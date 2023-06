CAMEROUN :: Inscriptions sur les listes électorales : Le MRC remobilise ses cadres et dirigeants à l’Ouest :: CAMEROON

La troisième Assemblée des structures du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de la région de l’Ouest s’est tenue le dimanche 04 juin dernier dans la ville de Mbouda. Me André Marie Tassa, secrétaire de la Fédération régionale du MRC dans la région de l’Ouest, a principalement invité les militants et cadres de cette formation à se mouvoir pour une intensification des inscriptions sur les listes électorales.

Avec des données statistiques, Elie Ngompé Fotso, secrétaire chargé des questions électorales et référendaires, a recommandé aux secrétaires des fédérations départementales et communales de se déployer afin que des citoyens, au maximum, s’inscrivent sur les listes électorales. Selon lui, le fichier électoral de la région doit enregistrer au moins un million d’électeurs. Il est question pour ce cadre du parti du Pr Maurice Kamto, de cibler les jeunes âgées entre 20 et 30 pour les inviter à comprendre que pour changer d’avenir, ils doivent être inscrits sur les listes électorales afin de pouvoir choisir librement leurs dirigeants politiques.

Christophe Fotso, trésorier du bureau de la fédération régionale du MRC à l’Ouest, pense que maximiser le nombre d’inscrits sur les listes électorales constituent un obstacle aux fraudes électorales. Il souligne que plus les gens sont inscrits sur les électorales mieux ils sont nombreux à pouvoir défendre leur vote, même face à système électorale hyper corrompu.

Dr Siméon Kuissu, secrétaire adjoint de la Fédération régionale du MRC à l’Ouest est de cet avis. Il recommandé aux militants de cette formation politique d’être discipliné et de ne point exprimer, hors des instances partisanes, les questions qui soulèvent des discussions ou des contradictions entre militants. Me Jean Jacques Kengné s’inscrit dans la même logique et rappelle aux cadres et militants qu’il impératif de lire et de respecter l’article 12 des statuts du MRC qui traite des mesures et des procédures à observer et à mettre en application en cas de violation de la discipline du MRC.