, il y a une situation que vous devriez savoir. C’est vrai, nos textes demandent que pour participer à la convention, il faut être à jour de ses droits. Vous allez constater que lors des conventions de 2018, 2023 et 2025, il y a de nombreux délégués qui ont participé à la convention sans être à jour de leur cotisation », soutient-il. Et appelle à l’amendement des statuts des statuts du Mrc. Il indique aussi vouloir que l’article 22 alinéa b des textes fondateurs de ce parti politique soit modifié pour permettre au Pr Maurice Kamto d’être candidat de cette formation politique lors de sa prochaine élection présidentielle.

Se réclamant héritier des nationalistes, Pierre Emmanuel Binyam , lors de son passage à Bafoussam, est allé s’incliner devant la tombe de Ernest Ouandié au cimetière du plateau de l’église évangélique du Cameroun. Ce candidat à la présidence du Mrc s’est aussi déplacé pour rencontrer les militants du Mrc à Bansoa dans le département de la Menoua. Les militants de la fédération communale de Foumban ont aussi reçu son massage de campagne pour le 17 octobre.