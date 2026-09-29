France - Axel Levi destitué : le pasteur passe aux aveux

Axel Levi, pasteur de l'Église MFD, destitué après un scandale de mœurs. Il reconnaît des relations sexuelles avec des femmes de l'Église. Laurine Levi réagit.

Le couple pastoral Axel et Laurine Levi, figures montantes du gospel francophone et visionnaires des Églises MFD, a été destitué de toutes ses fonctions ministérielles après un scandale de mœurs. Axel Levi reconnaît des relations sexuelles avec des femmes de l'Église, tout en niant toute contrainte.

Axel Levi destitué : le pasteur passe aux aveux

L'Église Mission Faiseur de Disciples (MFD) a annoncé, le 28 septembre 2026, la destitution de l'apôtre Axel Levi et de la pasteure Laurine Levi de toutes leurs fonctions ministérielles. La décision fait suite à un scandale de mœurs impliquant le couple pastoral. Axel Levi a reconnu, dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux, avoir eu des relations sexuelles avec des femmes de son Église. Laurine Levi a pris la parole le 29 septembre pour demander pardon.

Les deux responsables, longtemps présentés comme des figures montantes du gospel francophone, ont été suspendus le dimanche 27 septembre. De nouveaux pasteurs ont été nommés à la tête des assemblées MFD.

Mais entre les accusations d'abus qui circulent en ligne, la reconnaissance d'adultère par Axel Levi et le silence de l'Église sur la nature exacte des "faits très graves" évoqués dans son communiqué, une zone grise persiste.

Ce que dit le communiqué de la MFD

Le communiqué officiel, publié le lundi 28 septembre 2026, est court. Il annonce la destitution d'Axel Levi et de Laurine Levi de "toutes leurs fonctions ministérielles". Il évoque des "faits très graves" sans les détailler. Il précise que l'Église "ne cautionne ni ne minimise aucun comportement susceptible de porter atteinte à l'intégrité, à la dignité ou à la sécurité des personnes, quel que soit le statut de la personne concernée".

Aucune procédure judiciaire n'est mentionnée. Aucune enquête interne n'est annoncée. Le communiqué indique seulement que de nouveaux pasteurs ont été établis pour diriger les différentes assemblées.

Ce que le communiqué ne dit pas : la nature des faits, l'identité des victimes éventuelles, les conclusions d'une éventuelle enquête. Nous avons tenté de joindre la communication de la MFD avant publication. Sans succès.

Axel Levi : "Je reconnais avoir eu des relations sexuelles consenties"

Axel Lévi Makagnon a publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux. Le texte, que nous avons pu consulter, commence par ces mots : "Ces derniers jours ont été particulièrement difficiles et douloureux pour moi, pour ma famille, mais aussi pour beaucoup de personnes qui nous entourent".

Il y reconnaît avoir été suspendu le 27 septembre pour une durée indéterminée. Il évoque "des fautes graves" et nomme la première : "le péché d'adultère".

Puis la phrase qui a fait le tour des réseaux : "Je reconnais avoir eu des relations sexuelles consenties avec certaines femmes de l'Église, mais également avec des femmes extérieures à l'Église".

Il ajoute immédiatement : "Je précise cependant une chose importante : ces relations étaient consenties. Je n'ai jamais agressé, violé ou exercé de pression sur aucune des personnes concernées".

Axel Levi ne minimise pas. Il dit reconnaître "mes actes", ne pas chercher à les "excuser", ne pas faire "porter ma responsabilité sur quelqu'un d'autre". Il demande pardon "à toutes les personnes que mes choix ont blessées, déçues ou scandalisées".

La lettre se termine par une requête : "Je vous demande simplement de nous pardonner. Et si vous le pouvez, je vous demande aussi de prier pour nous".

Laurine Levi : "J'étais censée être un exemple"

Laurine Levi a pris la parole le 29 septembre. Son message est plus court, plus personnel. Elle commence par : "Pardon. Et je me mets à genoux".

Elle aussi reconnaît une responsabilité. "Je demande à chacun, à tous, pardon, parce que j'étais aussi censée être un exemple", dit-elle. Puis : "Juste pardon d'avoir failli à mon rôle de pasteur. J'étais censée être un exemple, une bonne bergère. Et par mes actions, je ne l'ai pas forcément été tout le temps".

