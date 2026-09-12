Camer.be
SURESNES – DJ HANS ET RÉGINE : QUAND L’AMOUR CHOISIT LA SOBRIÉTÉ
FRANCE :: EVENEMENTS

France - SURESNES – DJ HANS ET RÉGINE : QUAND L’AMOUR CHOISIT LA SOBRIÉTÉ

L’instant est solennel. Le soleil accompagne cette journée particulière et, dans la ville de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, quelque chose de beau s’apprête à s’écrire. Pas de grand déploiement, pas de foule démesurée, encore moins de démonstration tapageuse. Ici, tout se conjugue dans la sobriété, l’élégance, la tradition et surtout l’amour.

Maurice, plus connu dans le monde de la nuit et de la diaspora sous le nom de DJ HANS, a décidé de franchir l’une des étapes les plus importantes de sa vie : unir officiellement son destin à celui de Régine, la femme qu’il a choisie.

L’homme a pourtant l’habitude des projecteurs. Depuis des années, DJ Hans fait danser des générations entières derrière ses platines. Il connaît les grandes soirées, les salles combles, les applaudissements, les rencontres et cette effervescence qui accompagne la vie des personnalités populaires. Mais pour ce jour si particulier, il a choisi un autre décor : celui de l’intimité.

Face à lui, Régine. Une femme discrète, élégante, loin des paillettes et de l’agitation. Une personnalité qui impose naturellement le respect par sa retenue et sa simplicité. Et lorsqu’arrive le moment tant attendu de l’échange des alliances, l’émotion gagne l’assistance.

En passant la bague au doigt de Maurice, Régine lui confie bien davantage qu’une promesse : elle lui confie son cœur. Quelques mots, une symbolique puissante, et l’émotion devient palpable.

DJ Hans, à son tour, regarde son épouse droit dans les yeux. Le DJ laisse alors place à l’homme, simplement. À Maurice. Celui qui, devant leurs enfants, leurs familles et quelques proches privilégiés, rappelle à Régine cet amour promis depuis longtemps. Une promesse qui, en cet instant, cesse d’être seulement faite de mots pour devenir un engagement devant les hommes, les traditions et les familles réunies.

Autour d’eux, pas besoin d’une foule immense. Les enfants des deux tourtereaux sont là. Les familles sont là. Les véritables proches sont là. Et c’est peut-être précisément ce qui donne à cette cérémonie toute sa force : l’essentiel était présent.

Dans la pure tradition sawa, la culture trouve naturellement sa place dans cette union où se mêlent respect, transmission, dignité et attachement aux valeurs familiales.

Plus tard dans la soirée, direction Savigny-le-Temple. Toujours en comité restreint, les nouveaux mariés retrouvent leurs invités pour prolonger ce moment autour d’un festin familial. Là encore, aucune course à la démesure. De la convivialité, des sourires, des retrouvailles et cette chaleur particulière que seuls les moments partagés avec ceux qui comptent véritablement peuvent offrir.

Et finalement, quelle belle leçon de vie !

On peut être populaire, avoir fait danser des milliers de personnes, connaître du monde aux quatre coins de la planète et être habitué aux grandes manifestations. Mais lorsque vient le temps des choix essentiels, il reste un cercle qui ne trompe pas : la famille, les enfants et les vrais proches.

J’ai aimé cette cérémonie. J’ai apprécié sa simplicité, son authenticité et sa dignité. Tout était à sa place, sans excès, sans pression inutile, sans prise de tête. Simplement deux êtres qui ont décidé de s’aimer et de célébrer cet engagement entourés de ceux qui leur sont chers.

Merci Régine pour cette belle leçon de discrétion et d’élégance. Bravo à Maurice, notre DJ HANS, pour avoir rappelé qu’au-delà des platines, des lumières et de la popularité, les plus belles musiques sont parfois celles que l’on joue simplement avec le cœur.

Tous nos vœux de bonheur à Régine et Maurice.

Et comme on aime le dire : après avoir fait danser les autres pendant tant d’années, DJ HANS vient peut-être de réussir le plus beau mix de sa vie… celui de deux cœurs désormais réunis pour avancer ensemble.

Éditions SOPIEPROD Paris

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

SURESNES – DJ HANS ET RÉGINE : QUAND L’AMOUR CHOISIT LA SOBRIÉTÉ
DJ GUYSER PORTRAIT
OLIGUI NGUEMA EN COTE D’IVOIRE ENTRE DIPLOMATIE COOPERATION ET PROXIMITE AVEC LA DIASPORA GABONAISE
BAMENA CÉLÈBRE LE FESTIVAL NZOUEUH : LA CHÈVRE AU CŒUR D'UNE AMBITION COLLECTIVE POUR LE DÉVELOPPEME
LA NUIT DU WOURI : QUAND LE CAMEROUN PROFOND ILLUMINERA LA HAUTE-SAVOIE
PARIS CROISIÈRE : LE TRIOMPHE D'UN COUPLE, LA FORCE D'UNE COMPLÉMENTARITÉ
PARIS CROISIÈRE – ACTE II : LA SEINE A VÉCU L'UNE DES PLUS BELLES NUITS DE LA CULTURE CAMEROUNAISE
ANGERS A VIBRÉ AU RYTHME DU GALA DES BELLES RENCONTRES avec Lady Ponce
Festival Oumba 2026 : Teety Tezano illumine la scène avec une prestation magistrale
Angers célèbre la solidarité : Tina Still réussit le pari d'un gala historique
À STRASBOURG, LE NDÉ CÉLÈBRE SA CULTURE, SON UNITÉ ET LE VIVRE-ENSEMBLE
𝑳É𝑶𝑵𝑨 𝑩𝑳𝑶𝑴 : 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒂𝒖𝒙 𝒔𝒂𝒄𝒓é𝒆𝒔
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:26
Kairos face au défi d’une diaspora camerounaise à réconcilier

Kairos face au défi d’une diaspora camerounaise à réconcilier
18:04
Fausse annonce : un « nouveau parti » attribué à Kamto circule

Fausse annonce : un « nouveau parti » attribué à Kamto circule
17:45
SURESNES – DJ HANS ET RÉGINE : QUAND L’AMOUR CHOISIT LA SOBRIÉTÉ

SURESNES – DJ HANS ET RÉGINE : QUAND L’AMOUR CHOISIT LA SOBRIÉTÉ
17:24
Coupures d'électricité : Zelensky menace de riposter sur Moscou

Coupures d'électricité : Zelensky menace de riposter sur Moscou
16:54
« La France a tout organisé » : la sortie explosive d'Ali Bongo

« La France a tout organisé » : la sortie explosive d'Ali Bongo

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo