France - GALA CARITATIF DE PAIX : L’URGENCE D’AGIR POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS VULNÉRABLES

C’est dans le cadre élégant du restaurant Le Bryx, à Paris, que Gabicia, femme pasteur engagée, et le réseau LEDEV ont donné rendez-vous à la presse et à plusieurs personnalités pour présenter un projet qui se veut avant tout porteur d’espoir et d’actions concrètes.

Pendant près d’une heure, les organisateurs ont dévoilé les contours du Gala Caritatif de Paix, dont le grand rendez-vous est fixé au samedi 17 octobre 2026 à Paris.

Au cœur de cette initiative, une ambition forte : venir en aide aux femmes et aux enfants en situation de vulnérabilité, avec un objectif majeur annoncé lors de cette conférence de presse : contribuer à la création d’un centre médical au Cameroun.

Car derrière le prestige d’un gala, les belles tenues et les moments de convivialité, les organisateurs veulent surtout donner du sens à l’événement. Il ne s’agit pas simplement de se retrouver autour d’une soirée festive, mais de transformer la générosité en actes et la compassion en réalisations concrètes.

Dans une Afrique confrontée à de nombreux défis sociaux et sanitaires, chaque geste peut compter. Chaque contribution peut soulager une souffrance. Parfois, ce qui paraît dérisoire à certains peut devenir essentiel pour d’autres : une consultation, un médicament, un repas, un verre d’eau peuvent contribuer à préserver une vie.

La question des féminicides et des violences faites aux femmes s’est également invitée dans les échanges. Un sujet douloureux qui rappelle combien la vulnérabilité féminine demeure une réalité préoccupante. Trop de femmes continuent de subir la violence, parfois jusqu’à en perdre la vie. Face à cette situation, un message s’impose : nous ne pouvons plus détourner le regard.

Affronter la souffrance de l’autre, c’est aussi accepter d’en faire une responsabilité collective. Pour les femmes fragilisées comme pour les enfants qui grandissent dans la précarité, nous devons être cette main tendue, cette présence rassurante, cette lumière capable de faire renaître l’espoir là où la dignité humaine est menacée.

Autour de Gabicia et du réseau LEDEV, de nombreuses femmes et des hommes d’action avaient ainsi effectué le déplacement afin d’affirmer leur soutien à cette cause.

La rencontre s’est également ouverte à la création et à la culture. Quenn, créatrice de mode et ingénieure de formation, a présenté quelques-uns de ses modèles, apportant une touche d’élégance supplémentaire à cette soirée placée sous le signe du partage.

Et parce que la solidarité peut aussi se vivre autour d'une table, un menu gastronomique aux saveurs exotiques a permis aux convives de voyager au cœur de l’Afrique culinaire, sans quitter Paris.

Mais l’essentiel reste à venir.

Le samedi 17 octobre 2026, il faudra transformer les paroles en actes. Unir les forces, les volontés et les générosités pour que ce Gala Caritatif de Paix ne soit pas seulement une belle soirée parisienne, mais le point de départ d’une chaîne de solidarité capable de changer concrètement des vies.

Quand une femme souffre, quand un enfant manque de soins, notre silence ne peut être une réponse.

Rendez-vous le 17 octobre 2026 à Paris pour faire de la solidarité non plus seulement un discours, mais une force d’action, de dignité et d’espérance.

Éditions SOPIEPROD Paris

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