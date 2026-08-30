France - Grande veillée de prières et de baptêmes ECCR-PARIS ce 11 septembre 2026

L'Église Centre Chrétien de Restauration Paris organise pour le compte de cette année 2026, une veillée d'enseignements et de prières et de suivie des baptêmes le vendredi 11 septembre prochain.

Cet action sera conduite par l'apôtre Mama DEDEE et le collège pastorale sous le thème «un nouveau départ» qui marque la fin d'une saison et le commencement d'une nouvelle ère en Jésus-Christ.

Ces moments seront marqués par un temps d'enseignements de consécration et de prières dès 21h 30 à ECCR-PARIS.

À titre de rappel l'église Centre Chrétien de Restauration Paris est situé 410 place Louise Michel 93160

Noisy-Le-Grand

Centre commercial les Arcades porte 31/bâtiment 410.

Pour toutes personnes désirant prendre part à ce grand moment d'enseignement, de restauration, délivrance, les enregistrements pour les baptêmes sont ouverts depuis quelques semaines déjà aux numéros suivants :

+33758311631

+33661890753.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp