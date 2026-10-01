Portugal - Jorge Jesus recadre Cristiano Ronaldo : « C'est moi qui décide »

Jorge Jesus a écarté Cristiano Ronaldo contre la Norvège. Le joueur a quitté la sélection. Retour sur un clash qui acte la fin d'une ère au Portugal.

Dans une conférence de presse explosive, Jorge Jesus a confirmé avoir prévenu Cristiano Ronaldo qu'il ne serait pas titulaire contre la Norvège et le Danemark, avant que le quintuple Ballon d'or ne quitte précipitamment la Seleçao.

Cristiano Ronaldo ne jouera pas contre le Danemark. Jorge Jesus l'a annoncé sans détour, ce mercredi 30 septembre 2026, à la veille du match de Ligue des nations à Copenhague.

Mais l'essentiel n'est pas là.

Quelques heures après cette conférence de presse, Cristiano Ronaldo quittait le rassemblement de la sélection portugaise. Son avion privé décollait de Madrid. La Fédération portugaise confirmait son départ .

Le Portugal doit désormais apprendre à jouer sans lui.

Jorge Jesus assume : « Je lui ai dit qu'il ne débuterait pas »

La conférence de presse avait été convoquée pour parler du Danemark. Elle a parlé de Cristiano Ronaldo. Uniquement de lui.

Jorge Jesus, 72 ans, est arrivé face aux journalistes avec une position claire. « Je lui ai dit qu'il ne débuterait pas les matchs en Norvège et au Danemark », a-t-il déclaré, selon les propos relayés par plusieurs médias . « J'ai travaillé un an avec Cris. Je connais parfaitement ses conditions physiques. Je le faisais déjà en Arabie saoudite, quand on jouait tous les trois jours, il jouait rarement » .

Il ajoute : « Il ne s'entraîne jamais veille et lendemain de match. Jamais » .

Le ton est ferme. Le message, limpide : au Portugal, c'est Jorge Jesus qui décide. Pas Cristiano Ronaldo.

La promesse non tenue

Selon le journal portugais O Jogo, Jorge Jesus aurait promis 30 minutes de jeu à son capitaine face à la Norvège . Cristiano Ronaldo n'est jamais entré.

« Pendant le match, je me suis dit que j'aurais peut-être besoin de lui et qu'il allait s'échauffer », a reconnu Jorge Jesus. « Et puis je ne l'ai pas fait entrer. C'est là que j'ai commis une erreur, j'aurais dû le faire s'échauffer environ 15 minutes plus tard » .

L'aveu est rare. Un entraîneur qui admet une erreur de gestion en direct. Mais Jorge Jesus ne recule pas sur le fond : « Je peux promettre ce que je veux. Je suis l'entraîneur. Aucun joueur ne va changer mes idées. Ni lui, ni personne dans le football. Aucun président. Jamais, zéro ! » .

La phrase est assassine. Elle s'adresse à Ronaldo, mais aussi à tous ceux qui, au Portugal, considèrent que le statut du quintuple Ballon d'or le place au-dessus des règles.

90 minutes sur le banc, puis le départ

Dimanche 27 septembre 2026, Oslo. Le Portugal affronte la Norvège d'Erling Haaland en Ligue des nations. Cristiano Ronaldo, capitaine, regarde le match depuis le banc. 90 minutes. Une première depuis 18 ans .

À la fin du match, il rentre directement au vestiaire. Sans saluer les supporters portugais présents dans les tribunes .

Jorge Jesus relativise : « N'importe quel joueur, et moi aussi j'ai été joueur... quand on passe 20 ou 30 minutes à s'échauffer et après on ne rentre pas... il n'y en a aucun qui soit content » .

Le lendemain, mardi 29 septembre, Cristiano Ronaldo ne s'entraîne pas avec le groupe. Les médias portugais évoquent un refus. Jorge Jesus dément : Ronaldo a effectué des exercices individuels de « mobilisation » et de « renforcement » physique .

