Cameroun - Les Lions prennent un point dans la douleur au Congo

Cameroun et Congo se quittent sur un nul 1-1 à Brazzaville. Zinga marque contre son camp, Nagida décisif. Le Cameroun reste leader du groupe G.

Un but contre son camp du gardien congolais Melvin Zinga, provoqué par une action solitaire d'Aboubakar Nagida, a permis au Cameroun d'arracher le nul (1-1) à Brazzaville et de conserver la tête du groupe G.

Cameroun Congo 1-1 : le nul qui laisse des regrets

Le Cameroun a concédé le nul (1-1) face au Congo, ce mardi 29 septembre 2026, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Menés depuis la 24e minute après un but de Geltany Bantsiele, les Lions Indomptables ont égalisé à la 53e sur un but contre son camp du gardien congolais Melvin Zinga, provoqué par une action d'Aboubakar Nagida.

Avec 4 points, le Cameroun conserve la tête du groupe G. Mais ce nul laisse un goût d'inachevé.

Le film du match : le Congo surprend, le Cameroun réagit

Le stade Alphonse-Massamba-Débat avait des allures de piège. Le Congo, battu lors de la première journée par la Namibie (1-0), jouait sa survie dans ces éliminatoires. Claude Le Roy, le sélectionneur français des Diables Rouges, l'avait annoncé la veille : « On ne méritait pas de gagner ce match, peut-être un match nul. On a travaillé sur ça ».

Le message est passé.

À la 24e minute, Ivan Ikia Dimi dépose son vis-à-vis sur le flanc gauche, repique et sert Geltany Bantsiele dans la surface. L'attaquant congolais ajuste Blondy Noukeu d'une frappe croisée. 1-0 pour le Congo.

Le Cameroun, dominateur dans la possession mais stérile, rentre aux vestiaires avec un retard d'un but. Le constat est sévère. « Ces Lions Indomptables inoffensifs et largement dominés rentrent logiquement au vestiaire avec un retard d'un but », résume un observateur sur Threads.

Nagida, le déclencheur

David Pagou a dû trouver les mots. Il a aussi dû changer quelque chose.

À la 46e minute, il lance Mahamadou Nagida à la place de Lilian Njoh. Quinze minutes plus tard, le match bascule.

Nagida percute sur le couloir gauche. Il élimine son adversaire direct, entre dans la surface et adresse un centre puissant. Zinga veut intervenir. Sa main repousse le ballon... dans ses propres filets. 1-1.

Le stade se tait. Le Cameroun reprend vie.

« En voulant intervenir, le portier des Diables Rouges a commis une malheureuse faute de main en propulsant le ballon directement au fond de sa propre cage », décrit Africa Top Sports.

Le reste du match ne change pas le score. Le Cameroun pousse, mais ne trouve pas la faille. Le Congo, sonné, tient le point du nul.

Ce que ce résultat change

Avec 4 points, le Cameroun reste leader du groupe G. Mais la Namibie, qui a battu le Congo lors de la première journée (1-0) et qui affronte les Comores, pourrait revenir à hauteur ou dépasser les Lions Indomptables.

Le nul de Brazzaville n'est pas une catastrophe. Mais il révèle des fragilités.

Le Cameroun a dominé la possession. Il n'a pas su concrétiser. Le but contre son camp est un coup du sort, pas le fruit d'une construction offensive aboutie. Avant cette action, les Lions n'avaient cadré aucun tir. Le gardien congolais n'avait pas eu à s'employer.

Le but de Bantsiele : ce que le Cameroun n'a pas su faire

La construction du but congolais mérite qu'on s'y attarde. Ivan Ikia Dimi reçoit le ballon sur le flanc gauche. Il fixe son vis-à-vis, le dépose, repique intérieur. La défense camerounaise est attirée. Dimi glisse le ballon à Bantsiele, seul dans la surface. Une frappe, un but.

C'est un mouvement simple, exécuté à vitesse réelle. Le Cameroun, lui, a multiplié les passes latérales sans jamais casser les lignes.

Le contraste est frappant. Le Congo a marqué sur sa première véritable occasion. Le Cameroun a eu besoin d'une erreur individuelle pour égaliser.

Le Cameroun affrontera la Namibie lors de la troisième journée. Ce match, qui se jouera à Yaoundé ou à Douala, sera décisif pour la qualification. Une victoire et les Lions prennent une option sérieuse sur la première place. Un nul ou une défaite et le groupe G se resserre dangereusement.

Le Congo, de son côté, garde espoir. Claude Le Roy avait prévenu : « On va jouer demain pour gagner, pas pour faire match nul ». Ses joueurs ont tenu. Le sélectionneur français, qui connaît bien le football africain, sait que ce point pourrait compter au moment du décompte final.

Une question, maintenant : le Cameroun peut-il se permettre de jouer à ce niveau contre la Namibie ? La réponse appartient à David Pagou et à ses joueurs.

Quel est le score du match Cameroun Congo ?

Cameroun et Congo se sont quittés sur un score de 1-1.

Qui a marqué le but contre son camp ?

Melvin Zinga, le gardien de but du Congo, a inscrit le but contre son camp à la 53e minute, sur une action d'Aboubakar Nagida.

Qui est en tête du groupe G ?

Le Cameroun, avec 4 points, reste leader du groupe G. La Namibie, qui a 3 points avant son match contre les Comores, pourrait revenir à hauteur.

Quand se joue le match retour Cameroun Congo ?

Le match retour devrait se jouer au Cameroun, mais la date et le lieu exacts n'ont pas encore été communiqués.

Le Cameroun peut-il se qualifier pour la CAN 2027 ?

Oui. Avec 4 points en deux matchs, le Cameroun est en bonne position. Mais la double confrontation avec la Namibie sera décisive.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp