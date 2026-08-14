Cameroun - Paul Biya « se porte bien » : le message rassurant de Mvondo Ayolo

Le directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo, a accordé une interview au Figaro pour rassurer les Camerounais sur l'état de santé de Paul Biya, affirmant que le président de 93 ans « se porte bien » et « n'a pas été hospitalisé ». Mais sur la question cruciale du retour à Yaoundé, aucune date n'a été avancée.

« Le président va bien. Il n'est pas et n'a pas été hospitalisé », affirme Samuel Mvondo Ayolo.

Mais sur la question qui taraude tous les Camerounais quand Paul Biya rentrera-t-il ? le directeur du cabinet civil reste évasif : le public sera informé « au moment opportun ». Une formule qui, après plusieurs reports annoncés, laisse planer un doute persistant.

Un séjour « exceptionnel » qui dure depuis deux mois

Parti de Yaoundé le dimanche 7 juin 2026 pour un « court séjour privé en Europe », Paul Biya, 93 ans, est toujours en Suisse. Ce séjour est devenu le plus long de ses 44 ans de pouvoir, dépassant largement les précédents records.

Face à la multiplication des rumeurs hospitalisation, malaise, voire décès le directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo, a choisi de prendre la parole. Dans une interview accordée au Figaro, il a tenté de mettre fin aux spéculations.

« Le président va bien et continue de travailler »

Depuis la Suisse, Samuel Mvondo Ayolo a affirmé que Paul Biya « se porte bien » et « n'est pas et n'a pas été hospitalisé ». Il a également dénoncé ceux qu'il accuse d'avoir un intérêt à propager ce qu'il appelle des « fantasmes » sur l'état de santé du président.

Le ministre a reconnu que le séjour de Paul Biya en Suisse est « exceptionnel », mais s'est interrogé : pourquoi priverait-on le président de ce qu'il a qualifié « d'exceptionnel » ?

« Ceux qui attendent la mort de Biya partiront avant lui »

Cette déclaration rassurante s'inscrit dans un contexte de fortes tensions au sein du sérail politique camerounais. Fin juillet 2026, dans une interview accordée à Jeune Afrique, Samuel Mvondo Ayolo avait déjà lancé un avertissement sans équivoque à ceux qui patientent pour la succession :

« Ceux qui attendent la mort de Paul Biya partiront peut-être avant lui ».

Une phrase glaçante que l'Observateur237 a qualifiée d'« avertissement délibéré ». Derrière les assurances officielles se glissent des formules comminatoires qui en disent long sur la nervosité du régime.

Aucune date de retour, des reports à répétition

Sur la question cruciale du retour de Paul Biya au Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo n'a fourni aucune date. Le public sera informé « au moment opportun », a-t-il simplement indiqué.

Pourtant, le retour du président a été annoncé à plusieurs reprises ces dernières semaines avant d'être reporté, laissant planer une incertitude croissante. Selon Jeune Afrique, les préparatifs de retour à Yaoundé ont même été suspendus à plusieurs reprises.

Une communication qui entretient le doute

Les déclarations de Samuel Mvondo Ayolo, aussi rassurantes soient-elles, ne dissipent pas toutes les interrogations. Si le président « va bien », pourquoi son séjour se prolonge-t-il autant ? Pourquoi aucune date de retour n'est-elle communiquée ? Pourquoi les annonces de retour sont-elles systématiquement reportées ?

L'absence prolongée de Paul Biya, 93 ans, nourrit les spéculations sur son état de santé et sur la vacance du pouvoir. Le gouvernement camerounais assure qu'il n'y a « pas de vacance du pouvoir », mais l'opposition dénonce un « vide institutionnel ».

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