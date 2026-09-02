Virginie Sonya, 24 ans, tuée par son ex-compagnon en Allemagne

Virginie Sonya, 24 ans, Camerounaise, a été poignardée à mort par son ex-compagnon à Erkner près de Berlin. Le parquet demande un mandat d'arrêt pour meurtre.

Lundi 31 août 2026, Virginie Sonya, une jeune Camerounaise de 24 ans, a été mortellement poignardée en pleine rue à Erkner, dans la banlieue de Berlin. Son ex-compagnon, un Congolais de 29 ans avec lequel elle avait un enfant, a été arrêté. Le parquet de Francfort-sur-l'Oder a requis son placement en détention pour meurtre.

Elle avait 24 ans. Elle était mère. Elle était Camerounaise. Elle vivait en Allemagne. Lundi matin, son ex-compagnon l'a attendue en pleine rue et l'a poignardée. Elle n'a pas survécu. Un drame de plus dans une série noire qui touche aussi bien le Cameroun que sa diaspora.

Le déroulement des faits : une agression en pleine rue

L'alerte a été donnée vers 6h30, lundi 31 août 2026, par des témoins qui ont assisté à la scène. Dans la Leo-Hendrik-Baekeland-Straße à Erkner, un homme s'en est pris violemment à une jeune femme, lui portant plusieurs coups de couteau.

Malgré l'intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, Virginie Sonya n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée sur place.

Le suspect a pris la fuite immédiatement après l'agression, mais les témoins ont pu fournir des indications précieuses aux forces de l'ordre. Il a été localisé puis interpellé peu après.

L'enquête : un mobile lié à l'enfant

Dès le lendemain du drame, le parquet de Francfort-sur-l'Oder, compétent pour la région, a apporté des éléments supplémentaires. Le suspect, âgé de 29 ans, est un ressortissant congolais, ex-compagnon de la victime.

Le parquet a indiqué qu'un différend concernant les modalités de prise en charge de leur enfant mineur pourrait constituer l'un des mobiles du passage à l'acte. Les deux anciens partenaires avaient un enfant en commun.

Le suspect, qui dispose d'une duldung (titre de séjour provisoire) valable jusqu'au 10 septembre 2026, ne s'est que "vaguement exprimé" sur les faits qui lui sont reprochés. Il n'avait, selon le parquet, jamais été condamné par le passé.

Une demande de détention pour meurtre

Le parquet a requis le placement en détention provisoire du suspect pour soupçons de meurtre. Les chefs d'accusation retenus sont "meurtre pour des motifs vils" une qualification qui alourdit considérablement la peine encourue.

La justice allemande considère que l'agression a été commise "avec un objet dangereux" et que le mobile, lié à un conflit familial, relève de "motifs vils".

La région sous le choc d'une série noire

Ce féminicide survient dans un contexte particulièrement tendu dans la région du Brandebourg. À moins de cinq kilomètres d'Erkner, à Gosen-Neu Zittau, un double meurtre avait eu lieu quelques jours plus tôt, le 27 août 2026. Un jeune homme de 19 ans y avait tué son ex-petite amie, une lycéenne de 18 ans, ainsi qu'un éducateur de 30 ans qui avait tenté de s'interposer.

Deux féminicides en une semaine dans la même région. Un signal d'alarme.

Virginie Sonya : un drame qui touche la diaspora

La mort de Virginie Sonya endeuille la diaspora camerounaise en Allemagne. Des messages de soutien et de condoléances affluent sur les réseaux sociaux, où son nom et son histoire commencent à circuler.

Cette tragédie s'inscrit dans une vague de féminicides qui touche à la fois le Cameroun et sa diaspora. Rien qu'entre janvier et avril 2026, le Cameroun a officiellement enregistré 50 cas de féminicides. Entre le 6 et le 26 août 2026, 14 femmes ont été tuées dans le pays, dont 9 cas clairement identifiés comme des féminicides.

Un phénomène global

En Allemagne, les chiffres sont tout aussi alarmants. Au 22 août 2026, 131 féminicides avaient déjà été documentés dans le pays. En 2025, 308 femmes et filles avaient été tuées. L'Allemagne se classe parmi les pays européens les plus touchés par les homicides sexospécifiques, avec 0,89 féminicides pour 100 000 habitantes. Dans 54 % des cas, les victimes sont tuées par leur (ex-)partenaire ou un membre de leur famille.

Le drame de Virginie Sonya n'est pas un fait isolé. Il est le symptôme d'une violence systémique qui frappe les femmes, où qu'elles soient, et qui s'exacerbe souvent au moment de la séparation.

Un appel à la vigilance

Les associations de défense des droits des femmes rappellent que les périodes de séparation sont particulièrement à risque. Les violences conjugales ne s'arrêtent pas toujours avec la rupture. Elles peuvent même s'intensifier.

La mort de Virginie Sonya est un rappel brutal de cette réalité. Une jeune mère de 24 ans, poignardée en pleine rue, sous les yeux de témoins impuissants. Un enfant qui grandira sans sa mère.

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