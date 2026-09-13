Camer.be
NUIT EN BLANC WASHINGTON DC : DIX ANS DE CULTURE AFRICAINE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE
ÉTATS-UNIS :: EVENEMENTS

États-Unis - NUIT EN BLANC WASHINGTON DC : DIX ANS DE CULTURE AFRICAINE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE

Le 7 novembre 2026, Washington DC vibrera au rythme d’un anniversaire pas comme les autres. La prestigieuse Nuit en Blanc célébrera ses dix années d’existence : une décennie de musique, de rencontres, de prestige et surtout de valorisation de la culture africaine sur le sol américain.

Dix ans déjà ! Dix années durant lesquelles la Nuit en Blanc s’est progressivement imposée comme l’un des rendez-vous marquants de la communauté africaine et afro-descendante de Washington DC.

Au fil des éditions, l’événement a accueilli des figures emblématiques de la scène musicale africaine. Lady Ponce, HIRO, Douleur, Ben DECCA,Daphné, Ruth Kotto, Singuila, entre autres artistes de renom, ont contribué à écrire les belles pages d’une aventure qui, partie d’une ambition, est devenue au fil du temps une véritable institution culturelle et festive.

Derrière cette réussite, un homme : Joël Metang. Promoteur, stratège et fin connaisseur des mécanismes du show-business américain, il aura patiemment construit son projet, année après année, en fédérant artistes, partenaires, personnalités et communautés autour d’une même ambition : offrir à la culture africaine une vitrine digne de sa richesse et de son rayonnement.

Cette constance lui a permis de s’imposer comme l’une des figures influentes de l’événementiel afro à Washington DC, tout en faisant de la Nuit en Blanc un véritable espace de brassage culturel, de rencontres et de célébration de l’Afrique dans toute sa diversité.

Le 7 novembre 2026 ne sera donc pas une édition comme les autres.

Ce dixième anniversaire sera celui de la mémoire, de la rétrospective et de la reconnaissance. Un moment pour regarder le chemin parcouru, saluer les artistes qui ont illuminé les différentes éditions, remercier les partenaires, les équipes, les soutiens et surtout ce public fidèle qui, depuis dix ans, accompagne et porte cette aventure.

Dix années de passion.
Dix années de culture.
Dix années de rencontres.
Dix années d’Afrique au cœur de Washington DC.

Le 7 novembre prochain, la Nuit en Blanc écrira une nouvelle page de son histoire. Une page anniversaire que Joël Metang et son équipe veulent exceptionnelle, à la hauteur d’une décennie de travail et de fidélité.

Washington DC a rendez-vous avec l’Afrique. Et pour ses 10 ans, la Nuit en Blanc promet de voir les choses en grand.

Vous êtes tous attendus pour célébrer dix années d’une aventure devenue bien plus qu’une soirée : une histoire, une identité et désormais un héritage.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

GALA CARITATIF DE PAIX : L’URGENCE D’AGIR POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS VULNÉRABLES
NUIT EN BLANC WASHINGTON DC : DIX ANS DE CULTURE AFRICAINE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE
SURESNES – DJ HANS ET RÉGINE : QUAND L’AMOUR CHOISIT LA SOBRIÉTÉ
DJ GUYSER PORTRAIT
OLIGUI NGUEMA EN COTE D’IVOIRE ENTRE DIPLOMATIE COOPERATION ET PROXIMITE AVEC LA DIASPORA GABONAISE
BAMENA CÉLÈBRE LE FESTIVAL NZOUEUH : LA CHÈVRE AU CŒUR D'UNE AMBITION COLLECTIVE POUR LE DÉVELOPPEME
LA NUIT DU WOURI : QUAND LE CAMEROUN PROFOND ILLUMINERA LA HAUTE-SAVOIE
PARIS CROISIÈRE : LE TRIOMPHE D'UN COUPLE, LA FORCE D'UNE COMPLÉMENTARITÉ
PARIS CROISIÈRE – ACTE II : LA SEINE A VÉCU L'UNE DES PLUS BELLES NUITS DE LA CULTURE CAMEROUNAISE
ANGERS A VIBRÉ AU RYTHME DU GALA DES BELLES RENCONTRES avec Lady Ponce
Festival Oumba 2026 : Teety Tezano illumine la scène avec une prestation magistrale
Angers célèbre la solidarité : Tina Still réussit le pari d'un gala historique
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:06
DR CORANTIN TALLA: « Kamto hier, Tchiroma aujourd’hui… et demain qui ?

DR CORANTIN TALLA: « Kamto hier, Tchiroma aujourd’hui… et demain qui ?
10:46
Yaoundé : Une station-service en pleine activité mise en vente à 650 millions de FCFA

Yaoundé : Une station-service en pleine activité mise en vente à 650 millions de FCFA
10:19
Exposition : Barthélémy Toguo présente trois années de création à la Galerie Lelong à Paris

Exposition : Barthélémy Toguo présente trois années de création à la Galerie Lelong à Paris
09:10
GALA CARITATIF DE PAIX : L’URGENCE D’AGIR POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS VULNÉRABLES

GALA CARITATIF DE PAIX : L’URGENCE D’AGIR POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS VULNÉRABLES
07:50
NUIT EN BLANC WASHINGTON DC : DIX ANS DE CULTURE AFRICAINE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE

NUIT EN BLANC WASHINGTON DC : DIX ANS DE CULTURE AFRICAINE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo