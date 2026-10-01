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Le ballet de la diaspora Camerounaise reçu par l'ambassadeur du Cameroun en France
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Le ballet de la diaspora Camerounaise reçu par l'ambassadeur du Cameroun en France

C’est le salon d'honneur du cabinet de l'ambassadeur du Cameroun auprès de la république française son excellence Andre-Magnus Ekoumou ambassadeur du Cameroun en France, qui a eu l'insigne honneur de recevoir il y a quelques jours, un groupe de 7 artistes (dramaturges, chorégraphes, comédiens, appartenant tous au ballet de la diaspora camerounaise (bdc), sous la conduite de son président Gabin Tchoupo, et de la directrice artistique Tathy Eyong épouse Seba. 

Ces échanges ont duré près de 45 minutes, le groupe est venu à la rencontre de l'ambassadeur pour lui faire le bilan de ses activités et lui faire part de ses perspectives à court terme, beaucoup plus précisément, il s’agissait pour eux de parler du déroulement du programme de présentation sur la place parisienne d'une série de tableaux scénographiques des cultures de toutes les aires culturelles du Cameroun. 

On note ainsi, qu'après les aires Fang beti (19/04), soudano-sahélienne (12/06), et Grassfield (26/09) dernier. Le ballet de la diaspora camerounaise bdc), va clôturer cette tournée d'exécution des cultures et des danses patrimoniales du Cameroun avec l'aire Sawa, le 19 décembre prochain. 

En effet, le ballet de la diaspora compte frapper un grand coup pour conforter son professionnalisme et asseoir définitivement sa renommée internationale, avec sa programmation dans la scène de la très célèbre salle du casino de paris, en mars 2027, et bien évidemment, pour un événement de cette envergure, les défis et les enjeux sont élevés, d'où leur présence dans la maison commune ou se. André Magnus Ekoumou ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la république française, visiblement satisfait de leur itinéraire. (il était présent lors de la première séance).

Après avoir apprécié les résultats spectaculaires obtenus jusqu'ici par ses jeunes compatriotes, avec   présentation de trophée glanée durant leur tournée européenne, il leur a promis l'accompagnement institutionnel de la mission diplomatique du Cameroun en France. 

En guise de rappel, le ballet de la diaspora revient d'une tournée européenne ou il a ramené plusieurs lauriers dont le prix du meilleur spectacle en Pologne et à Port-sur-saune en France et celui de la meilleure révélation du festival de Clermont Ferrand toujours en France.

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