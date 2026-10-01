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© Camer.be : Myriam Zouga
- 01 Oct 2026 10:12:23
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Cameroun - REDEO 2026 : l’Ouest se prépare à accueillir le monde
L’Hôtel Zingana de Bafoussam situé dans la région de l'Ouest Cameroun a accueilli le 29 septembre dernier la conférence de presse consacrée à la 3ᵉ édition des Rencontres d’Échanges, de Découvertes et d’Exhibition de la
Région de l’Ouest (REDEO).
Cette rencontre avec les médias , présidée par le Président du Conseil Régional de l'Ouest, Dr Jules Hilaire Foka Foka, en présence du secrétaire général de la région Adrey Epente Tazeu ; marque une nouvelle étape dans la mobilisation autour de ce grand rendez-vous économique, territorial et culturel de la Région de l’Ouest.
L’objectif est clair : faire connaître davantage les potentialités de l’Ouest, créer des connexions et favoriser l’émergence de projets structurants au service du développement régional.
En effet, cette troisième édition qui s'ouvre du 12 au 22 novembre prochain est placée sous le Thème : « Transformer la Région de l’Ouest, Terre d’Opportunités »
Parmi les innovations annoncées figurent la bourse des champs, le village des sciences et les bâtisseurs de l'Ouest.
Au programme de cette édition conférences, expositions, rencontres B2B, promotion du Made in Cameroon, innovation, diaspora, culture, artisanat, tourisme et networking.
Au final, cet événement ambitionne de réunir investisseurs, entrepreneurs, entreprises, institutions, diaspora, experts, acteurs culturels et grand public autour des nombreuses opportunités qu’offre la Région de l’Ouest.
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