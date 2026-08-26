APE Cameroun-UE : 109 milliards FCFA de pertes

APE Cameroun-UE : 109 milliards FCFA de recettes douanières perdues en 15 ans. Qui profite vraiment de ce démantèlement tarifaire ?

Depuis 2016, le Cameroun a renoncé à 109 milliards FCFA de recettes douanières dans le cadre des accords de partenariat économique avec l'UE et le Royaume-Uni pendant que moins de 5 % des entreprises captent 75 % des gains.

109 milliards de francs CFA. C'est le montant auquel le Cameroun a renoncé depuis 2016 en appliquant les accords de partenariat économique (APE) avec l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un manque à gagner équivalent à près de deux fois le budget annuel du ministère de la Santé.

Présenté le 25 août 2026 à Yaoundé, le rapport sur l'économie camerounaise en 2025 dresse un bilan sans appel : la moins-value cumulée liée à l'APE avec l'UE atteint désormais 108 milliards FCFA, tandis que celle avec le Royaume-Uni s'élève à 908,8 millions FCFA.

Mais ces chiffres ne disent pas tout. Car si l'État perd des recettes, certaines entreprises en profitent. Et pas n'importe lesquelles. Moins de 5 % des bénéficiaires captent à elles seules 75 % des avantages fiscaux.

Alors, l'APE est-il un levier de développement ou un cadeau empoisonné ?

108 milliards FCFA de moins-value avec l'UE

L'accord d'étape vers un APE a été signé le 28 juillet 2014, avant d'entrer en application en août de la même année. Le véritable démantèlement tarifaire a débuté le 4 août 2016, pour s'étaler sur quinze ans.

Les produits concernés sont répartis en trois groupes :

- Groupe 1 : médicaments, engrais et intrants prioritaires 100 % démantelés.

- Groupe 2 : équipements et matériels de production 100 % démantelés.

- Groupe 3 : biens à fort rendement fiscal (véhicules, ciment, carburants, céréales) 70 % démantelés depuis le 4 août 2026.

En 2025, la moins-value liée à l'APE avec l'UE a atteint 19,6 milliards FCFA, en hausse de 2,9 % par rapport à 2024. Cette progression s'explique notamment par l'augmentation des importations du groupe 3, dont la moins-value a bondi de 9 %.

Cinq pays européens concentrent l'essentiel de ce manque à gagner :

- France : 21,3 %

- Espagne : 13,1 %

- Italie : 12,9 %

- Allemagne : 10,8 %

- Belgique : 8,7 %

À eux cinq, ces pays représentent près des deux tiers du total des pertes fiscales.

Le Royaume-Uni, un poids marginal

L'accord avec le Royaume-Uni, signé le 9 mars 2021 après le Brexit, reprend une architecture similaire. Mais son impact est bien moindre.

En 2025, la moins-value s'est établie à 128,1 millions FCFA, contre 94 millions FCFA un an plus tôt. Le cumul depuis 2021 atteint 908,8 millions FCFA un montant 153 fois inférieur à la moins-value enregistrée avec l'UE sur la seule année 2025.

Le groupe 2 (équipements) concentre l'essentiel du manque à gagner, avec 71 % du total.

Des perdants et des gagnants

Ces 109 milliards FCFA de moins-value ne sont pas une perte sèche pour l'économie dans son ensemble. Ils représentent aussi des économies réalisées par les entreprises qui importent des produits européens et britanniques.

Mais la répartition de ces gains est profondément inégale.

Selon les données de la Douane camerounaise, 80 % des 14 580 opérations d'importation réalisées en 2024 dans le cadre des APE ont été effectuées par de grandes entreprises. Les PME n'en ont capté que 20 %.

Plus frappant encore : moins de 5 % des entreprises bénéficiaires (50 entreprises sur 1 021) raflent 75 % des avantages fiscaux.

Les secteurs les plus avantagés sont :

- Commerce de gros/détail : 12 entreprises 14,7 milliards FCFA (27,9 %)

- Industrie des boissons : 5 entreprises 9,3 milliards FCFA (17,7 %)

- Industrie des minéraux : 4 entreprises 8,3 milliards FCFA (15,7 %)

- Papier, carton : 8 entreprises 5,1 milliards FCFA (9,7 %)

À eux seuls, ces quatre segments absorbent plus de 70 % de tous les gains.

La question de la compensation

Reste la question centrale : la baisse des recettes douanières est-elle compensée par une amélioration de la compétitivité des entreprises camerounaises, une progression des exportations vers l'Europe ou des investissements créateurs de valeur locale ?

La Commission européenne se veut rassurante. Miranda Gonzales, cheffe de l'unité ACP à la direction générale du commerce de la Commission, évoque « une augmentation de 33 % des exportations du Cameroun vers l'UE, la création d'emplois et des exonérations de droits de près de 250 milliards de FCFA accordées aux entreprises camerounaises ».

Mais du côté camerounais, le constat est plus nuancé. Jean Tchoffo, secrétaire général du ministère de l'Économie (MINEPAT), s'interroge sur « l'absence d'attractivité de l'Accord pour les autres pays d'Afrique centrale » et évoque « la non-concrétisation du volet développement de l'Accord, censé compenser les effets négatifs du démantèlement tarifaire sur les recettes publiques ».

2026-2029 : une pression qui va s'accentuer

Depuis le 4 août 2026, l'accord avec l'UE est entré dans sa onzième phase de démantèlement tarifaire, portant la réduction appliquée au groupe 3 de 60 % à 70 %. Le rythme est de 10 % par an.

La pression sur les recettes douanières camerounaises va donc continuer de s'accentuer. Le démantèlement doit atteindre 100 % en 2029 pour le groupe 3.

À cette date, tous les produits européens entreront au Cameroun en franchise de droits de douane. Une perspective qui fait frémir les défenseurs de la souveraineté industrielle camerounaise.

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