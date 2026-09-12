Cameroun - Fausse annonce : un « nouveau parti » attribué à Kamto circule

Un document annonçant la création de l'ARDC par Maurice Kamto circule sur les réseaux. Il est faux. Aucune annonce officielle ne confirme un nouveau parti de l'ancien président du MRC.

Un faux document attribuant à Maurice Kamto la création de l'Alliance pour la Refondation Démocratique du Cameroun (ARDC) circule sur les réseaux sociaux. L'ancien président du MRC n'a créé aucun nouveau parti.

Non, Maurice Kamto n'a pas créé un nouveau parti politique. Un document annonçant la naissance de l'« Alliance pour la Refondation Démocratique du Cameroun » (ARDC) circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Il est attribué à l'ancien président du MRC. Il est faux.

L'information a été démentie. Aucune annonce officielle ne fait état de la création d'une nouvelle formation politique par Maurice Kamto. Il est aujourd'hui « simple militant » du MRC, le parti qu'il a fondé en 2012 et qu'il a quitté le 8 septembre 2026.

Cette fausse publication intervient dans un contexte explosif. La démission de Kamto a laissé un vide à la tête du principal parti d'opposition. Et les spéculations sur la suite de son parcours politique vont bon train.

Le faux document ARDC n'est pas anodin. Il exploite une attente réelle.

Le document qui circule

Depuis le 9 septembre 2026, un document circule sur les réseaux sociaux camerounais. Il annonce la création d'une formation politique baptisée « Alliance pour la Refondation Démocratique du Cameroun (ARDC) ». Le document est attribué à Maurice Kamto. Il présente un logo, un nom, et ce qui ressemble à une déclaration fondatrice.

Le document est faux.

Aucune source officielle ne confirme la création de l'ARDC. Le MRC n'a publié aucun communiqué en ce sens. Maurice Kamto lui-même n'a fait aucune annonce de cette nature. Contacté par plusieurs médias camerounais, l'entourage de l'ancien président du MRC a démenti l'information.

Nous avons tenté de joindre le cabinet de Maurice Kamto. Nous n'avons pas obtenu de réponse à l'heure où nous écrivons ces lignes. Mais les démentis relayés par des médias comme Actu Cameroun et Lebledparle convergent.

Pourquoi cette fausse information est crédible

La rumeur n'est pas sortie de nulle part. Elle s'appuie sur un contexte réel.

Le 8 septembre 2026, Maurice Kamto a annoncé sa démission de la présidence du MRC. Dans une lettre adressée au directoire national du parti, il a expliqué avoir pris cette décision « dans l'intérêt supérieur de notre parti, de ses nombreux militants et sympathisants et du Peuple du Changement en général ».

Le même jour, son premier vice-président, Mamadou Mota, a également démissionné. Il a dénoncé « l'acharnement et l'oppression qu'exerce le régime à mon endroit ».

Ces deux départs ont créé un vide. Qui allait diriger le MRC ? Kamto allait-il rester dans le parti ? Allait-il fonder autre chose ? Les questions étaient légitimes. Les spéculations aussi.

C'est dans ce vide que la fausse information ARDC a prospéré.

Le contexte politique : une démission sous pression

La démission de Maurice Kamto n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une séquence politique tendue.

Depuis plusieurs mois, la direction du MRC est contestée. En décembre 2025, Kamto a été réélu à la tête du parti lors d'une convention extraordinaire, avec 95,44 % des suffrages. Mais cette convention a été contestée par certains militants.

Le 19 août 2026, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a écrit à un ancien cadre du MRC, Joseph Thierry Okala Ebode, pour lui indiquer que son département n'avait « pas jugé opportun de prendre acte » de la convention de décembre. Une manière de contester la légitimité de Kamto à la tête du parti.

L'audience judiciaire entre le directoire du MRC et les contestataires était prévue le 24 septembre 2026.

Dans ce contexte, la démission de Kamto a été interprétée de plusieurs manières. Certains y ont vu un « sacrifice politique » pour permettre au parti de participer aux élections de 2027. D'autres, une « errance politique ».

Mamadou Mota, lui, a été clair. Il a expliqué à TV5 Monde vouloir « libérer le plancher » et « montrer aux yeux du monde entier quel est le régime qui sévit au Cameroun ».

Qui dirige le MRC aujourd'hui ?

Après les départs de Kamto et Mota, Tiriane Balbine Nadège Noah a pris la direction du parti. La deuxième vice-présidente du MRC avait déjà assuré l'intérim de la présidence lors de précédentes absences de Kamto.

Le MRC a engagé le processus de désignation d'un nouveau président. Une convention nationale extraordinaire est convoquée pour le 10 octobre 2026. Les candidatures doivent être déposées au siège du parti au plus tard le 9 octobre 2026 à 10 heures.

D'ici là, le MRC est dirigé par un intérim. Et Maurice Kamto, selon les informations disponibles, est redevenu « simple militant » du parti qu'il a fondé.

Comment reconnaître un faux document politique

La fausse information ARDC n'est pas un cas isolé. Le Cameroun connaît une recrudescence de la désinformation politique. En 2025, RFI a été usurpée par un faux audio attribuant des propos à Maurice Kamto. Des clones de médias français ont été créés en Afrique francophone à l'aide d'intelligences artificielles génératives.

Quelques réflexes permettent de repérer ces faux :

- Vérifier si le document est publié sur les canaux officiels du parti ou de la personne concernée.

- Chercher une confirmation par au moins deux médias établis.

- Examiner le format : un vrai communiqué de parti comporte des éléments vérifiables (numéro d'enregistrement, signatures, référence).

- Se méfier des documents qui arrivent sans contexte, sans date précise, sans source identifiable.

Le faux document ARDC présente plusieurs de ces signaux d'alerte.

Ce qu'il faut retenir

Maurice Kamto n'a pas créé de nouveau parti politique. Le document annonçant l'ARDC est un faux. L'ancien président du MRC a démissionné le 8 septembre 2026 et se présente aujourd'hui comme un simple militant de sa formation.

Le MRC prépare l'élection de son nouveau président pour le 10 octobre 2026. L'audience judiciaire sur la contestation de la convention de décembre 2025 est prévue le 24 septembre.

Dans l'intervalle, les rumeurs vont continuer. La démission de Kamto a ouvert une séquence politique inédite au Cameroun. Et dans ces moments-là, la désinformation prospère sur les attentes et les inquiétudes.

Une règle simple : avant de partager, vérifier. Le faux ARDC est un rappel.

Maurice Kamto a-t-il créé un nouveau parti politique ?

Non. Aucune annonce officielle ne confirme la création d'un nouveau parti par Maurice Kamto. Le document annonçant l'ARDC est un faux.

Qu'est-ce que l'ARDC ?

L'ARDC (« Alliance pour la Refondation Démocratique du Cameroun ») est le nom d'une formation politique fictive apparue dans un faux document circulant sur les réseaux sociaux depuis le 9 septembre 2026.

Pourquoi Maurice Kamto a-t-il démissionné du MRC ?

Il a invoqué « l'intérêt supérieur du parti ». Mamadou Mota, son vice-président, a dénoncé « l'acharnement » de l'administration camerounaise. Les raisons exactes de Kamto n'ont pas été détaillées publiquement.

Qui va succéder à Maurice Kamto à la tête du MRC ?

Une convention nationale extraordinaire est convoquée pour le 10 octobre 2026. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 9 octobre 2026 à 10 heures. En attendant, Tiriane Balbine Nadège Noah assure l'intérim.

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