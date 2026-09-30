Coopération Cameroun-Chine : la Ccba ouvre un nouveau cadre d’échanges à Douala

La première édition du Ccba (China Cameroon Business Association) Business Meeting s’est ouverte mardi 29 septembre 2026 à l’hôtel de ville de Douala 5ème.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat, Achille Bassilekin III, y était représenté par le délégué régional du minpmeesa-Littoral, Sylvie Mache, qui a officiellement lancé les travaux.

Dans la salle Françoise Foning Tsobgny, le maire de Douala 5ème, Richard Mfeungwang, parrain de l’événement, a rappelé les 55 années de relations entre le Cameroun et la Chine. L’édile a plaidé pour une coopération décentralisée plus équilibrée et une meilleure appropriation de la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (Snd30).

Créée le 25 août 2021 à Yaoundé, la Ccba revendique près de 2 900 entreprises partenaires. Son président, Daniel Yando, promoteur de cette rencontre, estime que le moment est venu de passer à des actions concrètes. L’organisation ambitionne notamment d’accueillir une China-Africa Trade Fair à Douala toujours dans la municipalité de Douala 5ème et de renforcer le dialogue avec les institutions publiques.

« Nous voulons restructurer le modèle de l’échange économique entre les opérateurs camerounais et chinois. La plus-value, c’est que nous écoutons les deux parties sur leurs difficultés respectives », déclare le président de la Ccba.

Les pme au cœur du nouveau modèle d’échanges

Pour Daniel Yando, les petites et moyennes entreprises doivent occuper une place centrale dans cette nouvelle dynamique. Il souligne les difficultés auxquelles font face les jeunes entrepreneurs camerounais souhaitant établir des contacts commerciaux en Chine.

Selon lui, un porteur de projet disposant de 10 millions de francs CFA peut en dépenser près de la moitié avant même d’avoir conclu une affaire. Pour les participants, le forum se présente comme une occasion de développer leur réseau et d’accéder à des interlocuteurs déjà actifs dans les échanges avec la Chine.

Financement, technologies et rendez-vous en 2027

La question du financement figure également parmi les priorités mises en avant. Sylvie Mache, délégué régional du minpmeesa pour le Littoral, invite les entrepreneurs à mieux structurer leurs projets et à renforcer leurs échanges avec les institutions financières. L’enjeu est aussi de favoriser une meilleure insertion des entreprises camerounaises dans les chaînes de valeur.

« Notre ambition, c’est de faire le transfert des technologies de l’étranger vers le Cameroun, que ce soit dans l’agroalimentaire, l’agro-industrie ou le numérique. Nous pourrons aussi exporter les produits locaux, pourquoi pas vers la Chine », déclare-t-elle.

Jusqu’au 30 septembre, la mairie de Douala 5ème accueille des panels, des rencontres B2B ainsi que des stands d’artisans. La première édition de la China-Africa Trade Fair est annoncée à Douala en avril 2027.

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