États-Unis - Elle dénonce sa propre cousine à l'ICE : la trahison qui brise une vie

Une Camerounaise du Maryland a dénoncé sa cousine à l'ICE après des mois de maltraitance. La victime est détenue en Virginie, menacée d'expulsion.

Dans la communauté camerounaise du Maryland, une dénonciation à l'ICE transforme une rivalité familiale en cauchemar migratoire.

Il y a des ruptures qui ne se réparent pas. Celle-ci a commencé par un appel. Un numéro composé depuis le Maryland, aux États-Unis, pour signaler une personne à l'ICE. La personne en question n'était pas une inconnue. C'était la cousine de celle qui appelait.

Un appel à l'ICE et une vie qui bascule

Les faits rapportés dans la communauté camerounaise du Maryland sont simples à énoncer, difficiles à absorber. Éliane Pouton aurait contacté les services de l'Immigration and Customs Enforcement pour dénoncer sa propre cousine. Selon les témoignages relayés, l'arrestation a été immédiate. La victime se trouve aujourd'hui dans un centre de détention en Virginie.

« Je te le ferai regretter toute ta vie »

Derrière la dénonciation, il y aurait une histoire de maltraitance. Selon les récits qui circulent, Éliane Pouton aurait fait venir sa cousine du Cameroun. Puis elle lui aurait imposé des conditions de vie que plusieurs témoignages qualifient d'esclavage moderne.

La victime aurait refusé de continuer. C'est à ce moment qu'Éliane Pouton aurait prononcé la phrase qui donne froid : « Je te le ferai regretter toute ta vie. »

Peu de temps après, l'appel à l'ICE.

L'ICE, une arme de destruction massive pour les sans-papiers

Il faut mesurer ce que signifie un appel à l'ICE aux États-Unis en 2026. L'administration Trump a fait de l'immigration son cheval de bataille. Les arrestations se multiplient, y compris dans des lieux où elles étaient autrefois rares les aéroports, les check-ins administratifs, les simples contrôles de routine.

Le cas de Fatima Ameaka, chercheuse camerounaise à Johns Hopkins, en est l'illustration. Elle a été arrêtée à l'aéroport de Baltimore-Washington en juillet 2026, alors qu'elle s'apprêtait à prendre un vol intérieur. Son visa avait expiré en juin 2024. Elle bénéficiait pourtant d'une autorisation de travail valide jusqu'en 2029 et d'une demande d'asile en cours.

Un autre Camerounais du Maryland, Ludovic Mbock, a été arrêté lors d'un check-in de routine. Il vit aux États-Unis depuis 2002. Il est ouvertement gay. Le Cameroun punit les relations homosexuelles de peines pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. Sa famille craint qu'il ne survive pas à une déportation.

Dans ce climat, un appel à l'ICE n'est pas une dénonciation ordinaire. C'est une sentence.

La communauté camerounaise du Maryland, entre peur et silence

Le Maryland abrite la plus grande communauté camerounaise des États-Unis : environ 25 000 personnes, selon les données du recensement. Une communauté qui vit aujourd'hui avec la peur au ventre.

Les arrestations se succèdent. Les check-ins administratifs, autrefois formalités sans danger, sont devenus des guets-apens. Armande Namegni, demandeur d'asile camerounais, s'est rendue à son check-in annuel à Saint-Louis, Missouri, en janvier 2026. Elle est ressortie en détention.

Dans ce contexte, la dénonciation d'Éliane Pouton n'est pas seulement une trahison familiale. C'est un signal envoyé à toute une communauté : personne n'est à l'abri. Pas même de sa propre famille.

Ce que la loi ne dit pas

Faut-il rappeler qu'aux États-Unis, dénoncer quelqu'un à l'ICE n'est pas un crime ? Il n'existe aucune loi fédérale qui punisse le fait de signaler une personne en situation irrégulière. C'est légal. C'est même encouragé par l'administration actuelle.

Mais la légalité n'est pas la justice. Et c'est précisément là que le bât blesse.

La victime, elle, est détenue. Elle risque l'expulsion vers le Cameroun. Elle n'a peut-être pas d'avocat. Elle n'a peut-être pas les moyens d'en payer un. Et pendant ce temps, celle qui a composé le numéro est libre.

La diaspora face à elle-même

Cette affaire met en lumière une réalité que la communauté camerounaise préfère souvent taire : les tensions internes. Les rivalités familiales. Les abus de pouvoir entre ceux qui sont arrivés avant et ceux qui arrivent après. Les relations de dépendance qui virent à l'exploitation.

La victime avait besoin de sa cousine pour venir aux États-Unis. Sa cousine le savait. Et elle en aurait profité.

Combien de drames similaires restent enfouis ? Combien de personnes se taisent parce que dénoncer un membre de sa famille, c'est briser un tabou ? Combien d'autres Éliane Pouton existent, sans que personne n'en parle ?

Et maintenant ?

La victime est en détention. Son avenir dépendra d'un juge, d'un avocat, d'un dossier. Peut-être obtiendra-t-elle une protection. Peut-être sera-t-elle expulsée.

Pour la communauté camerounaise du Maryland, l'affaire laisse un goût amer. Celui d'une solidarité qui devait être une force et qui devient une arme.

Une question hante les esprits : si votre propre cousine peut vous livrer à l'ICE, en qui pouvez-vous encore avoir confiance ?

Est-ce que c'est illégal de dénoncer quelqu'un à l'ICE ?

Non. Il n'existe aucune loi fédérale américaine qui punisse le fait de signaler une personne à l'ICE. C'est légal, même si c'est moralement condamnable.

Que risque la cousine détenue en Virginie ?

Elle risque l'expulsion vers le Cameroun. Son sort dépendra de son dossier migratoire, de la présence ou non d'une demande d'asile, et de la décision d'un juge.

La communauté camerounaise du Maryland est-elle particulièrement visée par l'ICE ?

Les données montrent une augmentation des arrestations de Camerounais aux États-Unis, y compris dans le Maryland. La fin du statut de protection temporaire pour le Cameroun en août 2025 a fragilisé des milliers de personnes.

Éliane Pouton risque-t-elle quelque chose ?

Sur le plan pénal, rien. Sur le plan social, tout. Dans une communauté de 25 000 personnes, la nouvelle circule vite.

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