Cameroun - Indira Baboke dit « oui » à Tamsir en plein concert à Douala

La chanteuse gospel Indira Baboke a accepté la demande en mariage de Tamsir lors d'un concert privé de Fally Ipupa à Douala. Ce que l'on sait.

La chanteuse gospel camerounaise Indira Baboke a dit oui à Tamsir, l'auteur de « Coup du Marteau », sous les yeux d'un Fally Ipupa médusé.

Indira Baboke a dit oui. Vendredi soir, à Douala, la chanteuse gospel camerounaise a accepté la demande en mariage de Tamsir, l'artiste ivoirien derrière le tube « Coup du Marteau ». La scène s'est déroulée pendant un concert privé de Fally Ipupa.

Elle ne s'y attendait pas. Lui non plus, peut-être.

Quand Tamsir s'est agenouillé, une bague à la main, la salle a mis une seconde à comprendre. Puis les téléphones se sont levés. Dimanche matin, la vidéo tournait déjà partout.

Une demande en mariage sous les projecteurs d'un autre

Le moment a été choisi. Un concert privé de Fally Ipupa à Douala, devant une assistance triée sur le volet. Au milieu du spectacle, Tamsir s'est avancé vers Indira Baboke. Il s'est agenouillé. Elle a dit oui.

Selon plusieurs médias qui ont relayé la scène, l'artiste congolais, visiblement surpris, a félicité les deux futurs mariés après coup.

La séquence a été publiée le 11 septembre 2026 sur les réseaux sociaux. Elle a immédiatement circulé.

Deux trajectoires que rien ne semblait rapprocher

Elle, c'est Indira Baboke. 23 ans. Née à Dimako, dans la région de l'Est. Fille de Crescence Baboke, pasteure, et d'Oswald Baboke, directeur adjoint du Cabinet civil de la Présidence du Cameroun.

Elle a commencé la musique à 6 ans. À 15 ans, elle décrochait son baccalauréat. En 2021, elle remportait le Canal 2'Or de la meilleure artiste gospel au Cameroun.

Et elle est aussi médecin. Le 16 juin 2025, elle a soutenu sa thèse de doctorat en médecine à l'Université de Yaoundé I, avec mention spéciale du jury. Sa recherche portait sur le devenir des patients opérés pour malformations vasculaires intracrâniennes à l'Hôpital général de Yaoundé.

Lui, c'est Tamsir. Beatmaker ivoirien. Son « Coup du Marteau » est devenu l'hymne officieux de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le titre a été certifié single de platine en France.

En juillet 2024, il confiait à Afrique sur 7 : « Je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre ». Il évoquait alors des déceptions amoureuses et un choix de rester seul.

Le lien entre les deux ? La famille d'Indira connaît Tamsir depuis plusieurs années, selon plusieurs sources concordantes.

Pourquoi cette demande fait débat

La scène s'est déroulée dans un cadre profane, loin de l'univers gospel d'Indira. Un point qui n'a pas manqué de faire réagir.

Certains internautes s'interrogent : une chanteuse gospel dans un concert de Fally Ipupa, « artiste du monde », pour une demande en mariage ? Le timing interpelle aussi. L'événement coïncide avec la sortie du titre « Validé » de la chanteuse.

Des voix, sur les réseaux sociaux, évoquent un possible buzz promotionnel. D'autres rappellent qu'Indira Baboke a déjà été au cœur d'une fausse annonce de mariage en 2023, orchestrée avec son père pour mystifier la toile.

Le contexte familial qui pèse

L'annonce des fiançailles tombe dans une actualité sensible pour la famille Baboke.

En avril 2026, le nom d'Indira Baboke apparaissait sur la liste des admis au concours de recrutement spécial de médecins généralistes de la Fonction publique. Sa nomination a relancé les débats sur le népotisme au Cameroun, dans un contexte de révélations sur les concours truqués.

L'intéressée a démenti tout passe-droit. Elle a aussi repoussé les accusations liées à des activités illicites dans l'or et le pétrole, relayées par un lanceur d'alerte.

Ces polémiques restent ouvertes. Elles ne sont pas confirmées par la justice camerounaise à ce stade.

Ce que cette union dit de la scène musicale africaine

Un tube de la CAN. Une voix du gospel. Une demande en mariage devant Fally Ipupa.

Le symbole est difficile à ignorer. La musique africaine ne se contente plus de circuler entre les pays. Elle construit des histoires qui traversent les frontières.

Reste une question, plus prosaïque : s'agit-il d'un vrai mariage, ou d'une opération de communication ? La vidéo tourne. Les félicitations pleuvent. Les mariages, eux, ne se filment pas toujours en public.

Qui est Tamsir, le fiancé d'Indira Baboke ?

Tamsir est un beatmaker et artiste ivoirien, connu pour le titre « Coup du Marteau », devenu l'hymne de la CAN 2023. Le morceau a été certifié single de platine en France.

Où et quand la demande en mariage a-t-elle eu lieu ?

Lors d'un concert privé de Fally Ipupa à Douala, au Cameroun. La séquence a été publiée sur les réseaux sociaux le 11 septembre 2026.

Indira Baboke est-elle vraiment médecin ?

Oui. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en médecine le 16 juin 2025 à l'Université de Yaoundé I, avec mention spéciale du jury.

La demande en mariage est-elle confirmée par les familles ?

Aucune confirmation officielle des deux familles n'a été rendue publique à ce stade. Nous n'avons pas pu joindre l'entourage de la chanteuse avant publication.

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