Elle semble mesurer ce qui l'attend. "Je sais que ça sera dur. Je sais que certains ne le feront pas", dit-elle à propos du pardon. Mais elle demande que les erreurs ne fassent pas disparaître "les années durant lesquelles" elle estime avoir "également accompli des choses positives".

Ce que Laurine Levi ne précise pas : la nature exacte de sa propre implication. Les accusations qui circulent en ligne la concernent aussi, mais elle ne les détaille pas.

Les accusations en ligne : ce qui est dit, ce qui est confirmé

Les réseaux sociaux se sont enflammés dès l'annonce de la destitution. Des comptes anonymes, des captures d'écran, des témoignages non vérifiés. Nous avons pu consulter une partie de ces contenus.

Parmi les accusations qui circulent : Axel Levi aurait "systématiquement abusé de femmes mariées de sa congrégation, exploitant son autorité spirituelle pour les piéger dans des relations sexuelles non consenties". Il aurait "sollicité des services sexuels payants". Il aurait "levé la main sur son épouse Laurine à plusieurs reprises". Il aurait "couvert des abus sexuels commis par le Pasteur Timothé, son propre père spirituel".

Aucune de ces accusations n'a été confirmée par une autorité judiciaire, une enquête indépendante ou une source vérifiable. Elles circulent sur les réseaux sociaux. Elles sont graves. Elles doivent être traitées avec prudence tant qu'aucune enquête n'a établi les faits.

Une chose est confirmée : Axel Levi a reconnu des relations sexuelles avec des femmes de son Église. Il affirme qu'elles étaient consenties. Il reconnaît l'adultère. Il ne reconnaît ni abus, ni contrainte, ni violence.

Le contexte : qui est Axel Levi ?

Axel Lévi Makagnon n'est pas un pasteur ordinaire. Il est pasteur principal des Églises MFD et l'un des visages montants du gospel francophone. Sa musique, signée sur le label Lambano Musik, cumule des millions d'écoutes. Il a rempli le Dôme de Paris en décembre 2024 pour un concert marquant.

Il est connu pour ses "prises de position franches auprès de la jeunesse chrétienne, notamment sur la sexualité hors mariage". Il puise sa légitimité dans "une transparence assumée sur son propre témoignage".

C'est cette transparence qui est aujourd'hui mise à l'épreuve. C'est cette parole publique sur la pureté sexuelle qui rend le scandale plus retentissant.

L'Église MFD, basée en France, est présentée comme "une église en mission pour le salut de la jeunesse et des nations". Elle dispose d'une audience significative dans la diaspora chrétienne francophone, en Afrique et en Europe.

Ce que nous n'avons pas pu vérifier

La nature exacte des "faits très graves" évoqués dans le communiqué de la MFD.

L'identité et le nombre des victimes éventuelles.

La réalité des accusations d'abus, de violences conjugales et de couverture d'abus.

L'existence d'une enquête interne ou judiciaire.

La réponse de la MFD à nos sollicitations. Nous avons tenté de joindre la communication de l'Église le 29 septembre dans l'après-midi. Sans succès.

La réponse d'Axel Levi à nos questions. Nous avons envoyé un message à son compte Instagram. Sans réponse au moment de publier.

La réponse de Laurine Levi. Même démarche. Même résultat.

Pourquoi Axel Levi a-t-il été destitué ?

L'Église MFD a annoncé sa destitution le 28 septembre 2026, évoquant des "faits très graves". Axel Levi a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des femmes de l'Église. Il parle d'adultère et affirme que ces relations étaient consenties.

Qu'est-ce que l'Église MFD ?

L'Église Mission Faiseur de Disciples est une organisation religieuse évangélique basée en France, active dans la diaspora chrétienne francophone. Axel Levi et Laurine Levi en étaient les visionnaires.

Axel Levi reconnaît-il les accusations d'abus ?

Non. Il reconnaît des relations sexuelles consenties avec des femmes de l'Église. Il nie toute agression, tout viol et toute pression. Les accusations d'abus qui circulent en ligne n'ont pas été confirmées par une enquête.

Laurine Levi est-elle aussi accusée ?

Laurine Levi a été destituée de ses fonctions ministérielles. Elle a pris la parole pour demander pardon, reconnaissant avoir "failli" à son rôle. Elle n'a pas détaillé les accusations qui la concernent.

Y a-t-il une enquête en cours ?

Aucune enquête judiciaire n'a été annoncée publiquement. Le communiqué de la MFD ne mentionne aucune procédure interne. Nous n'avons pas pu obtenir de confirmation à ce sujet.

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