Mercredi 30 septembre, nouvelle conférence de presse. Jorge Jesus confirme que Gonçalo Ramos débutera contre le Danemark . Ronaldo, encore sur le banc.

Quelques heures plus tard, Cristiano Ronaldo quitte le stade Parken. Il monte dans un van de la sélection avec deux membres du staff . Son avion privé décolle de Madrid en direction de Copenhague .

Le soir, il publie un message sur Instagram : « En temps voulu, je dirai la vérité » .

La Fédération portugaise confirme son départ. L'équipe poursuivra « avec les 24 joueurs restants » .

Un an de travail, une méthode

Jorge Jesus ne découvre pas Cristiano Ronaldo. Il l'a entraîné à Al-Nassr durant la saison 2025-2026 . Il connaît ses habitudes, ses limites, son corps.

« Je ne suis pas arrivé en équipe nationale il y a seulement trois mois pour le découvrir soudainement », a-t-il insisté.

En Arabie saoudite, quand les matchs s'enchaînaient tous les trois jours, Ronaldo jouait rarement. Jorge Jesus gérait déjà sa charge de travail. Au Portugal, il applique la même méthode.

La différence ? À Al-Nassr, Ronaldo était un joueur parmi d'autres. Au Portugal, il est une icône nationale. 234 sélections. 146 buts. Vingt-trois ans de carrière internationale .

Jorge Jesus, lui, n'est pas impressionné. « Le statut est une chose, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde », a-t-il martelé. « Le statut, le passé, la carrière... Il faut faire attention, mais je décide toujours en fonction de l'objectif de l'équipe » .

Le Portugal post-Ronaldo

La question n'est plus de savoir si Cristiano Ronaldo va rejouer pour le Portugal. La question est : le Portugal peut-il gagner sans lui ?

Dimanche, à Oslo, les Portugais ont battu la Norvège 2-1. Sans Ronaldo. Gonçalo Ramos, 25 ans, a débuté en pointe. Bruno Fernandes, de retour de blessure, a contrôlé le milieu .

Le Portugal a gagné. Et c'est peut-être ça, le vrai problème.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo avait annoncé cet été que cette saison serait « probablement » la dernière de sa carrière . Le Mondial 2026 s'est terminé par une élimination en huitièmes de finale contre l'Espagne . Roberto Martinez a été remplacé par Jorge Jesus. Le cycle a changé.

Ronaldo est resté. Mais pour combien de temps ?

Pourquoi Cristiano Ronaldo n'a-t-il pas joué contre la Norvège ?

Jorge Jesus a décidé de le laisser sur le banc pour gérer sa charge physique. L'entraîneur a expliqué qu'il connaît le corps de Ronaldo depuis leur saison commune à Al-Nassr et qu'il savait qu'il ne pourrait pas enchaîner deux matchs en trois jours.

Cristiano Ronaldo a-t-il quitté la sélection portugaise définitivement ?

Il a quitté le rassemblement à Copenhague le 30 septembre 2026. La Fédération portugaise a confirmé son départ. Ronaldo a déclaré sur Instagram qu'il dirait « la vérité » en temps voulu. Sa retraite internationale n'a pas été officiellement annoncée.

Jorge Jesus a-t-il eu un conflit avec Ronaldo ?

Jorge Jesus a démenti tout « incident ». Il a reconnu que Ronaldo était déçu de ne pas jouer, ce qu'il a qualifié de normal pour un compétiteur. Mais il a affirmé son autorité : « Aucun joueur ne va changer mes idées. Ni lui, ni personne. »

Qui va remplacer Cristiano Ronaldo en attaque ?

Gonçalo Ramos, 25 ans, a été titularisé contre la Norvège et devrait l'être à nouveau face au Danemark. Jorge Jesus a confirmé que « si tout se passe normalement, c'est Gonçalo qui va jouer » .

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