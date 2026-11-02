Il était parti travailler. Sa famille a attendu. Des jours. Puis la brousse a livré son corps. À Bertoua, l'assassinat d'un jeune moto-taximan plonge une famille dans l'horreur et la ville dans l'inquiétude.

Bertoua : un jeune conducteur de moto retrouvé assassiné dans une brousse

L'inquiétude a laissé place à l'effroi. À Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est, une famille est plongée dans le deuil depuis la découverte d'un corps sans vie. Celui d'un jeune conducteur de moto, dont les proches étaient sans nouvelles depuis plusieurs jours.

C'est une découverte macabre qui a mis fin au suspense. Selon les premières informations, le corps du jeune homme a été retrouvé dans une brousse, dissimulé par la végétation. Il portait les traces d'un acte criminel.

Une vie qui s'arrête. Brutalement. Et des questions qui, pour l'heure, restent sans réponse.

De la disparition à la découverte macabre

Les faits se sont déroulés dans une temporalité qui reste encore floue. Le jeune conducteur de moto a disparu. Ses proches ont cherché. Ils ont attendu. Puis sont venus les jours d'angoisse, la peur qui monte, les appels sans réponse.

Lorsque le pire s'est produit, ce n'est pas un retour à la maison qu'ils ont vécu, mais l'annonce d'une découverte. Le corps, trouvé dans une zone non habitée, a été transporté. Une autopsie ou des examens devront déterminer les causes exactes de la mort.

Nous avons tenté de joindre la famille du défunt, ainsi que les autorités locales, pour obtenir des détails sur le déroulement de cette enquête. Nous n'avons pas obtenu de réponse avant publication. Le nom de la victime n'a pas été officiellement communiqué à ce stade.

La vulnérabilité des conducteurs de moto

Au Cameroun, être conducteur de moto communément appelé bendskin ou moto-taximan n'est pas un métier sans risque. C'est une profession qui expose au quotidien. Aux accidents de la route. Aux intempéries. Mais aussi, de plus en plus, à la criminalité.

Les motos sont des cibles prisées par les malfrats. Le mode opératoire est souvent le même : on loue les services du conducteur pour une course lointaine, dans une zone isolée. Une fois sur place, on dépouille le malheureux de sa moto, de son argent. Parfois, on l'agresse. Parfois, on le tue.

Une moto volée représente une perte financière énorme pour un jeune de ce milieu, mais aussi, et surtout, une vie qui s'arrête pour un simple vol.

« Il était parti gagner sa vie »

Les tragédies de ce type laissent souvent les familles dans une détresse totale. Dans les quartiers populaires, le moto-taximan est souvent le pilier d'une famille. C'est lui qui paie la scolarité des plus jeunes, qui met de la nourriture sur la table.

La mort de ce jeune homme à Bertoua relance de manière douloureuse le débat sur la sécurité de ces travailleurs. Faut-il un meilleur encadrement de la profession ? Une collaboration plus étroite avec les forces de l'ordre ? Des systèmes de sécurité pour les conducteurs qui travaillent de nuit ?

L'insécurité dans la ville de Bertoua, comme dans d'autres villes camerounaises, est une réalité que les autorités peinent parfois à enrayer.

L'urgence de la vérité

Une famille est en deuil. Elle attend désormais que la lumière soit faite sur les circonstances exactes de la mort de leur fils, de leur frère. L'identité des auteurs de ce crime doit être révélée.

La découverte du corps dans une brousse à Bertoua n'est pas qu'un fait divers. C'est le reflet d'une violence ordinaire qui frappe les plus vulnérables.

Une question reste en suspens : combien de jeunes conducteurs de moto devront encore mourir pour que des mesures de protection soient réellement prises ?

C'est quoi un "bendskin" ou "moto-taximan" ?

C'est un conducteur de moto-taxi. Très répandu au Cameroun, ce moyen de transport est souvent utilisé pour éviter les embouteillages ou pour se rendre dans des zones difficiles d'accès. Ce sont souvent des jeunes qui tentent de gagner leur vie.

Pourquoi les conducteurs de moto sont-ils des cibles ?

Parce qu'ils transportent des personnes inconnues, parfois dans des zones isolées. Les voleurs de motos les attirent dans des pièges pour s'emparer de leur engin, qui peut être revendu.

Qu'est-ce qui a été retrouvé sur le corps ?

Le texte source mentionne des "traces d'un acte criminel selon les premières informations". On ne sait pas exactement s'il s'agit de blessures par balles, d'armes blanches ou d'autres sévices. L'autopsie le dira.

La police a-t-elle ouvert une enquête ?

L'enquête est probablement ouverte dès la découverte du corps, mais nous n'avons pas eu de confirmation officielle d'un communiqué de la gendarmerie ou de la police de Bertoua.

Que faire si un proche conducteur de moto disparaît ?

Il faut immédiatement signaler la disparition au commissariat ou à la brigade de gendarmerie la plus proche, fournir une photo récente, les numéros de plaque de la moto (si connus) et les dernières informations sur la destination.