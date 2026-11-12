Longtemps cantonné à la Lékié, le Parti des démocrates camerounais veut exister ailleurs. Abel Elimbi Lobè, figure clivante au parcours sinueux, pourrait être sa carte dans le Wouri. Le pari est risqué. L’échéance, elle, est proche : le 7 février 2027.

Le PDC veut sortir de la Lékié. Cap sur le Wouri.

Le Parti des démocrates camerounais (PDC) a un problème de carte. Sur la carte politique du Cameroun, il n’existe presque qu’à un seul endroit : la Lékié, dans la région du Centre, berceau d’André-Marie Mbida, premier Premier ministre du Cameroun indépendant et fondateur du parti en 1958. Le reste du pays, pour le PDC, c’est du terrain vague.

Simon Pierre Ombga Mbida veut changer ça. Le nouveau président général, diplomate de 59 ans, élu le 13 juin 2026 lors d’un congrès ordinaire à Yaoundé, a reçu un mandat clair : « se déployer sur le terrain pour redynamiser les zones où le parti est implanté tout en déployant la présence du parti sur l’ensemble du pays ». Le programme est affiché. Il ne précise pas encore les détails opérationnels.

Le Wouri, ce nouveau champ de bataille

Le Wouri, c’est Douala. Le poumon économique du Cameroun, un département densément peuplé, politiquement disputé. Le RDPC y est implanté, mais pas hégémonique. Le PCRN de Cabral Libii y a des ambitions affichées. D’autres formations y cherchent leur place. Dans ce contexte, le PDC veut se faire une place.

C’est là qu’intervient Abel Elimbi Lobè. Selon plusieurs sources concordantes, il devrait prendre part à la bataille électorale dans le Wouri sous la bannière du PDC. Nous n’avons pas pu joindre M. Elimbi Lobè ni les responsables nationaux du PDC avant publication pour confirmer officiellement l’information. Elle circule dans les milieux politiques et est reprise par des médias locaux. Elle n’a pas été démentie.

Elimbi Lobè, un outsider au parcours sinueux

Abel Elimbi Lobè n’est pas un inconnu. C’est un homme qui a déjà goûté à la politique, et qui en a gardé des cicatrices. Ancien militant du Social Democratic Front (SDF), il a occupé des fonctions de communication au sein du parti avant d’en être sanctionné, puis de le quitter après un litige interne qu’il jugeait entaché de fraudes. Il a ensuite siégé au conseil municipal de Douala 5e. Il est aujourd’hui chroniqueur et homme politique, connu pour ses positions tranchées et ses revirements.

Ce parcours, ses détracteurs le lisent comme une incohérence. Ses partisans y voient une capacité d’adaptation. Une chose est sûre : il ne laisse personne indifférent. Et dans une élection, l’indifférence est souvent le pire des ennemis.

« Le Littoral aux Littoraliens » : le slogan qui divise

Elimbi Lobè ne se présente pas les mains vides. Il arrive avec une plateforme, « Kawtal », un mot fulfulde qui signifie « union », et un slogan : « Le Littoral aux Littoraliens ». Le message est simple. Les listes de candidatures, aux municipales comme aux législatives, devraient être composées exclusivement d’originaires du Littoral.

La proposition ne passe pas inaperçue. Pour ses partisans, elle vise à garantir que les populations autochtones du Littoral soient représentées dans des institutions où elles se sentent parfois marginalisées. Pour ses détracteurs, elle introduit un critère identitaire dans le jeu électoral, au risque d’attiser les tensions communautaires.

Le paradoxe est là. Le nom de la plateforme, « Kawtal », vient du fulfulde, une langue du Nord, pas du duala ni d’une langue de la côte. L’union prônée n’est pas seulement géographique. Elle est aussi, peut-être, tactique. En 2019, Kawtal se présentait comme un cadre de rassemblement de l’opposition. Aujourd’hui, il porte une revendication régionale. La mue est révélatrice.

