Camer.be
REDEO 2026 : l’Ouest se prépare à accueillir le monde
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - REDEO 2026 : l’Ouest se prépare à accueillir le monde

L’Hôtel Zingana de Bafoussam situé dans la région de l'Ouest Cameroun a accueilli le 29 septembre dernier la  conférence de presse consacrée à la 3ᵉ édition des Rencontres d’Échanges, de Découvertes et d’Exhibition de la 
Région de l’Ouest (REDEO).

Cette rencontre avec les médias , présidée par le Président du Conseil Régional de l'Ouest, Dr Jules Hilaire Foka Foka, en présence du secrétaire général de la région Adrey Epente Tazeu ;  marque une nouvelle étape dans la mobilisation autour de ce grand rendez-vous économique, territorial et culturel de la Région de l’Ouest.

L’objectif est clair : faire connaître davantage les potentialités de l’Ouest, créer des connexions et favoriser l’émergence de projets structurants au service du développement régional.

En effet, cette troisième édition qui s'ouvre du 12 au 22 novembre prochain  est placée sous le Thème : « Transformer la Région de l’Ouest, Terre d’Opportunités »

Parmi les innovations annoncées figurent la bourse des champs, le village des sciences et les bâtisseurs de l'Ouest.

Au programme de cette édition  conférences, expositions, rencontres B2B, promotion du Made in Cameroon, innovation, diaspora, culture, artisanat, tourisme et networking.

Au final, cet événement ambitionne de réunir investisseurs, entrepreneurs, entreprises, institutions, diaspora, experts, acteurs culturels et grand public autour des nombreuses opportunités qu’offre la Région de l’Ouest.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

La LEFE interpelle le Parlement pour faire de novembre 2026 la session des femmes et des enfants
Développement de l’Afrique : La diaspora de France pose les bases de l’action
REDEO 2026 : l’Ouest se prépare à accueillir le monde
Affaire ex-Regifercam:Vente du Giratoire Joss à 5,5 milliards, l'État s'engage à payer la démolition
Ordures à Yaoundé : Luc Messi Atangana réclame 8,2 milliards à Motaze
Sacre Akwa : Mbanya s'embrase à 10 jours du couronnement
Coopération Cameroun-Chine : la Ccba ouvre un nouveau cadre d’échanges à Douala
Le GECAM plaide pour la concertation sur la gestion du secteur des déchets au Cameroun
Douala, Yaoundé, Figuil : Le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM récompense les meilleurs
Divine et Sylvana : deux crimes, zéro procès
Déportations USA : le Cameroun, hub africain malgré lui
Cinq officiers passent au grade de général au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:33
La LEFE interpelle le Parlement pour faire de novembre 2026 la session des femmes et des enfants

La LEFE interpelle le Parlement pour faire de novembre 2026 la session des femmes et des enfants
10:27
Ndeye Oumy Sall : « Il faut passer d’initiatives isolées à une logique de coopération »

Ndeye Oumy Sall : « Il faut passer d’initiatives isolées à une logique de coopération »
10:20
Développement de l’Afrique : La diaspora de France pose les bases de l’action

Développement de l’Afrique : La diaspora de France pose les bases de l’action
10:12
REDEO 2026 : l’Ouest se prépare à accueillir le monde

REDEO 2026 : l’Ouest se prépare à accueillir le monde
08:27
Le ballet de la diaspora Camerounaise reçu par l'ambassadeur du Cameroun en France

Le ballet de la diaspora Camerounaise reçu par l'ambassadeur du Cameroun en France

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

ELVIS KOYAWEDA de SCI CAPITALNOTRE INVITE
Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo