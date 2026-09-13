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Yaoundé : Une station-service en pleine activité mise en vente à 650 millions de FCFA
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Cameroun - Yaoundé : Une station-service en pleine activité mise en vente à 650 millions de FCFA

Une opportunité d’investissement se présente actuellement dans le secteur des hydrocarbures à Yaoundé. Une station-service implantée dans une zone à forte agglomération est mise en vente au prix de 650 millions de FCFA.

Construite sur une superficie d’environ 900 mètres carrés, la station est actuellement en pleine activité et fonctionne 24 heures sur 24. Elle bénéficie ainsi d’une clientèle et d’un flux d’usagers liés à son emplacement dans une zone fortement fréquentée.

L’infrastructure comprend plusieurs commodités destinées à diversifier les activités et les sources de revenus. Elle dispose notamment d’une boutique, d’un espace consacré à la vidange et aux services automobiles, d’un espace gaz, ainsi que d’un parking.

Selon les informations communiquées par le vendeur, la transaction prévoit une mutation totale, permettant au futur acquéreur de devenir pleinement propriétaire du bien.

Avec son activité déjà opérationnelle, ses différents espaces commerciaux et sa localisation dans une zone densément peuplée, cette station-service représente une possibilité d’investissement pour les opérateurs du secteur ou les investisseurs à la recherche d’un actif commercial déjà en exploitation.

Les personnes intéressées peuvent obtenir davantage d’informations ou convenir d’une visite auprès du vendeur.
Contact : +237 677 012 619
Appels et WhatsApp disponibles.

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