Camer.be
Douala, Yaoundé, Figuil : Le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM récompense les meilleurs
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - Douala, Yaoundé, Figuil : Le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM récompense les meilleurs

Douala, Yaoundé, Figuil : Le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM récompense les meilleurs élèves

Pour la troisième année consécutive, la caravane des Cimenteries du Cameroun a parcouru le pays dans le  cadre de son programme « Excellence Scolaire », dont le but essentiel est d'améliorer le taux de scolarisation et de promouvoir la culture de l’excellence. Dans ses bagages : des kits scolaires incluant notamment des sacs, des livres, des cahiers et diverses fournitures, afin de récompenser le mérite et d'assurer  une  rentrée sereine  à  plus  de  559  bénéficiaires  de cette édition,  répartis  dans  les  villes  de Douala, Yaoundé et Figuil.

Douala, le 12 septembre 2026 

À Douala, c’est toute la communauté éducative qui a été magnifiée. Le directeur de l’usine de Bonabéri, Boris YEBGA, l’a d’ailleurs souligné au cours de la remise des kits  scolaires aux enfants méritants de l’arrondissement de Douala III : « Cette réussite est non seulement celle des élèves, mais aussi celle des parents et des enseignants. »

Cet engagement citoyen de CIMENCAM a été apprécié à sa juste valeur par Valentin EPOUPA, maire de l’arrondissement de Douala III, qui a lancé à l'entreprise « un appel à un partenariat durable pour créer  davantage,  à  travers  ces  récompenses  et  cet  accompagnement,  de  l’émulation  au  sein  des établissements scolaires, car c'est la réussite qui mène au développement du pays. » Une vision qui a reçu l’approbation du sous-préfet de l’arrondissement, Laurent Victor AYISSI : « Cette célébration du mérite inspirée par CIMENCAM doit trouver un écho dans tout le pays pour qu’au bout de l’effort, nous obtenions parmi ces jeunes des directeurs généraux, des maires et des sous-préfets. »

Figuil, le 15 septembre 2026  

À Figuil, c’est  le directeur de l’usine CIMFIG, Pierre Paul MBARGA, qui a planté le décor : « Figuil occupe une place particulière dans le cœur de CIMENCAM. C'est sur la terre de Figuil qu'est implantée l'usine où nous opérons chaque jour. Il est important de restituer à  cette population  ce  qu’elle  nous  apporte  au  quotidien.  "Giving  back  to  the  community",  la  solidarité communautaire est au cœur de notre responsabilité sociétale. »

Pour  CIMENCAM  Figuil,  l’excellence  scolaire  est  la  juste  récompense  du  mérite  et  des  parcours exceptionnels. Le travail et l'abnégation encouragent l'entreprise à veiller à ce que tous les enfants, même les plus démunis, prennent le chemin de l’école et puissent rivaliser d'efforts pour se hisser au premier 
rang.

Ainsi, la cérémonie solennelle de remise des kits scolaires aux meilleurs élèves de Figuil a constitué un véritable creuset de connaissances, témoignant des efforts consentis pour l’éducation de la jeunesse. Un moment de reconnaissance du travail acharné, de la discipline et de la persévérance des apprenants qui 
se  sont  distingués  par  leurs  résultats  et  leur  comportement  exemplaire.  Pour  Prosper  DENAHA, proviseur du lycée de Figuil : « En valorisant l’excellence scolaire, vous contribuez non seulement à  féliciter les plus méritants, mais aussi à insuffler aux autres le goût de l’effort et la quête permanente de 
l’excellence. »

Enfin, madame le sous-préfet de Figuil, Adda Soureya SOURATOU, a conclu : « Nous sommes réunis  non pas pour une simple remise de stylos et de cahiers, mais pour sceller un pacte entre le Figuil qui  produit et le Figuil qui attend. »

Yaoundé, le 24 septembre 2026 

C’est avec fierté et émotion que la caravane a achevé sa tournée dans  l’un des arrondissements cosmopolites de la capitale : Yaoundé III. Devant les autorités locales et toute  la communauté éducative, avec le même engagement et la même ferveur, le programme « Excellence  Scolaire » de CIMENCAM a mis à l'honneur les élèves particulièrement méritants, issus des écoles  primaires et secondaires de la localité.

À travers cette ultime étape riche en symboles, l’entreprise a ainsi réitéré avec force son engagement  citoyen à « encourager les jeunes à maintenir le cap de l’excellence. » L'édition 2026 de la caravane  s'achève ainsi en beauté sur cette note d'espoir pour l'avenir de la jeunesse camerounaise. Le rendezvous est déjà pris : cap sur 2027 !

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Coopération Cameroun-Chine : la Ccba ouvre un nouveau cadre d’échanges à Douala
Le GECAM plaide pour la concertation sur la gestion du secteur des déchets au Cameroun
Douala, Yaoundé, Figuil : Le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM récompense les meilleurs
Divine et Sylvana : deux crimes, zéro procès
Déportations USA : le Cameroun, hub africain malgré lui
Cinq officiers passent au grade de général au Cameroun
Bétaré-Oya : 76 ossements découverts, trois suspects interpellés
Axe Douala-Yaoundé : deux accidents, quatre morts ce matin
Bonabéri : une vendeuse de beignets, un mari, une machette
Le Djeuga Palace, symbole d'une spoliation présumée du domaine public ?
Ngaoundéré : Arrestation du pasteur Christophe Ohandja Ohandja, sans mandat ni convocation
Bandjoun : un bus Général Express fonce dans une maison
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:27
Coopération Cameroun-Chine : la Ccba ouvre un nouveau cadre d’échanges à Douala

Coopération Cameroun-Chine : la Ccba ouvre un nouveau cadre d’échanges à Douala
08:47
Mbanya : le sanctuaire traditionnel au cœur du bras de fer administratif du Canton Akwa

Mbanya : le sanctuaire traditionnel au cœur du bras de fer administratif du Canton Akwa
08:42
Le GECAM plaide pour la concertation sur la gestion du secteur des déchets au Cameroun

Le GECAM plaide pour la concertation sur la gestion du secteur des déchets au Cameroun
06:14
Douala, Yaoundé, Figuil : Le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM récompense les meilleurs

Douala, Yaoundé, Figuil : Le programme « Excellence Scolaire » de CIMENCAM récompense les meilleurs
02:01
Dette, détournement, impunité : le triangle camerounais

Dette, détournement, impunité : le triangle camerounais

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

ELVIS KOYAWEDA de SCI CAPITALNOTRE INVITE
Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo