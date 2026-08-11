Cameroun - Général Beko'o Abondo : l'arbitre de la guerre des clans

Promu général de brigade par Paul Biya le 3 août 2026, Raymond Jean Charles Beko'o Abondo commande la Garde présidentielle depuis treize ans. Portrait de l'homme discret qui pourrait peser sur la succession.

Patron de la Garde présidentielle depuis treize ans, promu général de brigade le 3 août 2026, Raymond Jean Charles Beko'o Abondo incarne désormais l'arbitre potentiel des équilibres fragiles du pouvoir camerounais.

Il est l'homme qui ne parle jamais. Celui que les puissants de Yaoundé tentent en vain d'approcher. Depuis treize ans, Raymond Jean Charles Beko'o Abondo veille sur Paul Biya, colonel discret d'une Garde présidentielle qui n'avait jamais connu de général à sa tête. Le 3 août 2026, tout a basculé. Et dans les couloirs du Palais de l'Unité, les couteaux s'aiguisent.

Le 3 août 2026, depuis Genève où il séjourne depuis près de deux mois, le président Paul Biya a signé une série de décrets qui bouleversent le haut commandement militaire camerounais. Parmi eux, un nom retient l'attention : le colonel Beko'o Abondo Raymond Jean Charles, commandant de la Garde présidentielle depuis treize ans, est promu au grade de général de brigade et maintenu à son poste.

Une première en quarante et un ans. Depuis la création de cette unité d'élite en 1985, jamais un commandant de la Garde présidentielle n'avait porté l'étoile de général. Les prédécesseurs de Beko'o Abondo Titus Egobo (1985-1999), Jean Paul Mengo (2001-2011), Raymond Thomas (2011-2013) ont tous exercé avec le grade de colonel.

Le décret n°2026/265 officialise cette promotion. Colonel depuis le 1er janvier 2019, Beko'o Abondo était à la tête de la Garde présidentielle depuis 2013. Sur les cinq colonels élevés au grade de général de brigade ce jour-là, lui seul est maintenu à son poste. Les autres Eloundou Mesmin Magloire Aristide, Nchankou Mbouombouo Njindam Oumar, Epié Ngome Wilson et Mezui Zo'o Elie changent de fonction ou intègrent de nouveaux commandements.

« Cette promotion n'est donc pas anodine : elle signale une confiance renouvelée, un verrouillage sécuritaire accru, et peut-être une préparation de l'après-Biya », analyse un observateur cité par AllAfrica.

L'HOMME DE L'OMBRE

Né le 8 mai 1972 à Batouri, dans la région de l'Est, Raymond Jean Charles Beko'o Abondo est titulaire d'un baccalauréat scientifique. Après un passage à l'université, il choisit la carrière des armes en 1992. Il est envoyé à l'Académie militaire d'Evelpidon, près d'Athènes, où il suit jusqu'en 1997 une formation d'officier.

De retour au Cameroun, il sert à l'état-major de l'armée de terre. En 1999, il rejoint la Garde présidentielle. Il ne la quittera pratiquement plus : commandant de compagnie d'appui, chef du Groupement de reconnaissance et d'appui en 2007, chef des ressources humaines. Breveté parachutiste et titulaire d'un certificat d'état-major, il suit des stages de perfectionnement dans la lutte antiterroriste, aux États-Unis notamment.

Lorsqu'il est nommé à la tête de la Garde présidentielle en janvier 2013, Beko'o Abondo n'est encore que lieutenant-colonel. Il remplace Raymond Etoundi Nsoé à un poste ultrasensible. Après le putsch manqué de 1984, la garde a été réformée de « républicaine » elle est devenue « présidentielle » et Paul Biya la surveille de près.

LA GARDE PRÉSIDENTIELLE, FORCE D'ARBITRAGE

Placée sous l'autorité directe du chef de l'État, la Garde présidentielle est chargée de protéger le président et sa famille dans tous leurs déplacements. Force de combat rapidement mobilisable à Yaoundé, elle compte parmi les unités les mieux équipées du pays. En cas de problème, elle doit pouvoir faire face à d'autres composantes importantes de l'armée, comme le Bataillon d'intervention rapide (BIR).

Dans un système sécuritaire fragmenté, où cohabitent des services aux chaînes de commandement diverses, la Garde présidentielle doit faire figure d'arbitre. Beko'o Abondo en est conscient.

Décrit comme réservé, rigoureux et attaché à la discipline, il n'accorde pratiquement jamais d'entretien, ne commente pas les querelles de palais et ne revendique aucune appartenance à un clan. Ses rares apparitions publiques sont en relation avec la vie de son unité. Il donne l'image d'un gradé à l'écoute de ses hommes, au-dessus de la mêlée politique.

