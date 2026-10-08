Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun observe, depuis quelques jours, la récurrence, aussi bien dans les réseaux sociaux que lors de débats télévisés ou radiophoniques, de propos émanant des ennemis de la République tendant à amener Monsieur le Sous-Préfet de Yaoundé IV à interdire la tenue des travaux de notre Convention extraordinaire prévue le 17 octobre prochain au siège du parti sis à Odza, pour le motif imaginaire de trouble à l'ordre public.



Le MRC tient à rappeler à tous ses militants et sympathisants, ainsi qu’à tous les camerounais attachés au respect de la légalité, la seule obligation légale pour la tenue d'une réunion publique c'est sa déclaration qui donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé par le Sous-Préfet. En l'espèce, le MRC s’est plié à l’obligation de déclaration de sa Convention extraordinaire le 23 septembre 2026, et quelques jours plus tard, soit le 28 septembre, le Sous-Préfet de Yaoundé IV a délivré le récépissé y relatif conformément à l'article 4 (3) de la Loi n°90 /055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques.



À ce jour, il ne fait aucun doute que le Sous-Préfet de Yaoundé IV a déjà joué son rôle en délivrant le récépissé de déclaration de réunion publique relative à la Convention extraordinaire du 17 octobre 2026.



Le MRC en appelle donc au calme et à la sérénité de ses militants et sympathisants, et les invite à rester concentrés sur tout ce qui doit être mis en œuvre pour le déroulement exemplaire de notre Convention extraordinaire, suivant la bonne tradition de notre parti vérifiée lors des Conventions de 2012, 2018, 2023, ainsi que lors des différentes réunions du Conseil national.



Fait à Yaoundé, le 8 octobre 2026

Justin Roger NOAH

le Secrétaire Général adjoint no 1/ Senacom p.i.