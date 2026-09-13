-
© Camer.be : T.M.P
- 13 Sep 2026 10:46:39
- |
- 295
- |
-
Cameroun - Yaoundé : Une station-service en pleine activité mise en vente à 650 millions de FCFA
Une opportunité d’investissement se présente actuellement dans le secteur des hydrocarbures à Yaoundé. Une station-service implantée dans une zone à forte agglomération est mise en vente au prix de 650 millions de FCFA.
Construite sur une superficie d’environ 900 mètres carrés, la station est actuellement en pleine activité et fonctionne 24 heures sur 24. Elle bénéficie ainsi d’une clientèle et d’un flux d’usagers liés à son emplacement dans une zone fortement fréquentée.
L’infrastructure comprend plusieurs commodités destinées à diversifier les activités et les sources de revenus. Elle dispose notamment d’une boutique, d’un espace consacré à la vidange et aux services automobiles, d’un espace gaz, ainsi que d’un parking.
Selon les informations communiquées par le vendeur, la transaction prévoit une mutation totale, permettant au futur acquéreur de devenir pleinement propriétaire du bien.
Avec son activité déjà opérationnelle, ses différents espaces commerciaux et sa localisation dans une zone densément peuplée, cette station-service représente une possibilité d’investissement pour les opérateurs du secteur ou les investisseurs à la recherche d’un actif commercial déjà en exploitation.
Les personnes intéressées peuvent obtenir davantage d’informations ou convenir d’une visite auprès du vendeur.
Contact : +237 677 012 619
Appels et WhatsApp disponibles.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
DR CORANTIN TALLA: « Kamto hier, Tchiroma aujourd’hui… et demain qui ?
Yaoundé : Une station-service en pleine activité mise en vente à 650 millions de FCFA
Exposition : Barthélémy Toguo présente trois années de création à la Galerie Lelong à Paris
GALA CARITATIF DE PAIX : L’URGENCE D’AGIR POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS VULNÉRABLES
NUIT EN BLANC WASHINGTON DC : DIX ANS DE CULTURE AFRICAINE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE
N/A :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1054546
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 591136
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 477943
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 389363
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 253475
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 240208