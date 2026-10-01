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© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 01 Oct 2026 08:00:43
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Cameroun - Affaire ex-Regifercam:Vente du Giratoire Joss à 5,5 milliards, l'État s'engage à payer la démolition
Ce n'est plus seulement une vente. C'est une vente avec garantie de "nettoyage". L'État du Cameroun ne se contente pas de mettre aux enchères son immeuble d'un hectare de Bonadibong, il assure lui-même l'expulsion et la démolition.
C'est la clause la plus surprenante contenue dans le placard de vente immobilière du Cabinet Conseil Atou, chargé de la liquidation de l'actif résiduel de l'ex-Regifercam, dont l'adjudication est prévue le 9 octobre 2026 devant le Notaire Jean-Jacques Moukory Evango à Douala.
L'État assure la jouissance... y compris la démolition
Alors que la mise à prix est maintenue à 5,5 milliards de FCFA pour le Titre Foncier 2716/WA (1ha 07a 04ca) au lieu-dit Giratoire Joss, le document précise noir sur blanc : "L'Etat assure à l'Acquéreur l'entrée en jouissance effective les lieux vendus [...] en ce compris, le cas échéant, les frais inhérents à la démolition de l'ouvrage présent sur les lieux".
Une formulation qui en dit long sur la situation actuelle du site, situé en plein cœur de Douala, entre le boulevard de la Liberté et la rue Koumassi. L'État reconnaît implicitement que le terrain est encore occupé et qu'il faudra le libérer à ses frais.
50 millions pour enchérir, 8 jours pour payer
Pour le reste, les conditions restent drastiques : une caution de 50.000.000 FCFA à déposer chez le notaire pour pouvoir enchérir, sous peine de folle enchère, et un paiement intégral dans les 8 jours après l'adjudication sur un compte du Trésor public ouvert à la BEAC.
Une vente qui confirme que la liquidation du patrimoine de l'ex-Regie des chemins de fer du Cameroun reste une opération à hauts risques fonciers.
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