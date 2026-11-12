Ce sera du 26 au 29 novembre 2025 au Parc des Loisirs de Bangangté.Quatre jours pour découvrir les métiers, valoriser les compétences et promouvoir la formation professionnelle auprès des populations du Ndé.

Du jeudi 26 au dimanche 29 novembre 2026, le Parc des Loisirs de Bangangté accueillera la Foire des Centres de Formation Professionnelle (CFP) et des Instituts de Formation Professionnelle (IFP) privés et agréés du département du Ndé.

Placé sous le signe de la découverte des métiers, de l'orientation professionnelle et de la valorisation des compétences, cet événement entend rapprocher les établissements de formation des populations, notamment des jeunes, des élèves, des parents et de toute personne désireuse d'acquérir une qualification professionnelle.

Une initiative pour rapprocher la formation professionnelle des populations

Dans le fonctionnement habituel des centres et instituts de formation professionnelle, plusieurs activités contribuent à la promotion des métiers et des compétences : compétitions professionnelles, journées portes ouvertes, foires générales ou spécialisées et expositions des réalisations des apprenants.

Ces initiatives se déroulent généralement sur plusieurs journées, week-end compris, afin de permettre aux différentes catégories de publics d'y participer en fonction de leurs disponibilités.

La foire de Bangangté s'inscrit dans cette dynamique, avec une ambition particulière : permettre au grand public de mieux connaître les CFP et IFP du Ndé, leurs domaines d'intervention, leurs différentes filières de formation, leurs équipements ainsi que les perspectives professionnelles offertes aux apprenants.

Au-delà d'une simple exposition institutionnelle, il s'agit de faire de la formation professionnelle une expérience concrète, accessible et attractive.

Des compétitions ouvertes aux parents, élèves, amis et groupes de participants

L'une des principales originalités de cette édition réside dans l'organisation de compétitions auxquelles pourront prendre part des groupes constitués librement.

Parents, élèves, groupes d'amis, voisins et autres personnes intéressées pourront participer à différentes activités ludiques, techniques, technologiques et culturelles.

Ces compétitions permettront notamment aux participants de découvrir indirectement les métiers enseignés dans les établissements professionnels, de tester leurs connaissances, de développer leur esprit d'équipe et de mieux comprendre les possibilités offertes par les différentes filières.

Les activités pourront notamment intégrer des quiz, des défis pratiques, des démonstrations de savoir-faire et des concours culinaires et gastronomiques.

Cette approche vise à sortir la formation professionnelle du cadre strictement scolaire pour en faire une activité de découverte, de partage et de participation communautaire.

Des bons de formation à gagner et à offrir à ses proches

Autre particularité importante de cette foire : les compétitions permettront aux participants de gagner des bons de formation professionnelle.

Ces bons constituent une opportunité supplémentaire pour encourager les populations à s'intéresser aux métiers et aux formations qualifiantes.

Leur originalité réside également dans leur possibilité de transmission. Un participant ayant remporté un bon pourra ainsi en faire bénéficier un proche, son enfant, un ami, un voisin ou toute autre personne de son choix, conformément aux conditions d'utilisation du bon.

La validité de chaque bon sera liée à la durée de validité de l'agrément du CFP ou de l'IFP concerné.

Ce mécanisme permettra ainsi de transformer une participation récréative à la foire en une véritable opportunité d'accès à la formation professionnelle.

Le MINEFOP/NDE au cœur de l'information et de l'orientation professionnelle

La manifestation accordera également une place importante au Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP), à travers la participation de sa délégation départementale du Ndé.

En effet, au-delà des formations proposées par les établissements privés agréés, l'événement sera une occasion d'informer les populations sur les dispositifs et programmes de formation relevant directement du MINEFOP, notamment le programme JEME.

Un stand spécialement consacré à l'information, à l'orientation et aux inscriptions sera ainsi mis à la disposition des visiteurs.

Les personnes intéressées pourront y obtenir des renseignements sur les conditions d'accès aux différents programmes, les procédures administratives et les possibilités d'inscription.

Une opération d'inscriptions massives est notamment prévue sur le stand du MINEFOP/NDE, du jeudi 26 au dimanche 29 novembre 2026, jusqu'à 12 heures.

Les futur(e)s candidat(e)s sont donc invité(e)s à profiter de cette opportunité pour se rapprocher des responsables compétents et effectuer leurs démarches.

Une invitation à découvrir les métiers et à construire son avenir

La Foire des CFP et IFP privés et agréés du Ndé se veut avant tout un rendez-vous populaire, éducatif et professionnel.

Elle s'adresse aux jeunes en quête d'orientation, aux élèves souhaitant découvrir les possibilités qui s'offrent à eux après leurs études, aux parents désireux de mieux accompagner leurs enfants, mais également aux adultes souhaitant acquérir de nouvelles compétences ou envisager une reconversion professionnelle.

Pendant quatre jours, le Parc des Loisirs de Bangangté deviendra ainsi un espace de rencontres, de découvertes, de démonstrations, de compétitions et d'opportunités de formation.

Les populations du Ndé et des localités environnantes sont cordialement invitées à prendre part à cette initiative.

RENDEZ-VOUS DU 26 AU 29 NOVEMBRE 2026 AU PARC DES LOISIRS DE BANGANGTÉ !

UN MÉTIER. UNE COMPÉTENCE. UN AVENIR.

La formation professionnelle, une voie concrète vers l'emploi, l'entrepreneuriat et le développement local.