Le calendrier ne laisse aucune marge

Le 7 février 2027, les Camerounais voteront pour leurs députés et leurs conseillers municipaux. La date a été fixée par décret présidentiel le 9 novembre 2026. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 24 novembre 2026, à 23 h 59. Il ne reste que quelques jours.

Pour le PDC, c’est une course contre la montre. Investir des candidats dans un département aussi vaste et complexe que le Wouri ne s’improvise pas. Il faut des relais locaux, des listes crédibles, des moyens. Le parti, qui sort d’une longue période d’hibernation, a-t-il les reins assez solides ? La question est ouverte.

Un test pour le PDC, un test pour Elimbi Lobè

L’enjeu dépasse le Wouri. Si le PDC parvient à s’implanter dans le Littoral, il envoie un signal : il n’est plus seulement le parti d’une région, mais une formation capable de peser nationalement. S’il échoue, il reste ce qu’il a longtemps été : une machine électorale locale, puissante dans la Lékié, inaudible ailleurs.

Pour Elimbi Lobè, le test est personnel. Il a déjà essayé, ailleurs, sous d’autres couleurs. Il a échoué. Ou il a été empêché. Les récits divergent. Cette fois, il joue avec une étiquette nouvelle et un slogan qui ne passe pas inaperçu. Si ça marche, il devient une figure incontournable du Littoral. Si ça ne marche pas, il reste un électron libre de plus dans le paysage politique camerounais.

Ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas

Ce que l’on sait : le PDC veut s’étendre au-delà de la Lékié. Abel Elimbi Lobè est annoncé comme candidat dans le Wouri sous cette bannière. Il porte un discours régionaliste assumé. Les élections sont dans moins de trois mois.

Ce que l’on ne sait pas : la composition exacte des listes du PDC dans le Wouri. Le nombre de circonscriptions visées. Les moyens financiers et logistiques déployés. Et surtout : la réaction de l’électorat du Littoral, qui n’a pas attendu Elimbi Lobè pour exister politiquement.

Une question, enfin. Le PDC parle d’expansion. Elimbi Lobè parle de « Littoral aux Littoraliens ». Les deux discours sont-ils compatibles ? L’un veut élargir le parti. L’autre veut réserver les candidatures à une origine régionale. La synthèse n’est pas évidente.

Le Wouri tranchera. Pas tout de suite. Le 7 février 2027.

Le PDC, c’est quoi ?

Le Parti des démocrates camerounais. Un parti historique, fondé en 1958 par André-Marie Mbida, le premier Premier ministre du Cameroun. Il a longtemps été basé dans la Lékié.

Qui dirige le PDC aujourd’hui ?

Simon Pierre Ombga Mbida. Il a été élu président général le 13 juin 2026. C’est un diplomate de 59 ans.

Pourquoi le PDC veut aller dans le Wouri ?

Parce qu’il veut exister ailleurs que dans la Lékié. Le Wouri, c’est Douala, le poumon économique. C’est un département stratégique pour les élections.

Qui est Abel Elimbi Lobè ?

Un homme politique camerounais. Il a été au SDF, puis il a quitté le parti après un conflit. Il a aussi été conseiller municipal à Douala 5e. Il est connu pour ses positions tranchées.

C’est quoi son slogan ?

« Le Littoral aux Littoraliens ». Il veut que les listes de candidats soient composées uniquement de personnes originaires du Littoral.

Pourquoi ce slogan divise ?

Pour ses partisans, ça permet de représenter les populations locales. Pour ses détracteurs, ça introduit un critère identitaire dans l’élection, ce qui peut créer des tensions.

Quand ont lieu les élections ?

Le 7 février 2027. Les législatives et les municipales en même temps.

Le PDC a-t-il déjà gagné des élections dans le Wouri ?

Non. Le PDC est surtout implanté dans la Lékié. Dans le Wouri, il part de loin. C’est un pari.

Est-ce que la candidature d’Elimbi Lobè est confirmée ?

L’information circule dans les milieux politiques et est reprise par des médias locaux. Nous n’avons pas pu obtenir de confirmation officielle du PDC ou d’Elimbi Lobè avant publication.