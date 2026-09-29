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Vision 4 suspendue de diffusion pour un mois
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Cameroun - Vision 4 suspendue de diffusion pour un mois

Le Conseil national de la communication ( CNC)  durcit le ton à l'égard de Vision 4. Réuni en 4e session extraordinaire ce 29 septembre 2026, l'organe de régulation a statué sur quatre dossiers et prononcé plusieurs sanctions, dont la suspension pour un mois de la chaîne de télévision privée.

Une sanction liée à l'affaire Martinez Zogo

La principale affaire examinée concerne la couverture médiatique de la procédure judiciaire liée à l'affaire Martinez Zogo. Le Conseil rappelle avoir déjà sanctionné le 18 août 2026 le journaliste Owona Thaddée Martial, auteur d'un reportage diffusé au journal de 20 heures du 2 juin 2026 mettant en cause Me Félicité Esther Zeifman, avocate au Barreau du Cameroun.

Une suspension de trois mois avait alors été prononcée contre le journaliste, assortie d'un avertissement adressé au directeur général des médias du Groupe l'Anecdote. Selon le CNC, cette décision n'a jamais été exécutée.

L'organe de régulation relève également des propos tenus le 30 août 2026 dans l'émission « Club d'Elites », présentée sur Vision 4 par Philippe Boney Meyene, directeur général des médias du groupe, considérés comme une remise en cause de l'autorité du Conseil.

Convoqués pour présenter leurs moyens de défense, les principaux responsables de Vision 4 ont obtenu deux reports avant de ne finalement pas se présenter. Une attitude que le CNC qualifie de défiance à son autorité.

Au terme de l'examen, Vision 4 est suspendue pour un mois de toute diffusion de programmes audiovisuels. La sanction est motivée par le refus de répondre aux convocations, la non-exécution de la précédente décision et la diffusion de propos mettant en cause le régulateur.

Philippe Boney Meyene écope également d'une suspension d'un mois de l'exercice de la profession de journaliste. Quant à Owona Thaddée Martial, sa sanction est alourdie de trois à six mois pour non-exécution et défiance.

Le journal L'Anecdote également sanctionné

Le deuxième dossier concerne le journal L'Anecdote et son directeur de publication, Jean Claude Fouda Abega. Il est reproché au journal la publication, le 18 août 2026, d'un article signé par Owona Thaddée Martial alors que ce dernier faisait déjà l'objet d'une suspension.

Le CNC relève également une Une titrant : « Conseil national de la communication à la solde des lobbies du mal », estimant qu'elle porte atteinte à l'autorité de l'organe et contrevient aux règles déontologiques.

Jean Claude Fouda Abega est suspendu un mois de ses fonctions de directeur de publication et de l'exercice de la profession.

Deux plaintes classées

Le troisième dossier opposait Paule Assoumou Koki, directrice générale de l'Autorité aéronautique, au journal Le Grand Titre, suite à un article du 19 mars 2026 jugé attentatoire à l'image des agents de sûreté de l'aviation civile. La plaignante ayant transmis une lettre de désistement, le CNC a prononcé un non-lieu.

Enfin, la plainte de Me Dongmo Armand Teadjio contre le média en ligne Actu Cameroun, déposée le 30 juillet 2024 pour déclarations présumées non fondées, a été déclarée irrecevable pour non-respect des délais de saisine.

Avec ces décisions, le CNC réaffirme sa volonté de faire respecter les règles encadrant l'exercice du journalisme au Cameroun.

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