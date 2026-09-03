Cameroun - Décès de Dorothée Temou Eboa à Dakar : le drame

Dorothée Temou Eboa, ancienne journaliste de BBC Afrique et figure de STV Cameroun, a été retrouvée sans vie à Dakar. Retour sur le parcours brisé de Dora Eboa.

La journaliste camerounaise, ancienne figure de Balafon Radio et de Spectrum Television, a été retrouvée morte en état de décomposition avancée dans le quartier de la Médina à Dakar, plongeant la diaspora dans l'émotion.

Dorothée Temou Eboa n'est plus. L'ancienne journaliste de BBC Afrique, figure emblématique du paysage médiatique camerounais, a été retrouvée sans vie le 31 août dernier à Dakar. Son corps, en état de décomposition avancée, a été découvert par des habitants du quartier de la Médina.

C'était une voix qui portait les espoirs de toute une génération. Dora Eboa comme on l'appelait était passée de la gloire des studios de STV à l'anonymat des rues de Dakar. Sa mort soulève bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Une carrière fulgurante au Cameroun

Dorothée Temou Eboa, connue du grand public sous le nom de Dora Eboa, a marqué l'histoire du journalisme camerounais. Son parcours débute sur les ondes de Balafon Radio, où elle se fait remarquer par son professionnalisme et sa voix posée.

Sa notoriété franchit un cap lorsqu'elle rejoint Spectrum Television (STV). C'est là qu'elle anime les émissions phares qui feront sa renommée : « 7 Hebdo » et « Entretien avec… ». Deux programmes qui lui permettront de s'imposer comme l'un des visages incontournables du petit écran au Cameroun.

En 2015, elle accède à la direction de l'information de STV. Un poste prestigieux qui consacre son ascension dans un milieu encore largement dominé par les hommes. Pourtant, quelques mois seulement après cette nomination, elle quitte la chaîne. Les raisons de ce départ restent, à ce jour, floues.

L'aventure africaine de BBC et l'exil dakarois

Après son passage à STV, Dorothée Temou Eboa prend un virage décisif. Elle rejoint Dakar, la capitale sénégalaise, pour intégrer la prestigieuse BBC Afrique en qualité de journaliste-présentatrice.

C'est un accomplissement. Travailler pour la BBC, c'est atteindre un sommet dans le métier. Pour une journaliste camerounaise, c'est aussi une reconnaissance internationale. Mais ce succès ne durera pas.

À Dakar, sa lumière médiatique s'éteint progressivement. Les apparitions à l'écran se font rares. Le contact avec ses proches se distend. Puis, plus rien. Une longue disparition, suivie d'une brève réapparition comme un dernier souffle avant le silence définitif.

La découverte macabre du quartier Médina

Le 31 août dernier, les habitants de la Médina, quartier populaire de Dakar, font une découverte qui va bouleverser la communauté camerounaise du Sénégal. Dans un logement modeste, le corps sans vie de Dorothée Temou Eboa est retrouvé.

Les premiers éléments indiquent qu'elle serait décédée trois jours plus tôt. Son corps est en état de décomposition avancée. Cette macabre découverte plonge ses proches, ses anciens collègues et toute la diaspora dans un profond émoi.

La journaliste menait, selon des sources proches du dossier, une vie à la marge de la société. Ce contraste saisissant entre la célébrité médiatique et l'isolement social soulève de nombreuses interrogations.

Une vie à la marge : l'énigme des dernières années

Comment une femme qui a côtoyé les sommets du journalisme africain a-t-elle pu sombrer dans l'anonymat et l'isolement ? Cette question, les proches de Dorothée Temou Eboa se la posent. Les médias camerounais aussi.

Plusieurs hypothèses circulent. Des difficultés personnelles. Peut-être une dépression. Peut-être des problèmes de santé non pris en charge. Aucune information officielle n'a encore été confirmée.

Ce qui est certain, c'est que Dora Eboa avait disparu des radars bien avant sa mort. Et cette disparition médiatique, aussi brutale que silencieuse, ajoute à la tragédie de sa fin.

L'émotion de la diaspora camerounaise

L'annonce de sa mort a provoqué une vague d'émotion dans la communauté camerounaise de Dakar, mais aussi bien au-delà. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient.

« Elle était une référence pour nous, jeunes journalistes camerounais. Son parcours nous inspirait », témoigne un journaliste basé à Douala. « Savoir qu'elle est partie ainsi, seule, c'est déchirant. »

Les anciens collègues de STV et de Balafon Radio se souviennent d'une professionnelle passionnée, exigeante, toujours soucieuse de la qualité de l'information.

Un destin qui interpelle

La mort de Dorothée Temou Eboa rappelle, avec une cruelle évidence, la fragilité des trajectoires professionnelles et personnelles. Du sommet de la gloire médiatique à l'isolement le plus total, son destin interroge.

Y a-t-il eu des signes d'alerte ? Des appels à l'aide ? Des tentatives de réinsertion professionnelle ou sociale ? Pour l'instant, aucune réponse claire. Les proches, les autorités sénégalaises et les médias tentent de reconstituer le puzzle des dernières années de Dora Eboa.

Le mystère reste entier. Mais une certitude demeure : une grande voix du journalisme camerounais s'est éteinte à Dakar. Dans l'indifférence quasi générale. C'est peut-être cela, la plus grande tragédie.

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