Mveng vs Effoudou : Le clash qui secoue les médias camerounais

Le directeur général d'Info TV, Dieudonné Mveng, répond point par point aux accusations du Capitaine Effoudou dans une lettre ouverte cinglante, tout en révélant des informations inédites sur ses relations avec des hauts responsables camerounais et sur ses propres difficultés financières à la tête de la chaîne.

Il y a des lettres qui déchirent le voile des apparences. Celle-ci en fait partie. Lorsque le Capitaine Effoudou a dégainé sa kalach médiatique contre Info TV et son directeur général, il ne s'attendait certainement pas à une réponse aussi cinglante. Ce mercredi 12 août, Dieudonné Mveng a pris sa plus belle plume pour répondre à celui qu'il qualifie de "jeune soldat blessé". Mais derrière les mots, c'est tout un pan des coulisses des médias camerounais qui se dévoile. Et les révélations pourraient bien changer votre regard sur la télévision qui se revendique "la voix des sans voix".

La Guerre des Médias Camerounais : Quand le Capitaine Effoudou Attaque Info TV

C'est une passe d'armes qui agite la toile camerounaise. Alors que le Capitaine Effoudou avait visé plusieurs médias locaux, c'est finalement sur Info TV et son directeur général, Dieudonné Mveng, que les critiques se sont le plus concentrées. Dans une lettre ouverte qui force le respect par sa franchise et sa profondeur, le patron de la chaîne a décidé de ne pas laisser passer.

"Mon capitaine, salut." Ces premiers mots posent le ton d'une réponse qui mêle à la fois la déférence et la fermeté. Mveng ne nie pas les difficultés. Bien au contraire. Il les assume. "Info TV est une affaire, pour le moment, personnelle. [...] C'est un gouffre à sous", écrit-il sans détour.

Les Origines du Conflit : Accusations et Contre-Attaques

Le Capitaine Effoudou avait mis le feu aux poudres en accusant notamment certains ministres d'être les financiers occultes d'Info TV. Une accusation que Mveng dément avec force. "Les deux personnalités n'ont, de près ou de loin, rien à voir avec Info TV", martèle-t-il en évoquant Ferdinand Ngoh Ngoh et Dieudonné Philippe Mbarga Mboa.

Mais c'est dans les détails que la réponse devient fascinante. Mveng révèle des liens familiaux insoupçonnés : le ministre Dieudonné Philippe Mbarga Mboa est son neveu. Sa défunte mère était une Etenga, de la famille Mvog-Bassogo, tout comme Mveng lui-même. Une information qui éclaire d'un jour nouveau les relations entre le pouvoir et les médias au Cameroun.

"Je suis l'initiateur et le catalyseur du projet Vision4"

L'une des révélations les plus explosives de cette lettre concerne Vision4, la chaîne concurrente. Alors qu'on pourrait croire à une rivalité médiatique classique, Mveng affirme être à l'origine du projet Vision4. "Vision4, il faut bien le noter, est mon initiative personnelle, mon bébé", écrit-il.

Il va même plus loin en révélant avoir contribué à l'intégration de Vision4 sur le bouquet Canal+ et à l'amélioration de ses contenus et de son personnel. Des déclarations qui réécrivent l'histoire des médias camerounais modernes.

Les Difficultés Financières d'Info TV : Entre Révélations et Transparence

Là où la lettre prend une dimension particulièrement touchante, c'est lorsque Mveng évoque les difficultés financières de sa chaîne. "Si Ferdinand Ngoh Ngoh était proche de moi, je soulèverais des montagnes, je transformerais de l'eau en vin, je ne tirerais pas le diable par la queue", confie-t-il.

Le patron d'Info TV ne cache plus rien. Il avoue "transpirer à grosses gouttes chaque jour pour faire survivre la télé de proximité et du vivre ensemble". Une confession rare dans le paysage médiatique camerounais où les difficultés économiques des médias restent souvent taboues.

"Vous êtes manipulé par des mercenaires"

La mise en garde de Mveng est claire : le Capitaine Effoudou serait manipulé par des "mercenaire" qui veulent se faire un nom dans l'écosystème médiatique camerounais. "Ils vous jeteront, tel un Kleenex, dans la poubelle", prévient-il, dans une formule choc qui ne manquera pas de faire réagir.

Les "monsonges" (mensonges, ndlr) seraient orchestrés par des personnes cherchant à régler des comptes personnels en utilisant le capitaine comme "tirailleur". Une analyse qui soulève des questions sur les véritables enjeux derrière les critiques adressées à Info TV.

Le Message du "Porte-Bonheur des Autres"

Au-delà de la polémique, c'est un message profond qui émerge de cette lettre. "Je ne fais jamais ombrage à personne. Bien au contraire, je suis le porte-bonheur des autres", écrit Mveng. Une affirmation qui prend une teinte amère lorsqu'il ajoute : "les autres là ne me retournent jamais l'ascenseur. Bien au contraire, ils cherchent toujours à me détruire, à m'effacer."

L'Appel à l'Apaisement

La lettre se conclut sur une note d'humanité. Mveng évoque le besoin de paix, de réconfort, de solidarité, d'amitié et d'amour. Il appelle le Capitaine Effoudou au calme, en l'encourageant à faire parvenir ses doléances par les voies légales, notamment via un droit de réponse. "Pour conclure, j'estime que continuer de parler de vous semble contribuer à distraire les Camerounais, les détourner de l'essentiel", écrit-il.

Un message qui invite à la réflexion dans un pays où l'actualité médiatique occupe souvent une place disproportionnée dans les débats publics.

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