En août 2024, il a supervisé la distribution de fournitures scolaires et d'aides financières à 691 enfants de militaires et de personnels civils décédés. Depuis 2013, plus de 5 000 enfants auraient ainsi été soutenus. En juin 2026, Beko'o Abondo a donné le coup d'envoi de la huitième édition de GP Sports Vacances.

LA GUERRE DES CLANS

Le tout-Yaoundé a les yeux braqués sur lui. La santé de Paul Biya suscite en effet toutes les inquiétudes, et les clans qui s'affrontent à Yaoundé affûtent leurs couteaux.

Le contexte est explosif. Paul Biya, 93 ans, n'a plus été vu en public depuis le 20 mai et son absence prolongée alimente toutes les spéculations. Parti de Yaoundé le 7 juin pour un « court séjour privé en Europe », il n'est toujours pas rentré. La révision constitutionnelle d'avril 2026 a réintroduit le poste de vice-président, mécanisme de succession directe. Mais aucun nom n'a encore été proposé pour occuper cette fonction.

Deux camps s'affrontent dans l'attente d'une succession dont les termes demeurent flous : d'un côté, les partisans de la Première Dame Chantal Biya ; de l'autre, ceux qui poussent Franck Biya, le fils du président issu de son premier mariage. Entre eux, Ferdinand Ngoh Ngoh, le tout-puissant secrétaire général de la Présidence, tente de peser de tout son poids.

LES TENSIONS AVEC NGOH NGOH

Dans l'entourage de Beko'o Abondo, on estime que son avancement a été freiné par son refus de prendre parti pour l'un ou l'autre des clans de Yaoundé. Ses relations seraient difficiles avec certains responsables de la présidence, notamment avec Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général.

Des sources concordantes évoquent des tentatives d'éviction. Selon des informations exclusives rapportées par Africa-Press, le secrétaire général de la Présidence Ferdinand Ngoh Ngoh et le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo auraient tenté, sans succès, de profiter des dernières nominations dans l'armée pour écarter le commandant de la Garde présidentielle. Les deux hauts responsables auraient orchestré une stratégie visant à affaiblir l'influence de Beko'o Abondo, considéré comme un pilier du système sécuritaire présidentiel.

Longtemps évoquées, les tensions supposées entre Ferdinand Ngoh Ngoh et le commandant de la Garde présidentielle sembleraient aujourd'hui appartenir au passé, selon certaines sources. D'autres affirment même que le secrétaire général disposerait désormais d'une influence significative au sein de cette unité stratégique. Ces informations, non confirmées officiellement, doivent être prises avec précaution.

POURQUOI CE CHOIX STRATÉGIQUE ?

À travers cette séquence, le chef de l'État a atteint deux objectifs :

1. Montrer qu'il garde la main. Alors que son absence nourrit les rumeurs sur son état de santé, Paul Biya signe depuis Genève des décrets qui réorganisent le haut commandement militaire. Une démonstration d'autorité à distance.

2. Verrouiller l'appareil sécuritaire. En promouvant un homme dont la loyauté ne fait aucun doute treize ans à la tête de la Garde et en en faisant le premier général à commander cette unité, Biya envoie un signal clair : la Garde présidentielle est et restera l'instrument ultime de sa sécurité.

Mais ce choix comporte un risque. En faisant de Beko'o Abondo un général, Biya élève son commandant de la Garde au rang d'acteur politique incontournable. « Obtenir son appui revêt d'autant plus d'importance », notent les observateurs. En cas de vacance du pouvoir ou de transition, sa position deviendrait encore plus centrale.

L'ARBITRE POTENTIEL

Beko'o Abondo jouit de la réputation d'un homme jaloux de son autonomie et rétif aux pressions du sérail. C'est précisément cette image d'indépendance qui pourrait faire de lui un arbitre.

Les clans voudraient l'avoir de leur côté. Mais l'homme qui a passé treize ans à protéger Paul Biya sans jamais commenter les querelles de palais n'est pas du genre à se laisser acheter. Sa promotion est une consécration, mais aussi un piège : plus visible, plus courtisé, il devra naviguer entre des forces qui chercheront à l'utiliser.

« Un homme de poigne qui ne transige pas sur les principes d'éthique et de rigueur professionnelle », le décrit un proche.

LE GÉNÉRAL ET LE VIDE

Le 3 août 2026 restera une date dans l'histoire militaire du Cameroun. Pour la première fois, un général commande la Garde présidentielle. Pour la première fois, l'unité la plus proche du président est dirigée par un officier qui pourrait, le moment venu, peser de tout son poids sur les équilibres post-Biya.

Beko'o Abondo le sait. Les clans le savent. Paul Biya le sait aussi.

Dans les mois à venir, alors que les spéculations sur la succession s'intensifieront, cet homme discret qui n'a jamais accordé d'entretien, qui ne commente pas les querelles de palais, qui se contente de veiller pourrait bien devenir celui que tout le monde voudra avoir à ses côtés.

Et peut-être même celui qui décidera.

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