Afrique - Ndeye Oumy Sall : « Il faut passer d’initiatives isolées à une logique de coopération »

Présidente de Nouvelles Racines – Espoir et Rebond, elle revient sur les enseignements de la rencontre des diasporas africaines à Marseille. Elle plaide pour davantage de cohésion entre communautés et la consolidation de partenariats avec les institutions, les entreprises et les territoires afin de transformer les engagements en projets concrets et durables au service du continent.

Quelles leçons tirez-vous de cette rencontre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond des échanges ?

En tant que coorganisatrice de cette rencontre, à travers notre association partenaire Nouvelles Racines Espoir et Rebond, je retiens avant tout un appel fort à la cohésion, au dialogue et à la coexistence des diasporas africaines sur les territoires où elles sont implantées.

Cette rencontre a également démontré que nos différentes communautés ont beaucoup à gagner à travailler ensemble, au-delà des frontières nationales. Sur le plan organisationnel, j’en retiens une leçon particulièrement importante : la réussite d’une action collective repose sur la qualité du travail d’équipe, l’écoute mutuelle et la compréhension des attentes de chaque partenaire.

Dans notre cas, les enjeux concernaient à la fois le Cameroun, le Sénégal et Marseille, qui constitue le territoire d’accueil et un véritable espace de connexion entre les différentes dynamiques. La mobilisation de la Maison des associations, qui nous a accompagnés et a facilité l’accueil de cet événement, a également montré l’importance de créer et de consolider des liens avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux. Sur le fond, les échanges ont confirmé qu’il existe une réelle volonté de construire davantage de passerelles entre les diasporas, les territoires d’accueil et les pays d’origine.

Comment cette rencontre peut-elle marquer un tournant et quels leviers comptez-vous mobiliser ?

Cette rencontre nous a permis de mieux identifier l’offre, les besoins et les attentes des diasporas, aussi bien vis-à-vis de leurs institutions que dans leurs relations avec leurs pairs. Je la considère donc également comme une forme de recueil approfondi des problématiques rencontrées par les communautés africaines et des solutions qu’il est possible de construire collectivement.

L’enjeu est désormais de transformer ces constats en actions concrètes, durables et structurantes. Pour notre association, cette dynamique est déjà engagée. Nous avons commencé à développer des actions qui créent progressivement des passerelles avec les institutions locales. Nous avons notamment engagé des échanges avec la Ville de Marseille, et nous souhaitons renforcer cet appui institutionnel marseillais à nos initiatives. Pour nous, c’est essentiel : le développement de projets structurants ne peut pas reposer uniquement sur les associations et les diasporas ; il doit également s’inscrire dans une dynamique de partenariat avec les institutions du territoire. Nous pouvons citer parmi nos initiatives les journées culturelles, la préparation d’un festival africain à Marseille, pour lequel nous souhaitons mobiliser les différentes communautés et représentations africaines présentes sur le territoire, ainsi que la création de forums d’influence et de coopération avec différents pays africains, comme nous avons pu le faire avec la JERC autour du Cameroun et du Sénégal. Nous travaillons également à la recherche de partenariats avec différents acteurs et institutions, notamment autour des questions de mobilité, d’accompagnement et de retour vers les pays d’origine. L’objectif est de créer de véritables passerelles entre Marseille, les diasporas et les territoires africains.

Quelles sont les missions fondamentales de Nouvelles Racines Espoir et Rebond et quelle vision porte-t-elle pour le développement de l’Afrique ?

Les missions et les aspirations de Nouvelles Racines Espoir et Rebond s’inscrivent dans une vision globale du développement de l’Afrique, en considérant la diaspora comme un véritable acteur de cette dynamique. Notre association souhaite contribuer à créer des passerelles entre les populations africaines, les territoires d’accueil et les pays d’origine, en travaillant avec les institutions, les associations, les entrepreneurs et l’ensemble des acteurs qui souhaitent contribuer à des projets utiles et durables. Nous accordons une attention particulière à la jeunesse, à l’insertion socio-professionnelle, à l’accompagnement des parcours, à l’entrepreneuriat, à la formation et à la coopération entre les territoires.

Notre ambition, à moyen et long terme, est de participer à la construction de projets structurants permettant de mieux valoriser les compétences, les expériences et les ressources de la diaspora au bénéfice des territoires africains, tout en répondant aux réalités des populations vivant en France et en Europe.

Comment transformer les idées et engagements en actions concrètes et durables ?

Pour nous, la première condition est la conciliation des peuples et la capacité à travailler ensemble malgré nos différences. Nous voulons accompagner particulièrement les jeunes Africains et les membres de la diaspora dans leurs projets, leurs parcours professionnels et leur contribution au développement durable, malgré les nombreux obstacles structurels auxquels ils peuvent être confrontés. Cela passe par des actions de terrain, mais aussi par la création de partenariats solides entre associations, institutions, entreprises et acteurs de la diaspora. Notre conviction est qu’il faut passer d’une logique d’initiatives isolées à une logique de réseaux, de coopération et de projets communs, avec des objectifs identifiés, des partenaires engagés et un suivi dans la durée. C’est dans cette perspective que Nouvelles Racines Espoir et Rebond souhaite continuer à construire des ponts entre Marseille, la diaspora africaine et le continent, afin que les idées issues des rencontres puissent progressivement devenir des réalisations concrètes et avoir un impact durable.

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