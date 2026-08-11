Pétrole camerounais : les comptes secrets de la SNH

Jean-Marie Atangana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence et ex-président du conseil d'administration de la SNH, révèle dans son livre les coulisses de la gestion des revenus pétroliers camerounais : des comptes à l'étranger, des fonds de réserve hors budget et un pouvoir discrétionnaire du président de la République.

LE CIRCUIT DE L'ARGENT DU PÉTROLE

Atangana Mebara explique sans détour le cheminement des revenus pétroliers. « Concrètement, quand la SNH a vendu la part de pétrole qui revient à l'État du Cameroun, que fait-elle de l'argent reçu de ces ventes ? » interroge-t-il.

La réponse est précise : la SNH défalque d'abord les charges supportées pour les investissements réalisés pour produire ce pétrole. Ensuite, comme tout opérateur économique, elle s'acquitte de ses impôts. Sur ce qui reste des sommes encaissées, une importante portion est versée au Trésor public.

Mais ce n'est pas tout. Une partie des recettes provenant de la part de pétrole de l'État est conservée dans des comptes de la SNH dans les banques, au Cameroun et à l'étranger.

5 002 MILLIARDS DE FCFA EN DIX ANS

Les chiffres donnent le vertige. Selon les éléments fournis par la SNH elle-même, entre 2005 et 2014, cette société a reversé au Trésor public environ 5 002 milliards de FCFA. Le communiqué du Conseil d'Administration de la SNH de décembre 2015 révèle qu'entre janvier et octobre 2015, la SNH a versé au Trésor Public environ 343 milliards de FCFA, sur des prévisions annuelles de 264 milliards environ.

Plus récemment, en 2024, la SNH avait transféré au Trésor public 440,350 milliards de FCFA au 31 octobre. Mais ces montants, aussi colossaux soient-ils, ne disent pas tout sur les recettes réelles de l'État. Un décalage comptable persistant : au premier trimestre 2026, la SNH annonce un solde transférable de 49,253 milliards de FCFA, tandis que le Trésor enregistre 91,8 milliards sous la rubrique « redevance SNH ».

LES FONDS DE RÉSERVE : À QUOI SERVENT-ILS ?

La question cruciale est celle des comptes de la SNH à l'étranger. À quoi sert cet argent ? Atangana Mebara est clair : le Conseil d'Administration n'a jamais eu à débattre de cette question quand il en assurait la présidence.

« Ce que je peux dire de manière certaine, est que ces comptes ont généralement été sollicités pour faire face à des situations d'urgence ou de nécessité, non prévues dans le budget de l'État. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de fonds de réserve pour ce type de situations et aussi pour l'avenir ».

Mais la transparence sur ces comptes fait défaut. Atangana Mebara lui-même admet que la question « mérite débat, surtout au niveau du Parlement ».

QUI ORDONNE LE DÉBLOCAGE DES FONDS ?

La réponse est sans équivoque. « Ces comptes sont gérés par le Directeur général de la SNH en exécution des instructions du Président de la République ».

Atangana Mebara insiste sur le fait que les correspondances qu'il a pu signer en tant que secrétaire général de la présidence transmettaient simplement les instructions du Chef de l'État. Le Directeur général de la SNH, dans ses lettres de compte-rendu, écrit toujours : « Suite à votre courrier du... et aux hautes instructions du Chef de l'État, j'ai l'honneur de vous rendre compte que ordre a été donné à tel établissement bancaire pour débloquer la somme de... ».

« Aucun Secrétaire général de la Présidence ne peut prendre l'initiative d'instruire le moindre déblocage de fonds des comptes de la SNH sans en avoir été instruit lui-même par qui de droit ».

UN MYSTÈRE D'ÉTAT : LE MONTANT DES RÉSERVES

Atangana Mebara l'admet sans détour : « Il n'y a que le Directeur général de la SNH et peut-être quelques-uns de ses collaborateurs qui peuvent vous donner le montant des réserves de l'État provenant de la vente de notre pétrole ».

Interrogé sur l'utilité du président du Conseil d'Administration s'il n'a pas toute l'information sur l'épargne résultant de l'argent du pétrole, Atangana Mebara répond : « Il sert à présider les sessions du Conseil d'Administration. Mais plus sérieusement, le Conseil adopte les projets de budget, approuve les comptes et prend les décisions de nominations qui relèvent de sa compétence ».

UNE GOUVERNANCE SOUS TENSION

Les révélations d'Atangana Mebara interviennent dans un contexte de baisse tendancielle de la production pétrolière camerounaise, passée de 90 000 barils/jour en 2010 à environ 60 000 aujourd'hui. La part du pétrole dans les recettes budgétaires reste cruciale : environ 15 % du budget de l'État dépend des hydrocarbures.

La SNH elle-même affiche des résultats en baisse. En 2025, le bénéfice net du volet « Gestion du portefeuille » a chuté de 41,3 %, à 19,98 milliards de FCFA contre 34,05 milliards un an plus tôt. L'exploitation reste déficitaire, le résultat d'exploitation ressortant à -12,47 milliards de FCFA.

Des voix s'élèvent pour réclamer plus de transparence. L'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) a permis de lever une partie du mystère sur près de 400 milliards de FCFA de dépenses payées par la SNH. Mais le chemin est encore long.

LE DÉBAT SUR LA TRANSPARENCE EST OUVERT

Les confessions d'Atangana Mebara mettent en lumière une réalité que beaucoup soupçonnaient mais que peu osaient formuler : la gestion de l'argent du pétrole camerounais reste largement opaque. Des comptes à l'étranger, des fonds de réserve hors budget, un pouvoir discrétionnaire du président de la République autant de pratiques qui interpellent sur la gouvernance des ressources naturelles du Cameroun.

Atangana Mebara lui-même appelle au débat : « La question de savoir s'il ne faudrait pas davantage de transparence sur ces comptes mérite débat, surtout au niveau du Parlement ». Reste à savoir si les députés camerounais saisiront cette opportunité pour éclairer l'une des zones les plus opaques de la gestion publique.

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