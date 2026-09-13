États-Unis - NUIT EN BLANC WASHINGTON DC : DIX ANS DE CULTURE AFRICAINE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE

Le 7 novembre 2026, Washington DC vibrera au rythme d’un anniversaire pas comme les autres. La prestigieuse Nuit en Blanc célébrera ses dix années d’existence : une décennie de musique, de rencontres, de prestige et surtout de valorisation de la culture africaine sur le sol américain.

Dix ans déjà ! Dix années durant lesquelles la Nuit en Blanc s’est progressivement imposée comme l’un des rendez-vous marquants de la communauté africaine et afro-descendante de Washington DC.

Au fil des éditions, l’événement a accueilli des figures emblématiques de la scène musicale africaine. Lady Ponce, HIRO, Douleur, Ben DECCA,Daphné, Ruth Kotto, Singuila, entre autres artistes de renom, ont contribué à écrire les belles pages d’une aventure qui, partie d’une ambition, est devenue au fil du temps une véritable institution culturelle et festive.

Derrière cette réussite, un homme : Joël Metang. Promoteur, stratège et fin connaisseur des mécanismes du show-business américain, il aura patiemment construit son projet, année après année, en fédérant artistes, partenaires, personnalités et communautés autour d’une même ambition : offrir à la culture africaine une vitrine digne de sa richesse et de son rayonnement.

Cette constance lui a permis de s’imposer comme l’une des figures influentes de l’événementiel afro à Washington DC, tout en faisant de la Nuit en Blanc un véritable espace de brassage culturel, de rencontres et de célébration de l’Afrique dans toute sa diversité.

Le 7 novembre 2026 ne sera donc pas une édition comme les autres.

Ce dixième anniversaire sera celui de la mémoire, de la rétrospective et de la reconnaissance. Un moment pour regarder le chemin parcouru, saluer les artistes qui ont illuminé les différentes éditions, remercier les partenaires, les équipes, les soutiens et surtout ce public fidèle qui, depuis dix ans, accompagne et porte cette aventure.

Dix années de passion.

Dix années de culture.

Dix années de rencontres.

Dix années d’Afrique au cœur de Washington DC.

Le 7 novembre prochain, la Nuit en Blanc écrira une nouvelle page de son histoire. Une page anniversaire que Joël Metang et son équipe veulent exceptionnelle, à la hauteur d’une décennie de travail et de fidélité.

Washington DC a rendez-vous avec l’Afrique. Et pour ses 10 ans, la Nuit en Blanc promet de voir les choses en grand.

Vous êtes tous attendus pour célébrer dix années d’une aventure devenue bien plus qu’une soirée : une histoire, une identité et désormais un héritage.

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