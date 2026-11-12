À travers une déclaration cinglante signée par Tiriane Noah, le MRC accuse l’administration et le RDPC de bloquer la constitution des dossiers de candidature pour le scrutin du 7 février 2027. Le parti annonce une riposte juridique systématique.

Le document qui met le feu à la scène politique

Yaoundé. 11 novembre 2026. La course aux élections législatives et municipales du 7 février 2027 vient de franchir un cap. Et ce n’est pas celui de l’apaisement.

Dans une déclaration officielle dont nous avons pu consulter les deux pages, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) sort de sa réserve. Le parti fondé par Maurice Kamto, aujourd’hui dirigé par Tiriane Noah, accuse frontalement le RDPC et l’administration de mener une opération de sabotage contre ses candidats.

Les accusations sont précises. Pas de grandes phrases vagues. Le document liste des faits : des maires, des fonctionnaires des impôts et des autorités administratives refusent de certifier ou de délivrer des pièces du dossier de candidature aux militants du MRC.

L’arme de la paperasse

Dans une élection, le diable se cache dans les détails administratifs. Un tampon manquant, une signature absente, et la porte des urnes se ferme.

Le MRC affirme que ces blocages ne relèvent pas de la simple lenteur bureaucratique. Le texte dénonce des « prétextes fallacieux ». Pire, il pointe du doigt une pratique illégale : certains fonctionnaires exigeraient le paiement de frais, alors que la loi électorale prévoit la gratuité pour ces pièces spécifiques.

Le document rappelle les textes. L’article 295, alinéa 1 : les actes judiciaires en matière électorale sont dispensés du timbre. L’article 295, alinéa 2 : les extraits d’actes de naissance pour établir l’âge des candidats sont délivrés gratuitement sur papier libre.

Une loi claire. Mais sur le terrain, la réalité semble tout autre pour les militants du MRC.

« Le RDPC craint-il le petit parti ? »

La charge politique est directe. À la page 2 du document, le MRC pose une question rhétorique qui risque de faire le tour des réseaux sociaux.

« Après avoir, depuis 2025, multiplié les reports d’élections, le RDPC redoute-t-il à ce point le “petit parti”, qu’il lui faille empêcher ses candidats de déposer leurs dossiers ? »

Le ton est donné. Le MRC ne se positionne plus en victime, mais en adversaire légitime qui exige un terrain de jeu équitable. Le parti rappelle qu’il sera présent dans toutes les circonscriptions et prévient : « Un parti sûr de sa force n’entrave pas ses adversaires, il les affronte dans les urnes. »

L’ombre d’octobre 2025

Le document ne s’arrête pas à la simple technique électorale. Il inscrit ces blocages dans un contexte plus lourd.

Le MRC évoque « les blessures de la grave crise postélectorale d’octobre 2025 ne sont pas refermées ». Cette mention est un signal fort. Elle rappelle que le paysage politique camerounais reste marqué par des tensions profondes, et que la colère populaire, pour des raisons politiques, économiques et sociales, reste palpable.

Le parti qualifie la fraude électorale de « délit pénal » et de « grave menace pour la sécurité et la paix ». En empêchant les militants de se présenter, ces fonctionnaires se rendraient, selon le texte, « acteurs de la fraude électorale ».

La riposte : huissiers et cellules juridiques

Face à ce qu’il considère comme un abus d’autorité, le MRC a décidé de passer à l’attaque. Le parti donne des consignes claires à ses troupes. Pas de violence. Du droit.

Le document invite les militants victimes de refus à faire constater les faits par un huissier de justice. Une démarche méthodique. Il faut noter le nom de l’autorité, la date, la pièce demandée et joindre le constat.

Les preuves doivent être transmises sans délai à la cellule juridique du parti. Le document fournit même les numéros de téléphone (694296844 et 699583693) et l’adresse email (permanencemrc@gmail.com). Une manière de professionnaliser la collecte de preuves pour d’éventuelles actions en justice.

Le MRC admet une difficulté : « la réalité donne souvent l’impression que le MRC est tenu à l’écart de la justice au Cameroun ». Mais il maintient le cap : les actions en justice seront systématiques. Et les fonctionnaires fautifs sont prévenus : ils répondront de leurs actes « devant une justice enfin indépendante, et l’histoire retiendra leurs noms ».

La balle est dans le camp de l’administration

Nous avons tenté de joindre les services du RDPC et du ministère de l’Administration territoriale pour obtenir une réaction suite à ces accusations. Nous n’avons pas obtenu de réponse avant la publication de cet article.

Le document du MRC, en date du 11 novembre 2026, signé par Tiriane Noah et portant le sceau du parti, est une étape. Il transforme une série de plaintes locales en une confrontation politique nationale.

À moins de trois mois du scrutin, l’administration camerounaise est face à un choix. Soit elle garantit la neutralité des fonctionnaires et la délivrance des pièces légales, comme le réclame le MRC. Soit elle laisse pourrir la situation, au risque de confirmer les accusations de sabotage et d’alimenter une nouvelle crise de confiance.

Le MRC a promis de « se battre à la régulière ». L’administration saura-t-elle relever le défi de la transparence ?

C’est quoi ce document du MRC ?

C’est une déclaration officielle du 11 novembre 2026 signée par Tiriane Noah, le président national. Le parti dénonce des blocages administratifs contre ses candidats pour les élections de 2027.

Qui bloque exactement ?

Le MRC pointe du doigt des autorités administratives, des maires et des fonctionnaires des impôts. Il les accuse de refuser de signer ou de délivrer des documents nécessaires aux dossiers de candidature.

Pourquoi le MRC parle de fraude ?

Parce que ces blocages empêchent ses militants de se présenter. Le parti rappelle que l’article 295 de la loi électorale prévoit que ces pièces sont gratuites, mais que certains fonctionnaires demandent de l’argent.

Que demande le MRC à ses militants ?

De ne pas se laisser faire. Ils doivent faire constater les refus par un huissier de justice et envoyer les preuves à la cellule juridique du parti. Le but est d’engager des actions en justice.

Le RDPC a-t-il répondu ?

Nous n’avons pas eu de réponse du RDPC ou de l’administration avant la publication de cet article.

Pourquoi le MRC parle d’octobre 2025 ?

Le document fait référence à la crise postélectorale d’octobre 2025 dont les blessures ne sont pas refermées. C’est pour souligner le contexte tendu et la menace que représente cette situation pour la paix.